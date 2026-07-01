/અમેરિકાનો મોટો નિર્ણય! અમદાવાદ સહિત ભારતની આ 4 કંપનીઓ પરથી હટાવ્યો પ્રતિબંધો, જાણો

India US Relation: ટ્રેડ ડીલને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની તૈયારીઓ વચ્ચે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ભારતીય કંપનીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. અહેવાલ છે કે ચાર કંપનીઓને ટ્રેઝરી પ્રતિબંધોની યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવી છે. નોંધપાત્ર રીતે, રશિયા સાથે કામ કરવા બદલ તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે તાજેતરમાં સ્પેશિયલી ડેઝિગ્નેટેડ નેશનલ્સ (SDN) યાદી અપડેટ કરી હતી. ભારતમાં રાજદૂત સર્જિયો ગોરે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રેડ ડીલ લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયો છે, જેમાં માત્ર 1 ટકા કામ બાકી છે.
આ બધી કંપનીઓને એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર 14024 હેઠળ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવી હતી. આમાં RRG એન્જિનિયરિંગ ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લોકેશ મશીન્સ લિમિટેડ, અમદાવાદ સ્થિત ગેલેક્સી બેરિંગ્સ લિમિટેડ અને શૌર્ય એરોનોટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
SDN યાદી શું છે?
OFAC, વિદેશી સંપત્તિ નિયંત્રણ કાર્યાલય, કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓની યાદી બહાર પાડે છે. આ યાદીમાં એવા લોકોના નામ શામેલ છે જેઓ પ્રતિબંધિત દેશો દ્વારા નિયંત્રિત, માલિકી ધરાવતા અથવા તેમના માટે કામ કરતા હોય છે. આ વ્યક્તિઓ અથવા કંપનીઓને SDN તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
યુએસ નાગરિકોને આ યાદીમાં વ્યક્તિઓ સાથે કામ કરવાની મનાઈ છે. આ યાદી સમયાંતરે અપડેટ કરવામાં આવે છે.
આ કંપનીઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો
મંગળવારે, વિભાગે જાહેરાત કરી હતી કે OFACએ તેનો અહેવાલ બહાર પાડ્યો છે. નોંધનીય છે કે, નવી યાદીમાં 9 કંપનીઓ ઉમેરવામાં આવી છે, જેમાંથી મોટાભાગની મેક્સીકન કંપનીઓ છે. યાદીમાંથી ફક્ત ચાર કંપનીઓને દૂર કરવામાં આવી છે, જે બધી ભારતીય છે.
ભારતને નિશાન બનાવવું
ટેરિફ લાગુ થયા પછી, યુએસ સરકારે રશિયાના મુદ્દા પર સતત ભારતને નિશાન બનાવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો, જે વિશ્વમાં સૌથી વધુ છે. જો કે, આ રકમ ઘટાડવા અંગે લાંબી ચર્ચા થઈ હતી. તે સમયે તેમણે આ ફી માટે રશિયન તેલની ખરીદીને જવાબદાર ઠેરવી હતી.