અમેરિકા-ઇઝરાયલનું વધ્યું ટેન્શન... ઈરાનને ટેકો આપવા વધુ એક બળવાખોર જૂથ મેદાને, હવે શું કરશે ટ્રમ્પ ?
America Iran War : અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેનો સંઘર્ષ હવે વધુ ફેલાઈ ગયો છે. પહેલીવાર હુથીઓએ ઇઝરાયલ પર સીધો મિસાઈલ હુમલો કર્યો છે. પરિણામે યુદ્ધ ત્રીજા મોરચે પહોંચી ગયું છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પહેલાથી જ પ્રભાવિત છે અને હવે બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટ પર પણ ખતરો વધી ગયો છે.
- મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલો સંઘર્ષ વધુ ખતરનાક બન્યો
- ઈરાનને ટેકો આપવા વધુ એક બળવાખોર જૂથ મેદાને
- હુથીઓનો ઇઝરાયલ પર મિસાઇલથી હુમલો
Trending Photos
America Iran War : મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલો સંઘર્ષ વધુને વધુ ખતરનાક બની રહ્યો છે. તે હવે એક નવા અને નિર્ણાયક વળાંક પર પહોંચી ગયો છે કારણ કે હુથીઓએ ઇઝરાયલ પર મિસાઇલો છોડીને યુદ્ધમાં એન્ટ્રી કરી છે. પરિણામે આ યુદ્ધ હવે ત્રણ અલગ અલગ મોરચા પર ફેલાઈ ગયું છે. ઈરાન, લેબનોન-ઇઝરાયલ સરહદ અને એક નવો મોરચો યમન ખોલ્યો છે.
અત્યાર સુધી હુથી બળવાખોરો આ સંઘર્ષમાં સીધા સામેલ નહોતા. જો કે, ચાર અઠવાડિયા સુધી અંતર જાળવી રાખ્યા પછી તેઓએ અચાનક હુમલો શરૂ કર્યો છે, જે સંકેત આપે છે કે આ યુદ્ધ હવે નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. ઇઝરાયલી સૈન્યએ પુષ્ટિ આપી છે કે યમનથી મિસાઇલ છોડવામાં આવી હતી, જોકે આ ઘટનાના પરિણામે મોટા નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી. તેમ છતાં આ ઘટનાને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેનાથી યુદ્ધ વધુ ફેલાવાનું જોખમ વધી ગયું છે.
હુથી લશ્કરી પ્રવક્તાએ દાવો કર્યો છે કે તેમના ટાર્ગેટ સંવેદનશીલ લશ્કરી થાણા હતા અને ચેતવણી આપી છે કે ભવિષ્યમાં હુમલાઓ ચાલુ રહેશે. આ નિવેદન એ સંકેત આપે છે કે આગામી દિવસોમાં હુમલાઓની તીવ્રતા વધુ વધી શકે છે. શનિવારે હુથી બળવાખોરોએ ઇઝરાયલ પર એક જ દિવસમાં બે વખત બેલિસ્ટિક મિસાઇલો છોડી અને દાવો કર્યો કે આ કાર્યવાહી તેમના ઉદ્દેશ્યને સફળતાપૂર્વક પ્રાપ્ત કરી રહી છે.
હિઝબુલ્લાહનો પણ ઇઝરાયલ પર હુમલો
આ સંઘર્ષની અસર ફક્ત ઈરાન અને ઇઝરાયલ સુધી મર્યાદિત નથી. લેબનોનમાં પણ પરિસ્થિતિ બગડી રહી છે, જ્યાં ઇઝરાયલે ઈરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહના સ્થાનો પર તેના હુમલાઓ તીવ્ર બનાવ્યા છે. આવા જ એક હુમલામાં લેબનીઝ પત્રકારો અને બચાવ કાર્યકરો માર્યા ગયા હોવાના અહેવાલો બહાર આવ્યા છે, જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતા વધારી છે.
તો હિઝબુલ્લાહ ઉત્તરી ઇઝરાયલ અને ગોલાન હાઇટ્સ પર રોકેટ અને ડ્રોન હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. આ હુમલાઓથી ઘણા વિસ્તારોમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હોવાનું કહેવાય છે.
દરમિયાન ઈરાન પણ સતત બદલો લેવાના હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. તેણે સાઉદી અરેબિયાના એરબેઝ પર હુમલો કર્યો, જેમાં અમેરિકન સૈનિકો ઘાયલ થયા, જ્યારે કુવૈત, યુએઈ અને ઓમાન જેવા દેશોમાં પણ હુમલાઓના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ઈરાન હવે સમગ્ર પ્રદેશમાં તેની લશ્કરી શક્તિનો પ્રક્ષેપણ કરી રહ્યું છે.
બે દરિયાઈ માર્ગો પર સંકટ વધુ ઘેરું બન્યું
જોકે, આ સમગ્ર પરિસ્થિતિમાં સૌથી મોટો ખતરો દરિયાઈ માર્ગોનો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી વિશ્વનું લગભગ 20% ઓઈલ પસાર થાય છે, તે પહેલેથી જ અસરગ્રસ્ત થઈ ગઈ છે. હવે જો હુથીઓ બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટને પણ નિશાન બનાવે છે, તો વૈશ્વિક વેપારને બેવડો ફટકો પડશે.
લાલ સમુદ્રને હિંદ મહાસાગર સાથે જોડતો બાબ અલ-મંડેબ વિશ્વની સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ સ્ટ્રેટમાંની એક છે. આ સ્ટ્રેટમાંથી મોટા પ્રમાણમાં વેપાર થાય છે, જે એશિયા, યુરોપ અને આફ્રિકાને જોડે છે. જો આ માર્ગ અવરોધિત કરવામાં આવે છે, તો જહાજોને આફ્રિકાના દરિયાકાંઠે કેપ ઓફ ગુડ હોપ દ્વારા ફરીથી માર્ગ બદલવાની ફરજ પડશે. એક એવો માર્ગ જે પરિવહન સમય અને ખર્ચ બંનેમાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે.
હવે શું કરશે ટ્રમ્પ ?
રાજકીય મોરચે પણ પરિસ્થિતિ ઝડપથી વિકસી રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ સંઘર્ષને ઝડપી નિષ્કર્ષ પર લાવવા માંગે છે. જો કે, તેમણે ઈરાનને ચેતવણી આપી છે કે જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું રાખવામાં નહીં આવે, તો તેના એનર્જી સ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવવામાં આવશે. ઈરાન, તેના તરફથી સતત એવું કહેતું રહ્યું છે કે આ સ્ટ્રેટ ફક્ત તેના દુશ્મનો માટે જ બંધ છે. વધુમાં ઈઝરાયલ ઈરાનની અંદરના ટાર્ગેટ પર હુમલા કરી રહ્યું છે, જે ઘણીવાર રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના જાહેર નિવેદનોથી સ્વતંત્ર રીતે અલગ છે.
