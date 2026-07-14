/અમેરિકાનો સતત ત્રીજા દિવસે ઈરાન પર હુમલો, તહેરાનનો વળતો પલટવાર, મિસાઈલ હુમલામાં ભારતીયનું મોત

Missile Attack In The Strait Of Hormuz: ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલ યુદ્ધ હવે અત્યંત હિંસક અને બેકાબૂ બની ગયું છે. મંગળવારે સવારે, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના રક્ષા મંત્રાલયે એક ચોંકાવનારા સમાચારની પુષ્ટિ કરી હતી, ઈરાને વિશ્વના સૌથી વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગોમાંથી એક, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના દક્ષિણ માર્ગ પર એક મોટો ક્રુઝ મિસાઇલ હુમલો કર્યો છે.
આ વિનાશક મિસાઇલ હુમલામાં UAE-ધ્વજવાળા બે વાણિજ્યિક તેલ ટેન્કરો, મોમ્બાસા અને બાહિયાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે તેઓ ઓમાનના પાણીમાં પસાર થઈ રહ્યા હતા. એટેક થતાં, બંને જહાજોમાં આગ લાગી અને અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ.
એક ભારતીય ક્રૂ મેઈમ્બનું મોત, 6 ગંભીર રીતે ઘાયલ
આ આંતરરાષ્ટ્રીય યુદ્ધની આગમાં હવે નિર્દોષ ભારતીયોનું લોહી વહેતું થયું છે. UAEના સંરક્ષણ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, મોમ્બાસા ટેન્કર પર એક ભારતીય નાવિક (ક્રૂ સભ્ય) હુમલામાં દુઃખદ મૃત્યુ પામ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, હુમલામાં આઠ અન્ય ક્રૂ સભ્યો ઘાયલ થયા હતા, જેમાંથી ચારની હાલત ગંભીર છે. ઘાયલોમાં 6 ભારતીય નાગરિકો અને બે યુક્રેનિયન નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.
ઘણા પ્રયત્નો પછી, જહાજો પર લાગેલી આગને કાબુમાં લેવામાં આવી હતી, પરંતુ બંને જહાજોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. UAEએ આને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન ગણાવીને કડક ચેતવણી આપી છે કે તે પોતાના લોકો, જમીન અને રાષ્ટ્રીય હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે ઈરાનને કડક જવાબ આપવાનો અધિકાર રાખે છે. UAE સૈન્યને હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે.
ઈરાનનો દાવો: અમે અમેરિકન જહાજોને ઉડાવી દીધા
બીજી બાજુ, તેહરાન આ હુમલા અંગે બિલકુલ પાછળ નથી હટતું. ઈરાની સૈન્યએ ખુલ્લેઆમ જાહેર કર્યું છે કે તેના દળોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા જહાજોનો નાશ કર્યો છે. આ દરમિયાન, ઈરાનના રાજ્ય પ્રસારણકર્તા, IRIBએ એક લશ્કરી અધિકારીને ટાંકીને કહ્યું કે ઈરાની નૌકાદળે અમેરિકન દુશ્મનના સાથી જહાજો પર ક્રુઝ મિસાઇલો ચલાવી હતી. ઈરાન સ્પષ્ટપણે માને છે કે જે દેશો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને ટેકો આપે છે તે તેના નિશાન પર રહેશે.
એ નોંધવું જોઈએ કે આ હુમલો એવા સમયે થયો છે, જ્યારે યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)એ ઈરાની મિસાઇલ અને ડ્રોન બેઝ પર 140થી વધુ હવાઈ હુમલા કર્યા છે. યુએસ કહે છે કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ વેપારને ઈરાનથી મુક્ત કરવા માંગે છે.
અમેરિકા 20% સુરક્ષા ફી વસૂલશે: ટ્રમ્પ
આ દરમિયાન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટા આર્થિક નિર્ણયની જાહેરાત કરી છે, જે આગમાં ઘી ઉમેરે છે. ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે અમેરિકન સૈન્ય આ વિસ્તારનું રક્ષણ કરી રહ્યું હોવાથી, હવે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા કાર્ગો જહાજો પર 20 ટકા સુરક્ષા ફી વસૂલવામાં આવશે.
વધુમાં, અમેરિકાએ મંગળવારથી ઈરાની બંદરોની સંપૂર્ણ નાકાબંધી શરૂ કરી દીધી છે, જે ઈરાનના તેલ વેપારને સંપૂર્ણપણે રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ નાકાબંધીથી હતાશ થઈને, ઈરાને હવે ક્રુઝ મિસાઈલોથી જહાજો પર હુમલો કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, જેનાથી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને પહોંચી શકે છે.
અમેરિકાએ ઈરાનના અનેક શહેરોને નિશાન બનાવ્યા
આ પહેલા, ગઈ મધ્યરાત્રિએ, ઈરાનના અનેક મુખ્ય શહેરો અને વ્યૂહાત્મક સ્થળો શ્રેણીબદ્ધ પ્રચંડ વિસ્ફોટોથી હચમચી ગયા હતા. રક્ષા સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, યુએસ એરફોર્સે મુખ્યત્વે દક્ષિણ અને દક્ષિણપૂર્વ ઈરાનને નિશાન બનાવ્યું હતું. વિસ્ફોટો નીચેના મુખ્ય વિસ્તારોમાં સંભળાયા હતા:
1. બંદર અબ્બાસ અને કિશ ટાપુ
2. કોનારક, જામ અને ચાબહારનું વ્યૂહાત્મક બંદર
3. અમેરિકાએ પાકિસ્તાન સરહદની નજીક સ્થિત સેરાવન શહેર પર ભારે બોમ્બમારો કર્યો.
હુમલા દરમિયાન ઓછામાં ઓછા એક ડઝન યુએસ ફાઇટર અને રિફ્યુઅલિંગ એરક્રાફ્ટ મધ્ય પૂર્વ પર સતત ઉડતા જોવા મળ્યા હતા. સેન્ટકોમે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જ્યાં સુધી ઈરાનની આક્રમક ક્ષમતાઓ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજો પર હુમલો કરવાની તેની ક્ષમતા સંપૂર્ણપણે નાશ ન પામે ત્યાં સુધી હુમલા ચાલુ રહેશે.