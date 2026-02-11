ભારત સાથેની ટ્રેડ ડીલ પર પલટ્યું અમેરિકા, વ્હાઇટ હાઉસે ચુપચાપ બદલી શરતો, હવે નવા વિવાદો
India US Trade Deal: અમેરિકાએ ટ્રેડ ડિલ થતા જ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નિવેદન આપીને જાહેરાત કરી હતી, જો કે, અમુક વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જો કે ભારતે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂત અને ડેરી ઉદ્યોગ સાથે કોઈ બાંધ છોડ કરવામાં આવશે નહીં.
- સુધારેલા દસ્તાવેજમાં યુએસ ઉત્પાદનોની સૂચિમાંથી કઠોળનો ઉલ્લેખ દૂર કરવામાં આવ્યો
- અગાઉ, ઇરાદો ધરાવે છે શબ્દને "પ્રતિબદ્ધ છે" દ્વારા બદલવામાં આવ્યો
- યુએસએ ફેક્ટશીટના કેટલાક મુદ્દાઓમાં ફેરફાર કર્યો. શબ્દોમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો
Trending Photos
India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય ટ્રેડ ડિલ પર તાજેતરના નિર્ણય બાદ, યુએસએ મંગળવારે એક ફેક્ટશીટ બહાર પાડી જેમાં ડીલની મુખ્ય શરતોની રૂપરેખા આપવામાં આવી હતી. જો કે, તેના એક દિવસ પછી જ, વ્હાઇટ હાઉસે યુ-ટર્ન લીધો છે. વ્હાઇટ હાઉસે શાંતિથી કરારની મુખ્ય શરતોમાં સુધારો કર્યો છે. નોંધપાત્ર રીતે, નવી શરતો ભારતની તરફેણમાં છે.
હકીકતમાં, રિલીઝ થયાના એક દિવસ પછી, યુએસએ ફેક્ટશીટના કેટલાક મુદ્દાઓમાં ફેરફાર કર્યો. શબ્દોમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. કરારનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ, ભારત 500 અબજ ડોલરથી વધુ મૂલ્યના યુએસ પાસેથી ઉત્પાદનો ખરીદવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, તેને બદલીને ભારત આ રકમના અમેરિકન ઉત્પાદનો ખરીદવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
સુધારેલા દસ્તાવેજમાં શું છે?
યુએસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સુધારેલા દસ્તાવેજમાં જણાવાયું છે કે, ભારત તમામ યુએસ ઔદ્યોગિક માલ અને યુએસ ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી, જેમાં સૂકા ડિસ્ટિલર્સ અનાજ (DDG), લાલ સોર્ગમ, ઝાડના બદામ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળો, સોયાબીન તેલ, વાઇન અને સ્પિરિટ અને અન્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે, તેના પર ટેરિફ દૂર કરશે અથવા ઘટાડશે.
તેમાં આગળ જણાવાયું છે કે, ભારત વધુ યુએસ ઉત્પાદનો ખરીદવાનો ઇરાદો ધરાવે છે અને 500 અબજ ડોલરથી વધુ મૂલ્યના યુએસ ઊર્જા, માહિતી અને સંદેશાવ્યવહાર ટેકનોલોજી, કોલસો અને અન્ય ઉત્પાદનો ખરીદવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. અગાઉ, ઇરાદો ધરાવે છે શબ્દને "પ્રતિબદ્ધ છે" દ્વારા બદલવામાં આવ્યો હતો.
કઠોળનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે દૂર
વ્હાઇટ હાઉસે બીજો એક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર પણ કર્યો છે. વચગાળાના વેપાર કરાર પર બહાર પાડવામાં આવેલા સુધારેલા દસ્તાવેજમાં યુએસ ઉત્પાદનોની સૂચિમાંથી કઠોળનો ઉલ્લેખ દૂર કરવામાં આવ્યો છે, જેના પર ભારતે ટેરિફ દૂર કરવા અથવા ઘટાડવાનું વચન આપ્યું હતું. ફેક્ટશીટમાં ઉત્પાદન શ્રેણીઓની સૂચિમાંથી કૃષિ શબ્દ પણ દૂર કરવામાં આવ્યો છે.
મંગળવારે બહાર પાડવામાં આવેલી ફેક્ટશીટમાં જણાવાયું છે કે, ભારત તમામ યુએસ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનો અને વિવિધ યુએસ ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનો પર ટેરિફ દૂર કરશે અથવા ઘટાડશે, જેમાં સૂકા ડિસ્ટિલર્સ અનાજ (DDGs), લાલ જુવાર, ઝાડના બદામ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળો, ચોક્કસ કઠોળ, સોયાબીન તેલ, વાઇન અને સ્પિરિટ અને અન્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, આજના ફેરફારો આ સૂચિમાંથી કેટલાક કઠોળને દૂર કરે છે.
ડિજિટલ સર્વિસ ટેક્સમાં ફેરફાર
બીજા મોટા ફેરફારમાં, મૂળ ફેક્ટશીટમાં જણાવાયું છે કે, ભારત તેનો ડિજિટલ સર્વિસ ટેક્સ નાબૂદ કરશે અને ડિજિટલ વેપારમાં ભેદભાવપૂર્ણ પ્રથાઓ અને અન્ય અવરોધોને સંબોધતા મજબૂત દ્વિપક્ષીય ડિજિટલ વેપાર નિયમો પર વાટાઘાટો કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. જો કે, નવી ફેક્ટશીટમાં એવું જણાવાયું નથી કે ભારત તેનો ડિજિટલ સર્વિસ ટેક્સ નાબૂદ કરશે. તેના બદલે, તે જણાવે છે કે, ભારત મજબૂત દ્વિપક્ષીય ડિજિટલ વેપાર નિયમો પર વાટાઘાટો કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે