"ઈરાન પર આજે રાત્રે ચોક્કસ હુમલો થશે..." અમેરિકાના ખતરા વચ્ચે ડરનો માહોલ, રાતોની ઊંઘ પણ હરામ

અમેરિકા ઈરાન પર ગમે ત્યારે હુમલો કરી શકે છે, તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. અમેરિકાના હુમલાના ડરથી ઈરાનમાં લોકો ડરના માહોલમાં જીવી રહ્યાં છે. ઈરાનના લોકોને લાગે છે કે ગમે ત્યારે હુમલો થઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:47 AM IST

અમેરિકાના હુમલાની આશંકા વચ્ચે ઈરાનમાં ડર અને બેચેની વધી રહી છે. 30 જાન્યુઆરીની રાત્રે જ્યારે અંધારૂ છવાયુ, ઈરાનની અંદર અને વિદેશમાં રહેતા ઈરાનીઓ વચ્ચે તે આશંકા ફેલાઈ કે અમેરિકા ગમે તે સમયે સૈન્ય કાર્યવાહી કરી શકે છે. અફવાઓ અને સોશિયલ મીડિયાની ચર્ચાએ લોકોની રાતની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે.

તેહરાનમાં રહેતા 43 વર્ષીય એન્જિનિયર મિલાદ કહે છે કે તે રાત્રે સૂઈ શક્યો નહીં. તેને દરેક ક્ષણે ધમાકાનો અવાજ સંભળાવાનો ડર હતો. તે વારંવાર તે સાંભળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો કે ક્યાંક બોમ્બ પડવાનો અવાજ તો આવી રહ્યો નથીને. તેનું કહેવું છે કે હવે ડરેક રાત્રે આ ડર રહે છે.

ઈરાનની રાજધાનીના પૂર્વ ભાગમાં રહેતા 68 વર્ષીય શોહરેહ દરરોજ સવારે પાર્કમાં કસરત કરવા જાય છે. 31 જાન્યુઆરીની સવારે જ્યારે તે ઘરે પરત ફરી તો તેણે જણાવ્યું કે પાર્કમાં હાજર લગભગ દરેક લોકો તે કહી રહ્યાં હતા કે હુમલો આજે રાત્રે થઈ શકે છે. શોહરેહ વિદેશી હુમલાની વિરુદ્ધ છે, તેનું કહેવું છે કે લોકો માનસિક રૂપે તૂટી રહ્યાં છે. તેણે જણાવ્યું કે કોઈ રીતે સ્થિતિ બદલાઈ જાય, ભલે તેની કિંમત યુદ્ધ કેમ ન હોય.

મિડલ ઈસ્ટથી આવેલા રિપોર્ટ પ્રમાણે છેલ્લા એક સપ્તાહથી અમેરિકા દ્વારા ઈરાન વિરુદ્ધ યુદ્ધનો સંકેત આપવા અને મધ્યપૂર્વમાં મોટા અમેરિકી સૈન્ય બેડાની તૈનાતીએ લોકોની ચિંતા વધારી છે. આ માત્ર સૈન્ય તણાવ નથી, પરંતુ તેની અસર લોકોના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી રહી છે. 32 વર્ષીય સરકારી કર્મચારી અરઝૂ જણાવે છે કે લોકો ખુલ્લીને યુદ્ધની વાત કરતા બચી રહ્યાં છે, કારણ કે પાછલા વર્ષે ઈઝરાયલ સાથે થયેલ ભીષણ સંઘર્ષની યાદો તાજી છે. તેમ છતાં બધા પ્રથમ વિસ્ફોટની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ડર અને અફવાનો માહોલ
સોશિયલ મીડિયા પર મિસાઇલ અને બોમ્બ હુમલાથી બચવાના ઉપાયોની ભરમાર છે. ઈન્ટરનેટ પ્રતિબંધ બાદ જ્યારે સોશિયલ મીડિયા ફરી શરૂ થયો તો ડર અને અફવાઓ ઝડપથી ફેલાવા લાગી. ઘણા લોકો જરૂરી સામાન ભેગો કરી રહ્યાં છે. 

રિપોર્ટ પ્રમાણે હાલ ઈરાનના શહેરોમાં સ્થિતિ સામાન્ય છે. પેટ્રોલ પંપ પર લાંબી લાઈનો નથી. દુકાનો ખુલ્લી છે અને બાળકો શાળાએ જઈ રહ્યાં છે. છતાં લોકોના મનમાં ડર છે કે તેનું જીવન અને મોત બીજા માટે માત્ર રમત બની ગયું છે.

