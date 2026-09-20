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Middle East: મિડલ ઈસ્ટનો પ્રવાસ સમજી વિચારીને કરજો, ટેન્શન વધતાં અમેરિકાએ જાહેર કરી ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી

Middle East Travel Advisory: મિડલ ઈસ્ટમાં ટેન્શન વધતાં અમેરિકાએ પોતાના નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મિડલ ઈસ્ટની યાત્રા સમજી વિચારીને કરજો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 20, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:48 AM IST
Middle East: મિડલ ઈસ્ટનો પ્રવાસ સમજી વિચારીને કરજો, ટેન્શન વધતાં અમેરિકાએ જાહેર કરી ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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