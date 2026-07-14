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અમેરિકાનો સતત ત્રીજા દિવસે ઈરાન પર હુમલો, તહેરાનનો વળતો પલટવાર, મિસાઈલ હુમલામાં ભારતીયનું મોત


Missile Attack In The Strait Of Hormuz: ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં UAEના બે ઓઈલ ટેન્કરો પર ક્રુઝ મિસાઈલોથી હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે જહાજોમાં આગ લાગી ગઈ હતી. આ ઘાતક હુમલામાં એક ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત થયું હતું અને 6 અન્ય ભારતીયો સહિત આઠ ખલાસીઓ ઘાયલ થયા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 14, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:41 AM IST
અમેરિકાનો સતત ત્રીજા દિવસે ઈરાન પર હુમલો, તહેરાનનો વળતો પલટવાર, મિસાઈલ હુમલામાં ભારતીયનું મોત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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