Prev
Next

અમેરિકાએ વિઝા નિયમોમાં આપી મોટી રાહત, જાણો કોને નહીં આપવી પડે 1 લાખ ડોલરની ફી

America Visa Rule: યુએસ નાગરિકતા અને ઇમિગ્રેશન વિભાગે માર્ગદર્શિકા અંગે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આમની કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં. આનાથી L-1 અને F-1 વિઝા ધારકોને નોંધપાત્ર રાહત મળશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:01 PM IST

Trending Photos

અમેરિકાએ વિઝા નિયમોમાં આપી મોટી રાહત, જાણો કોને નહીં આપવી પડે 1 લાખ ડોલરની ફી

America Visa Rule: યુએસ નાગરિકતા અને ઇમિગ્રેશન સેવાઓ (USCIS) વિભાગે H-1B વિઝા ધારકોને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે, સ્પષ્ટતા કરી છે કે જેઓ પહેલાથી જ વિઝા ધરાવે છે તેઓએ ફક્ત તેમનો સ્ટેટસ બદલવા માટે $100,000 ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. 

રિન્યુ કરવા માટે ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં

Add Zee News as a Preferred Source

માર્ગદર્શિકા અનુસાર, F-1 વિઝા ધરાવતા આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ અને L-1 વિઝા ધરાવતા વ્યાવસાયિકોએ તેમનો સ્ટેટસ બદલવા માટે કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. વધુમાં, H-1B વિઝા ધરાવતા લોકોએ પણ તેમના વિઝા રિન્યુ કરવા માટે $100,000 ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.

પહેલાથી વિઝા ધરાવતા લોકોને રાહત

એ નોંધવું જોઇએ કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ H-1B વિઝા માટે $100,000 ફીની જાહેરાત કરી હતી. 21 સપ્ટેમ્બરથી, H-1B વિઝા માટે અરજદારોએ $100,000 ફી ચૂકવવાની રહેશે. ટ્રમ્પની જાહેરાત બાદ, USCIS એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે જેમની પાસે પહેલાથી જ વિઝા છે તેમને કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.

H-1B વિઝા ધારકોને પણ ફી ચુકવવી પડશે નહીં

સોમવારે, વિભાગે ફરી એકવાર માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમની પાસે પહેલાથી જ H-1B વિઝા છે તેમની પાસેથી કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં. વધુમાં, જેમણે 21 સપ્ટેમ્બર પહેલા અરજી કરી છે તેમને પણ મુક્તિ આપવામાં આવશે. 

L-1 અથવા F-1 વિઝા રિન્યુમાં પણ ફી ચુકવવી પડશે નહીં

વધુમાં, F-1 અથવા L-1 વિઝા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ અથવા વ્યાવસાયિકોએ H-1B વિઝા પર તેમની સ્થિતિ બદલવા માટે પણ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. માર્ગદર્શિકામાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈનો L-1 અથવા F-1 વિઝા સમાપ્ત થઈ ગયો હોય અને તેઓ યુએસ છોડી ગયા હોય, તો તેમને વિઝા રિન્યુ કરવા અથવા H-1B વિઝા માટે કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
H-1B visaAmerica VisaIndians in Americadonald trumpGujarati NewsWorld newsVisa Rule

Trending news