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અમેરિકાનો મોટો નિર્ણય! અમદાવાદ સહિત ભારતની આ 4 કંપનીઓ પરથી હટાવ્યો પ્રતિબંધો, જાણો

India US Relation: ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા ટેરિફનું ટેન્શન ઓછું થતું દેખાય છે. ટ્રેડ ડીલ માટેની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ચાર ભારતીય કંપનીઓ પર લગાવવામાં આવેલા પ્રતિબંધો પણ હટાવી દીધા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 01, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:36 AM IST
અમેરિકાનો મોટો નિર્ણય! અમદાવાદ સહિત ભારતની આ 4 કંપનીઓ પરથી હટાવ્યો પ્રતિબંધો, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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