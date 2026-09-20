/Middle East: મિડલ ઈસ્ટનો પ્રવાસ સમજી વિચારીને કરજો, ટેન્શન વધતાં અમેરિકાએ જાહેર કરી ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી

Middle East Travel Advisory: મિડલ ઇસ્ટમાં સંઘર્ષ વધતા અમેરિકાના વિદેશ વિભાગ દ્વારા ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ એડવાઈઝરીમાં ફ્લાઈટ કેન્સલ થવી, એર સ્પેસ બંધ થઈ જવી અને હિંસક ગતિવિધિઓ ની સંભાવના ને લઈને નાગરિકોને સતર્ક કરવામાં આવ્યા છે. અમેરિકાએ ટ્રાવેલ એડવાઈઝરીમાં લખ્યું છે કે આ સમયે મિડલ ઈસ્ટની સુરક્ષાની સ્થિતિ જટિલ છે અને કોઈ પણ સમયે બગડી શકે છે. તેથી મિડલ ઇસ્ટ ની યાત્રા સમજી વિચારીને કરવી.
મિડલ ઈસ્ટમાં ટેન્શન
મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા ટેન્શન વચ્ચે અમેરિકાના વિદેશ વિભાગે પોતાના નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. અમેરિકાએ કહ્યું છે કે ઈસ્ટ માં પહેલાથી જ તણાવ ચાલી રહ્યો છે. સ્થિતિ વધારે બગડે તો ફ્લાઇટ રદ થઈ શકે છે, એર સ્પેસ બંધ થઈ શકે છે. જેના કારણે યાત્રા કરનારને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સિવાય અમેરિકન નાગરિકોને કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ એરપોર્ટ અને એરલાઇન્સ સંબંધિત અપડેટ્સ પર નજર રાખે અને મિડલ ઇસ્ટ જતા પહેલા બે વખત વિચારે.
અમેરિકાની ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી
અમેરિકાનું કહેવું છે કે આ સમય દરમિયાન જે લોકો મિડલ ઈસ્ટની યાત્રા કરી રહ્યા છે અથવા તો કરવાનો વિચારે છે તેમણે સ્થિતિ પર નજર રાખીને નિર્ણય રાખવો જોઈએ. યાત્રા પહેલા ફ્લાઇટ અને એરપોર્ટ સંચાલન વિશે તાજી જાણકારી મેળવતા રહેવું કોઈપણ સમયે અચાનક હાલત બદલી શકે છે જેના કારણે ટ્રાવેલ પ્લાન પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
હુતી સમુહનો પણ કર્યો ઉલ્લેખ
અમેરિકાનું કહેવું છે કે હુતી સમુહ દ્વારા સાઉદી અરબ વિરુદ્ધ ગતિવિધિ કરવામાં આવી છે. જેમાં એરપોર્ટને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. અમેરિકાનું કહેવું છે કે આ સૈન્ય સંઘર્ષ વધી શકે છે જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારની સુરક્ષા ને લઈને ચિંતા વધી છે. મિડલ ઇસ્ટની સ્થિતિને અમેરિકાના નાગરિકો ગંભીરતા પૂર્વક લે તેવી સલાહ ટ્રાવેલ એડવાઈઝરીમાં આપવામાં આવી છે.
Middle East: Due to tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise heightened vigilance and be aware of potential flight cancellations, airspace closures,… pic.twitter.com/TPj23kFFzo
— TravelGov (@TravelGov) September 19, 2026
અમેરિકાનું કહેવું એવું પણ છે કે ઈરાન અને તેના સમર્થક સમૂહ વિદેશ અમેરિકા હિતોને નિશાન બનાવી શકે છે. જેમાં અમેરિકી નાગરિકો અને અમેરિકા સંસ્થા સંબંધિત સ્થાનનો સમાવેશ પણ થઈ શકે છે. અમેરિકી વેપાર અને બીજી સંસ્થાઓ પણ જોખમમાં હોય તેવી વાત કરવામાં આવી છે. જેને લઈને અમેરિકાના નાગરિકોને મિડલ ઈસ્ટ પર નજર બનાવી રાખવા કહેવામાં આવ્યું છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)