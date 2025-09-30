Prev
શટડાઉનના આરે યુએસ સરકાર, મધરાત સુધીમાં ખતમ થઈ જશે ફંડિંગ, લાખો કર્મચારીઓના પગાર અટક્યા

મંગળવારે મધ્યરાત સુધીમાં યુએસ સરકારનું ફંડિંગ ખતમ થવાની અણી પર છે. ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન બંને તેમની માંગણીઓ પર અડગ છે, અને કોઈ સમાધાન થવાની શક્યતા નથી. જો કોંગ્રેસ સમયસર નવું ફંડિંગ બિલ પસાર નહીં કરે, તો સરકારનો એક ભાગ બંધ થઈ જશે, જેનાથી લાખો સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અટકી જશે અને સામાજિક કાર્યક્રમો પર અસર પડશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:12 PM IST

યુએસ સરકાર મંગળવારે શટડાઉન થવા તરફ આગળ વધી રહી છે. સરકારી ફંડિંગ મધરાત સુધી ખતમ થવાનું કહેવાય છે અને ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન પોતપોતાની માંગણીઓ પર અડગ છે. સોમવારે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે કરવામાં આવેલી છેલ્લા પ્રયાસનો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. ટોચના સેનેટ ડેમોક્રેટ ચક શૂમરે કહ્યું કે બંને પક્ષો વચ્ચે મોટા મતભેદો રહ્યા છે. તેમનો પક્ષ, જે કોંગ્રેસના બંને ગૃહોમાં લઘુમતી ધરાવે છે, સરકાર પર પોતાની સત્તા સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. આ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બીજા રાષ્ટ્રપતિ કાર્યકાળના આઠ મહિના પછી છે, જેમાં અસંખ્ય સરકારી એજન્સીઓ પહેલાથી જ વિખેરાઈ ગઈ છે.

સેનેટમાં 60 મત જરૂરી

સેનેટના નિયમો અનુસાર, સરકારી ફંડિંગ બિલ પસાર કરવા માટે 60 મત જરૂરી છે, જે રિપબ્લિકન (53 મત) કરતા સાત વધુ છે. જો કોંગ્રેસ મધ્યરાત્રિ પહેલા ફંડિંગ બિલ પસાર નહીં કરે, તો સરકારનો એક ભાગ બંધ થઈ જશે, જેનાથી વોશિંગ્ટનમાં એક નવું રાજકીય સંકટ સર્જાશે.

શટડાઉનના પરિણામો શું હશે ?

શટડાઉનથી બિન-આવશ્યક સરકારી કામગીરી અટકી જશે, લાખો સરકારી કર્મચારીઓને કામચલાઉ ધોરણે પગાર વગર છોડી દેવાશે અને અનેક સામાજિક કલ્યાણ કાર્યક્રમોના પેમેન્ટમાં વિક્ષેપ પડશે. ગયા અઠવાડિયે વ્હાઇટ હાઉસે સરકારી એજન્સીઓને છટણી માટે તૈયારી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જે સામાન્ય કામચલાઉ રજાઓ કરતાં વધુ ગંભીર છે. આ પગલાથી સરકારી કર્મચારીઓ પર વધુ અસર પડશે, ખાસ કરીને એલોન મસ્કના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગવર્નમેન્ટ એફિશિયન્સીએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં મોટા પાયે છટણી કરી હતી.

બંને પક્ષો એકબીજા પર દોષનો ટોપલો ઢોળી રહ્યા છે

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સરકારી શટડાઉન ખૂબ જ ખરાબ છે અને ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન બંને તેમને ટાળવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ જો આવું થાય છે, તો તેઓ એકબીજા પર દોષનો ટોપલો ઢોળશે. સેનેટ રિપબ્લિકન નેતા જોન થુને સોમવારે ડેમોક્રેટ્સની માંગણીઓને "તેમને બંધક બનાવવા" ના પ્રયાસ તરીકે વર્ણવી હતી.

રિપબ્લિકન્સના પ્રસ્તાવો અને ડેમોક્રેટ્સની માંગણીઓ શું છે ?

રિપબ્લિકન્સે લાંબા ગાળાના ખર્ચ વાટાઘાટોને મંજૂરી આપવા માટે નવેમ્બરના અંત સુધી ફંડિંગ લંબાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. બીજી તરફ, ડેમોક્રેટ્સ આરોગ્ય સંભાળ માટે, ખાસ કરીને ઓબામાકેર જેવા ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો માટે સેંકડો અબજો ડોલરના ફંડિંગને પુનઃસ્થાપિત કરવા માંગે છે, જેને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર તેની નીતિ હેઠળ તોડી પાડવાની યોજના ધરાવે છે.

અંતિમ નિર્ણય ટ્રમ્પનો 

શૂમરે કહ્યું કે ટ્રમ્પનો અંતિમ નિર્ણય હશે. જો તેઓ ડેમોક્રેટ્સની કેટલીક માંગણીઓ, જેમ કે આરોગ્યસંભાળ અને ફંડિંગ કાપ પર મોકૂફી સ્વીકારે તો શટડાઉન ટાળી શકાય છે. જો કે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સે ડેમોક્રેટ્સ પર "અમેરિકન જનતાને ધમકાવવા"નો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે ડેમોક્રેટ્સ યોગ્ય પગલાં લઈ રહ્યા નથી, જેનાથી શટડાઉનનું જોખમ વધી રહ્યું છે.

હાઉસનું વલણ શું છે ?

હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સે ટૂંકા ગાળાના ફંડિંગમાં વધારો કરવા માટે એક બિલ પહેલાથી જ પસાર કરી દીધું છે. રિપબ્લિકન હાઉસ સ્પીકર માઇક જોહ્ન્સને ડેમોક્રેટ્સ પર દબાણ કરવા માટે આ અઠવાડિયે વોશિંગ્ટનમાં તેમના ચેમ્બરને પાછા બોલાવ્યા નહોતા. જોહ્ન્સને ડેમોક્રેટ્સ પર બિન-આવશ્યક મુદ્દાઓ ઉઠાવવાનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે જો ડેમોક્રેટ્સ સરકાર બંધ કરવાનો નિર્ણય લે છે, તો તેઓ પરિણામો માટે જવાબદાર રહેશે.
 

