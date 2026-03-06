Explainer: ઈરાનના 18 લાખના ડ્રોનને 37 કરોડની મિસાઈલથી તોડી રહ્યું છે અમેરિકા! જાણો કેવી રીતે પોતાની જ જાળમાં ફસાયું જગત જમાદાર!
US Iran War in Middle East: મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને તેના સહયોગી દેશો માટે સૌથી મોટો ડર એ છે કે ક્યાંક તેમની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમના ઈન્ટરસેપ્ટર્સ ખતમ ન થઈ જાય, જ્યારે ઈરાન પાસે હજુ પણ મોટી સંખ્યામાં સસ્તા ડ્રોન અને મિસાઈલોનો ભંડાર છે.
- ઈરાન પાસે હજુ પણ મોટી સંખ્યામાં ડ્રોન અને મિસાઈલ
- અમેરિકા અને તેના સાથી દેશો માટે મોટો પડકાર
- ઇઝરાયલ અને ખાડી દેશો માટે ઈરાને ચિંતા વધારી
- શું અમેરિકા પોતાની રણનીતિ બદલશે?
US Iran War in Middle East: મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા જતા તણાવ વચ્ચે ઈરાનના સતત ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા અમેરિકા અને તેના સાથી દેશો માટે મોટો પડકાર બની રહ્યા છે. શરૂઆતમાં ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાને આશા હતી કે ઈરાન પર હુમલા બાદ તે જલ્દી નમી જશે. પરંતુ સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનેઈ અને ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓના મોત છતાં ઈરાન હુમલા ચાલુ રાખવા સક્ષમ રહ્યું છે. અમેરિકા માટે સૌથી મોટો માથાનો દુખાવો ઈરાનના સસ્તા ડ્રોન બન્યા છે, જેની કિંમત માત્ર 18 લાખ રૂપિયાની આસપાસ છે. આ ડ્રોનને તોડી પાડવા માટે અમેરિકા જે પેટ્રિઅટ મિસાઈલનો ઉપયોગ કરે છે, તેની કિંમત આશરે 40 લાખ ડોલર સુધી હોઈ શકે છે.
ઈરાન પાસે હજુ પણ મોટી સંખ્યામાં ડ્રોન અને મિસાઈલ
હાલની સ્થિતિ અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ખાડી દેશો માટે ચિંતા વધારી રહી છે. સૌથી મોટો ભય એ છે કે તેમની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓમાં ઇન્ટરસેપ્ટરનો અભાવ હોઈ શકે છે, જ્યારે ઇરાન પાસે હજુ પણ મોટી સંખ્યામાં ડ્રોન અને મિસાઇલો છે. અમેરિકા અને તેના સાથી દેશો આવનારા હુમલાઓને રોકવા માટે ઘણી અદ્યતન શસ્ત્ર પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં THAAD ઇન્ટરસેપ્ટર, પેટ્રિઅટ મિસાઇલ સિસ્ટમ અને સ્ટાન્ડર્ડ મિસાઇલનો સમાવેશ થાય છે. ઇઝરાયલ લાંબા અંતરના એરો ઇન્ટરસેપ્ટરનો પણ ઉપયોગ કરે છે. જો કે, તાજેતરના વર્ષોમાં આ ઇન્ટરસેપ્ટર્સની ઉપલબ્ધતામાં ભારે ઘટાડો થયો છે.
