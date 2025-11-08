Prev
અમેરિકાએ H1B વિઝાના નિયમોમાં કર્યો મોટો ફેરફાર, આ ડોક્યુમેન્ટ કરાયુ ફરજીયાત, રિજેક્ટ ન થવું હોય તો જાણો અરજીની સાચી રીત

US H1B Visa New Rule: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં તબીબી ખર્ચ અંગે વધતી જતી ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે, ઉડ્ડયન વિભાગે વિઝા પ્રક્રિયાનો આ ડોક્યુમેન્ટને વિઝાનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનાવવાનો આદેશ જાહેર કર્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:11 PM IST

અમેરિકાએ H1B વિઝાના નિયમોમાં કર્યો મોટો ફેરફાર, આ ડોક્યુમેન્ટ કરાયુ ફરજીયાત, રિજેક્ટ ન થવું હોય તો જાણો અરજીની સાચી રીત

US H1B Visa New Rule: યુએસ સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં H-1B વિઝા નિયમોમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારોથી વિશ્વભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ પછી, યુએસ સરકારે વધુ એક મોટું પગલું ભર્યું છે, જેમાં વિઝા પ્રક્રિયા દરમિયાન તબીબી તપાસ અંગે કડક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. 

આ નવા નિયમો હેઠળ, વિઝા અરજદારોની હવે સંપૂર્ણ આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવશે. જો કોઈ વ્યક્તિ હૃદય રોગ, ડાયાબિટીસ અથવા કેન્સર જેવી કોઈપણ ગંભીર બીમારીથી પીડિત હોવાનું જણાય છે, તો યુએસ વિઝા મેળવવો ખૂબ મુશ્કેલ બની શકે છે.

આ નિર્ણય શા માટે?

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આરોગ્ય સુરક્ષા અને તબીબી ખર્ચ અંગે વધતી જતી ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે, ઉડ્ડયન વિભાગે મેડિકલ રિપોર્ટ્સને વિઝા પ્રક્રિયાનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનાવવાનો આદેશ જારી કર્યો છે. USમાં મુલાકાતીઓ માટે વિઝાને બે મુખ્ય જૂથોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે, નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા અને ઇમિગ્રન્ટ વિઝા.

નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા

નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા કામચલાઉ રોકાણ માટે જાહેર કરવામાં આવે છે. આમાં B1 અથવા B2 નો સમાવેશ થાય છે, જે બિઝનેસ અને ટુરિસ્ટ વિઝા છે. F1 વિદ્યાર્થીઓ, M1 વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો, J1 વિનિમય કાર્યક્રમો, D ક્રૂ સભ્યો, A રાજદ્વારીઓ અને I મીડિયા માટે પણ વિઝા છે. H1B, H2A, H2B, L1 અને O વિઝા ઉપરાંત, યુએસ P વિઝા પણ જાહેર કરે છે.

ઇમિગ્રન્ટ વિઝા

યુએસ ઇમિગ્રન્ટ વિઝા એવા લોકોને આપવામાં આવે છે જેઓ લાંબા સમય સુધી અથવા કાયમી ધોરણે યુએસમાં રહેવા માંગે છે. આમાં યુએસ નાગરિકોના જીવનસાથી, મંગેતર, વિદેશી દત્તક લીધેલા બાળકો, ધાર્મિક કાર્યકરો, અનુવાદકો અથવા કામ માટે આવતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ શ્રેણીના વિઝા ધારકોને પછીથી ગ્રીન કાર્ડ પણ મળી શકે છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

હવે, જો તમે યુએસમાં વિઝા માટે અરજી કરવા માંગતા હો, તો તમારે લાંબી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે. પહેલા, તમારે યુએસ એમ્બેસીની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે અને DS160 ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. પછી તમારે જરૂરી વિઝા ફી ચૂકવવાની રહેશે. ત્યારબાદ તમને તમારા ઇન્ટરવ્યુ માટે તારીખ અને સમય આપવામાં આવશે, જેના માટે તમારે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે સમયસર યુએસ એમ્બેસી પહોંચવું પડશે. જોકે, યુએસ વિઝા નિયમોમાં નવા ફેરફારો સાથે, આરોગ્ય અહેવાલ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. તેથી, ગંભીર બીમારીઓથી પીડાતા લોકો માટે યુએસ વિઝા મેળવવો મુશ્કેલ બની શકે છે.

 

