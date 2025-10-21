અમેરિકાએ વિઝા નિયમોમાં આપી મોટી રાહત, જાણો કોને નહીં આપવી પડે 1 લાખ ડોલરની ફી
America Visa Rule: યુએસ નાગરિકતા અને ઇમિગ્રેશન વિભાગે માર્ગદર્શિકા અંગે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આમની કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં. આનાથી L-1 અને F-1 વિઝા ધારકોને નોંધપાત્ર રાહત મળશે.
America Visa Rule: યુએસ નાગરિકતા અને ઇમિગ્રેશન સેવાઓ (USCIS) વિભાગે H-1B વિઝા ધારકોને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે, સ્પષ્ટતા કરી છે કે જેઓ પહેલાથી જ વિઝા ધરાવે છે તેઓએ ફક્ત તેમનો સ્ટેટસ બદલવા માટે $100,000 ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.
રિન્યુ કરવા માટે ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં
માર્ગદર્શિકા અનુસાર, F-1 વિઝા ધરાવતા આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ અને L-1 વિઝા ધરાવતા વ્યાવસાયિકોએ તેમનો સ્ટેટસ બદલવા માટે કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. વધુમાં, H-1B વિઝા ધરાવતા લોકોએ પણ તેમના વિઝા રિન્યુ કરવા માટે $100,000 ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.
પહેલાથી વિઝા ધરાવતા લોકોને રાહત
એ નોંધવું જોઇએ કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ H-1B વિઝા માટે $100,000 ફીની જાહેરાત કરી હતી. 21 સપ્ટેમ્બરથી, H-1B વિઝા માટે અરજદારોએ $100,000 ફી ચૂકવવાની રહેશે. ટ્રમ્પની જાહેરાત બાદ, USCIS એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે જેમની પાસે પહેલાથી જ વિઝા છે તેમને કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.
H-1B વિઝા ધારકોને પણ ફી ચુકવવી પડશે નહીં
સોમવારે, વિભાગે ફરી એકવાર માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમની પાસે પહેલાથી જ H-1B વિઝા છે તેમની પાસેથી કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં. વધુમાં, જેમણે 21 સપ્ટેમ્બર પહેલા અરજી કરી છે તેમને પણ મુક્તિ આપવામાં આવશે.
L-1 અથવા F-1 વિઝા રિન્યુમાં પણ ફી ચુકવવી પડશે નહીં
વધુમાં, F-1 અથવા L-1 વિઝા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ અથવા વ્યાવસાયિકોએ H-1B વિઝા પર તેમની સ્થિતિ બદલવા માટે પણ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. માર્ગદર્શિકામાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈનો L-1 અથવા F-1 વિઝા સમાપ્ત થઈ ગયો હોય અને તેઓ યુએસ છોડી ગયા હોય, તો તેમને વિઝા રિન્યુ કરવા અથવા H-1B વિઝા માટે કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.
