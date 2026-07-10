/અમેરિકા ઈરાન સાથે વાતચીત માટે તૈયાર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું: યુદ્ધવિરામ તો સમાપ્ત થઈ ગયું

Iran Us War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીતનો માર્ગ સંપૂર્ણપણે બંધ નથી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાને પરમાણુ અને અન્ય વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા ચાલુ રાખવાની વિનંતી કરી છે, જેને અમેરિકાએ સ્વીકારી લીધી છે.
જો કે, ટ્રમ્પે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું હતું કે, ઈરાને વાતચીત ચાલુ રાખવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ અમેરિકાએ તેમને સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે યુદ્ધવિરામ હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ સતત વધી રહ્યો છે અને બંને દેશો વચ્ચે લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ ફરી તીવ્ર બની છે.
એપ્રિલમાં થયેલ યુદ્ધવિરામ હવે અસરકારક નથી
અગાઉ, તુર્કીની રાજધાની અંકારામાં યોજાયેલી નાટો સમિટ દરમિયાન, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે એપ્રિલમાં થયેલ યુદ્ધવિરામ હવે અસરકારક નથી. તેમણે ઈરાની નેતૃત્વ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા, તેમને ખતરનાક અને ખોટી માહિતી આપી હતી.
ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ તેમના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને તેમના જમાઈ જેરેડ કુશનર સાથે ઈરાન સાથે સંપર્ક જાળવવા અંગે ચર્ચા કરશે, પરંતુ તેહરાને હવે આગળનું પગલું ભરવું પડશે. તેમના મતે, જો ઈરાન ખરેખર ઉકેલ ઇચ્છે છે, તો તેણે ગંભીરતાથી વાતચીતના ટેબલ પર પાછા ફરવું જોઈએ.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે લશ્કરી તણાવ વધ્યો
તાજેતરના દિવસોમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે લશ્કરી તણાવ ફરી વધ્યો છે. આ અઠવાડિયે, બંને પક્ષોએ વારંવાર એકબીજા પર હુમલો કર્યો છે. યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ વાણિજ્યિક જહાજોને નિશાન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે યુએસએ અનેક ઈરાની લશ્કરી થાણાઓ પર હવાઈ હુમલા કર્યા હતા. ત્યારબાદ ઈરાને મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ અને સંપત્તિઓ પર ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા શરૂ કર્યા હતા. આ ઘટનાઓએ પ્રાદેશિક સુરક્ષા અંગે નવી ચિંતાઓ ઉભી કરી છે અને વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠા પર સંભવિત અસર થવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે.
એક્સપર્ટ માને છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનથી સંકેત મળે છે કે એક તરફ અમેરિકા રાજદ્વારી વાટાઘાટો ચાલુ રાખવા માંગે છે, જ્યારે બીજી તરફ, તે લશ્કરી દબાણ જાળવી રાખવાની નીતિ પણ અપનાવી રહ્યું છે. આમ, બંને દેશો વચ્ચે વાતચીતની શક્યતા રહે છે, પરંતુ જમીન પર ચાલી રહેલી લશ્કરી કાર્યવાહી અને વધતા તણાવને કારણે, સ્થાયી કરાર સુધી પહોંચવું હાલમાં પડકારજનક માનવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય પણ આ વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે, કારણ કે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા સંઘર્ષ સમગ્ર મધ્ય પૂર્વ અને વૈશ્વિક તેલ બજારની સ્થિરતાને અસર કરી શકે છે.