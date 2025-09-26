₹124142749920 માં અમેરિકામાં વેચાઈ ગયું ચીનનું ટિકટોક, કોણ છે કંપનીના નવા માલિક, જાણો વિગત
Tiktok News Owner: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટિકટોક ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. તેમણે એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ હસ્તાક્ષર સાથે, ટિકટોકનો યુએસ બિઝનેસ હવે ચીનથી અમેરિકામાં પહોંચી ગયો છે.
Tiktok Owner: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટિકટોક ડીલ સાઇન કરી છે. તેમણે એક્ઝીક્યુટિવ ઓર્ડર પર સહી કરી છે. આ સાઇનની સાથે ટિકટોકનો અમેરિકી કારોબાર હવે ચીનના હાથમાંથી નીકળી અમેરિકાના હાથમાં આવી ગયો છે. 17 અબજ ડોલર એટલે કે 12,41,42,74,99,200 રૂપિયામાં મેગા ડીલ થઈ છે. આ ડીલની સાથે સોશિયલ મીડિયા એપ TikTok ના અમેરિકી કારોબાર પર હવે ચીની કંપની બાઇટડાન્સનો નહીં પરંતુ અમેરિકાનું નિયંત્રણ હશે અને બાઇટડાન્સની પાસે ટિકટોકની માત્ર 20 ટકા ભાગીદારી હશે.
ટિકટોક હવે અમેરિકાનું થયું
આ વ્યવસાય ચીનના હાથમાંથી અમેરિકામાં જતા, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે તેનો માલિક કોણ બનશે. લાંબા વિવાદ પછી, ટ્રમ્પે ટિકટોક સોદો પૂર્ણ કર્યો છે. તેમણે ક્યારેક સુરક્ષા જોખમોનો ઉલ્લેખ કરીને પ્રતિબંધની ધમકી આપી છે, ક્યારેક તેને અમેરિકામાંથી બહાર કાઢવાની ધમકી આપી છે. 17 મિલિયન યુઝર બેઝ ધરાવતા યુએસ માર્કેટમાંથી બહાર નીકળવું એ ટિકટોક માટે સરળ નિર્ણય નથી. આ સોદા બાદ, ટિકટોકના યુએસ ઓપરેશન્સ અને ડેટા સુરક્ષાના અધિકારો અમેરિકન કંપનીઓના હાથમાં રહેશે.
કોણ હશે ટિકટોકના નવા માલિક
પ્રતિબંધથી બચવા માટે ચીની કંપની ટિકટોકે અમેરિકી કારોબારનું નિયંત્રણ વેચી દીધું છે. રોયટર્સ પ્રમાણે ટિકટોક અમેરિકાની વેલ્યુએશન 14 અબજ ડોલર લગાવવામાં આવી છે. ByteDance ના હાથમાંથી નીકળી હવે Tiktok US ના સંચાલિત અમેરિકાના રોકાણકારોના એક સમૂહના હાથમાં હશે. લેરી એલિસનની કંપની ઓરેકલ ટિકટોક યુએસના સિક્યોરિટી ઓપરેશન્સને હેન્ડલ કરશે. ક્લાઉડ સર્વિસ પણ આ કંપની પાસે હશે. અલ્ગોરિધમ રિકમેન્ડેશન, સોર્સ કોડ અને કન્ટેન્ટ મોડરેશન સિસ્ટમ નવા માલિકને ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે.
કોની પાસે કેટલી ભાગીદારી
Oracle સિવાય Silver Lake અને અબુધાબીની કંપની MGX પાસે તેની 45 ટકા ભાગીદારી હશે. નવા માલિકોએ તે ખાતરી કરવી પડશે કે ટિકટોક અમેરિકામાં કામ કરતું રહેશે, પરંતુ તેનો ખોટો ઉપયોગ ન થાય.
