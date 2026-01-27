અમેરિકામાં ‘આઈસક્વેક’નો હાહાકાર! બરફીલા તોફાને 30નો ભોગ લીધો, 8,000થી વધુ ફ્લાઈટ્સ રદ અને લાખો ઘરોમાં અંધારપટ
US Winter Storm: અમેરિકામાં સોમવારે 8,000થી વધુ ફ્લાઈટ્સ કાં તો મોડી પડી અથવા રદ કરવામાં આવી હતી. એવિએશન એનાલિસિસ કંપની સિરિયમના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે અમેરિકાની 45 ટકા ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે.
US Winter Storm: અમેરિકામાં હાલના દિવસોમાં આઈસક્વેક (Icequake) એટલે કે હિમ ભૂકંપ આવવાને કારણે ભારે તબાહી મચી છે. અમેરિકાના ઉત્તર-પૂર્વીય ભાગમાં સોમવારે બરફીલા તોફાનના કારણે ઓછામાં ઓછા 30 લોકોના મોત થયા છે. તોફાનના છેલ્લા તબક્કાની અસરથી વધુ હિમવર્ષા થઈ અને દક્ષિણના કેટલાક ભાગોમાં થીજવી દેનારા વરસાદને કારણે મુશ્કેલી યથાવત છે. લાખો લોકો સોમવારે વીજળી વગર ઠંડીમાં ઠુંઠવાતા રહ્યા હતા.
અર્કાંસસથી ન્યૂ ઈંગ્લેન્ડ સુધીના 2,100 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં એક ફૂટથી વધુ બરફ જામી જવાને કારણે સોમવારે માર્ગ વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો, ફ્લાઈટ્સ રદ કરવી પડી હતી અને શાળાઓ બંધ રહી હતી. નેશનલ વેધર સર્વિસે જણાવ્યું કે, પિટ્સબર્ગના ઉત્તરી વિસ્તારોમાં 20 ઇંચ સુધી બરફ પડ્યો અને તાપમાન શૂન્યથી 31 ડિગ્રી નીચે રહ્યું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ તોફાનના કારણે ઓછામાં ઓછા 25 લોકોના મોત થયા છે. પાવરઆઉટેજ ડોટ કોમના જણાવ્યા અનુસાર, દેશમાં સોમવાર બપોર સુધી 7,50,000થી વધુ સ્થળોએ વીજળી ગુલ રહી.
વિકટ પરિસ્થિતિ
આ દરમિયાન, મિસિસિપીના કેટલાક ભાગો 1994 પછીના રાજ્યના સૌથી ભયાનક બરફીલા તોફાનનો સામનો કરી રહ્યા છે. મિસિસિપી યુનિવર્સિટીનું ઓક્સફોર્ડ કેમ્પસ બરફથી ઢંકાઈ જવાના કારણે યુનિવર્સિટીએ આખા અઠવાડિયા માટેના વર્ગો રદ કરી દીધા છે.
ફ્લાઈટ્સ પર નજર રાખતી વેબસાઈટ ‘ફ્લાઈટઅવેર ડોટ કોમ’ અનુસાર, અમેરિકામાં સોમવારે 8,000થી વધુ ફ્લાઈટ્સ મોડી પડી હતી અથવા રદ કરવામાં આવી હતી. એવિએશન એનાલિસિસ કંપની સિરિયમના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે અમેરિકાની 45 ટકા ફ્લાઈટ્સ રદ કરી દેવામાં આવી હતી. કોરોના વાયરસ મહામારી પછી આટલી મોટી સંખ્યામાં ફ્લાઈટ્સ રદ થઈ હોય તેવું પ્રથમ વાર બન્યું છે.