આમાંની ઘણી સિસ્ટમો યુક્રેનને પૂરી પાડવામાં આવી છે, જે વારંવાર રશિયન હવાઈ હુમલાઓનો સામનો કરે છે. કેટલીક સિસ્ટમો લાલ સમુદ્રમાં જહાજોને સુરક્ષિત રાખવા માટે તૈનાત કરવામાં આવી છે, જ્યાં હુતી જૂથ હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. દક્ષિણ કોરિયા અને તાઇવાનને ઉત્તર કોરિયા અને ચીનના સંભવિત જોખમોથી બચાવવા માટે એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં પણ કેટલીક ડિફેન્સ સિસ્ટમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. આ બધાએ અમેરિકાના મિસાઇલ ડિફેન્સ ભંડારને ભારે તાણમાં મૂક્યો છે. જૂન 2025 માં અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ઈરાન સામે લડાયેલા 12 દિવસના યુદ્ધમાં અમેરિકાના લગભગ એક ચતુર્થાંશ THAAD ઇન્ટરસેપ્ટર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
કિંમતમાં મોટો તફાવત
સૌથી મોટો પડકાર ગલ્ફ દેશો સામે છે. આ દેશો ઈરાનની લાંબા અંતરની મિસાઈલો અને ટૂંકા અંતરની શસ્ત્રો બંનેની પહોંચમાં છે. ઈરાનના શાહેદ ડ્રોન એક મહત્વપૂર્ણ ખતરો ઉભો કરી રહ્યા છે. આ ડ્રોન મિસાઈલો કરતાં લોન્ચ કરવામાં સરળ છે, ઓછા જોખમી છે અને મિનિટોમાં તેમના લક્ષ્યો સુધી પહોંચી શકે છે. ઈરાન પાસે આશરે 80,000 આવા ડ્રોન હોવાનું માનવામાં આવે છે.
બીજી તરફ, યુક્રેન વર્ષોથી સમાન સંયુક્ત ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે. આનો સામનો કરવા માટે, તેણે બહુ-સ્તરીય ડિફેન્સ સિસ્ટમ વિકસાવી છે. બેલિસ્ટિક મિસાઇલોને તોડી પાડવા માટે મોંઘા ઇન્ટરસેપ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જ્યારે ડ્રોનને મશીનગન જેવા સસ્તા શસ્ત્રોથી નિશાન બનાવવામાં આવે છે. આનાથી મોંઘા ઇન્ટરસેપ્ટરનો ખર્ચ બચે છે. તેનાથી વિપરીત, ખાડી દેશો લગભગ દરેક ખતરાને રોકવા માટે પેટ્રિઅટ મિસાઇલ જેવી મોંઘી સિસ્ટમ પર આધાર રાખે છે. આ સ્થિતિ ચિંતાજનક છે, કારણ કે ઘણા ડ્રોનની કિંમત ફક્ત 20,000 ડોલર (આશરે રૂ. 18 લાખ) છે, જ્યારે એક પેટ્રિઅટ મિસાઇલની કિંમત 40 લાખ ડોલર (આશરે રૂ. 37 કરોડ) સુધી હોઈ શકે છે.
શું અમેરિકા પોતાની રણનીતિ બદલશે?
મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ ઘણીવાર એક જ લક્ષ્યને હિટ કરવા માટે બહુવિધ ઇન્ટરસેપ્ટર લોન્ચ કરશે. તેથી, તેમનો ભંડાર ઝડપથી ખતમ થઈ શકે છે, અને ગલ્ફ દેશોને ટૂંક સમયમાં પોતાની રણનીતિ બદલવાની ફરજ પડી શકે છે. ભલે સૌથી વધુ જોખમ ખાડી દેશોને છે, પરંતુ આ પ્રદેશમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ અને ઇઝરાયલ માટે પણ ખતરો બનેલો છે. કેટલાક યુએસ થાણાઓ ઇરાનના શાહેદ ડ્રોન અને ટૂંકા અંતરની મિસાઇલોની પહોંચમાં છે, જ્યારે અન્ય લાંબા અંતરની મિસાઇલો દ્વારા હુમલો કરી શકાય છે. એકંદરે, યુએસ અને તેના સાથી દેશો લાંબા સંઘર્ષ માટે તેમની તૈયારીમાં મર્યાદિત હોય તેવું લાગે છે. જો ઇરાનની લાંબા અંતરની મિસાઇલો નાબૂદ કરવામાં આવે તો પણ, તેના ડ્રોન હુમલા લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહી શકે છે. આનાથી આ ક્ષેત્રમાં ઉર્જા ઉત્પાદન અને દરિયાઇ વેપાર પર અસર પડી શકે છે અને વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
