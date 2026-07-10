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અમેરિકા ઈરાન સાથે વાતચીત માટે તૈયાર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું: યુદ્ધવિરામ તો સમાપ્ત થઈ ગયું

Iran Us War: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે લશ્કરી તણાવ ફરી વધ્યો છે. આ અઠવાડિયે, બંને પક્ષોએ અનેક હુમલાઓ કર્યા છે. અમેરિકન અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ વાણિજ્યિક જહાજોને નિશાન બનાવ્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 10, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:02 PM IST
અમેરિકા ઈરાન સાથે વાતચીત માટે તૈયાર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું: યુદ્ધવિરામ તો સમાપ્ત થઈ ગયું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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