ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઅમેરિકા-ઈરાન શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ, હવે થશે યુદ્ધ ? જાણો શું સંકેત આપી રહી છે ગ્રહોની ચાલ

અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ, હવે થશે યુદ્ધ ? જાણો શું સંકેત આપી રહી છે ગ્રહોની ચાલ

America Iran War Prediction : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે 21 કલાક ચાલેલી ચર્ચા સમજૂતી વિના સમાપ્ત થઈ. વિશ્વભરના ઘણા દેશો ડીલ પર નજર રાખી રહ્યા હતા, જેથી તેઓ પણ આ સંઘર્ષના પરિણામોથી રાહત મેળવી શકે, પરંતુ આ મંત્રણા નિષ્ફળ ગઈ છે. જો કે, જ્યોતિષીય ભવિષ્યવાણી સકારાત્મક સંકેતો આપી રહી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:57 AM IST
  • અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા સમજૂતી વિના સમાપ્ત
  • વિશ્વભરના ઘણા દેશો આ ડીલ પર રાખી રહ્યા હતા નજર
  • જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી હજુ પણ યુદ્ધના ઉકેલની આશા

અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ, હવે થશે યુદ્ધ ? જાણો શું સંકેત આપી રહી છે ગ્રહોની ચાલ

America Iran War Prediction : ઇસ્લામાબાદમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી મંત્રણા પર સમગ્ર વિશ્વની નજર ટકેલી હતી, જે નિષ્ફળ ગઈ છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ સહિત વિવિધ પરિસ્થિતિઓને લઈને બંને દેશો વચ્ચે મોટો ટકરાવ થયો હતો, જેના કારણે આ મંત્રણા ફેલ ગઈ હતી. આ વાતચીત ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ દરમિયાન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી હતી જેનો ઉદ્દેશ્ય યુદ્ધનો ઉકેલ શોધવાનો હતો. 

જોકે, જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી હજુ પણ ઉકેલની આશા છે. જયપુરના જ્યોતિષી દિલીપ ગુપ્તાના મતે, ગ્રહોની ચાલ સૂચવે છે કે ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ હવે ઝડપથી નિષ્કર્ષ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધનો અંત આવશે ?

અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ અને ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ ગાલિબાફે મંત્રણા નિષ્ફળ જવા માટે પોતપોતાના કારણો આપ્યા છે. પરિણામે લોકોના મનમાં આ પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધનો અંત આવશે કે નહીં ? જ્યોતિષના મતે, વર્તમાન ગ્રહોની સ્થિતિ સૂચવે છે કે યુદ્ધ હવે તેના અંતની નજીક છે અને ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તેનો ઉકેલ આવશે. ભલે મંત્રણા નિષ્ફળ ગઈ હોય તેમ છતાં એવા કોઈ સંકેત નથી કે યુદ્ધ વધશે.

યુદ્ધની સમાપ્તિ પર બની શકે છે સર્વસંમતિ 

જ્યોતિષી દિલીપ ગુપ્તા જણાવે છે કે, જેમ તેમણે અગાઉ આગાહી કરી હતી, 2 એપ્રિલે મંગળના મીન રાશિમાં પ્રવેશ સાથે એક સકારાત્મક તબક્કો શરૂ થયો. જ્યોતિષમાં મીનને શુભ રાશિ માનવામાં આવે છે. જેમાં હાલ મંગળ, શનિ, સૂર્ય અને બુધ બિરાજમાન છે. 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, સૂર્ય તેની ઉચ્ચ રાશિ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. જે નેતૃત્વને મજબૂત બનાવશે. સૂર્ય નેતૃત્વ રાજકારણ અને સફળતાનો સૂચક છે. જો સૂર્ય મેષ રાશિમાં બળવાન હોય, તો બંને દેશો વચ્ચે દુશ્મનાવટ ખતમ કરવા અંગે રાજકીય સર્વસંમતિ ઉદ્ભવવાની પ્રબળ સંભાવના છે.

વધુમાં 19 એપ્રિલ, 2026ના રોજ શુક્ર ગ્રહ પણ તેની પોતાની રાશિ વૃષભમાં ગોચર કરશે, એક ઘટના જે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ અને વૈભવના કારક તરીકે શુક્રનો પોતાની રાશિમાં પ્રવેશ વેપાર, નાણાકીય નસીબ અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓને વેગ આપશે. આનો અર્થ એ થાય છે કે યુદ્ધને કારણે થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ હવે શરૂ થશે અને વસ્તુઓ પાટા પર આવવા લાગશે.

11 મેના રોજ મંગળ-શનિ યુતિનું વિસર્જન

જોકે, મીન રાશિમાં મંગળ, બુધ અને શનિની એક સાથે હાજરી આક્રમક વાણી-વર્તનને ઉત્તેજિત કરે તેવી શક્યતા છે. આનો અર્થ એ થયો કે બંને દેશો વચ્ચે શાબ્દિક પ્રહાર ચાલુ રહી શકે છે. છતાં 11 મે, 2026ના રોજ મંગળ મીન રાશિમાંથી નીકળીને મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગતિ મંગળ-શનિની અશુભ યુતિને વિખેરી નાખશે. જે દેશ અને સમગ્ર વિશ્વ બંને માટે ખૂબ જ સકારાત્મક ઘટનાઓનો સંકેત આપે છે.

આ પહેલા મંગળ કુંભ રાશિમાં રાહુની સાથે સ્થિત 'અંગારક યોગ' સંઘર્ષ ઉશ્કેરવા માટે જાણીતો ગ્રહ સંયોજન બનાવી રહ્યો હતો. તેણે માત્ર ઈરાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધ જ નહીં પરંતુ ઘણા અન્ય દેશોને પણ ઘેરી લીધા હતા. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

 

