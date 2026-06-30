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માસૂમ બાળકને ફક્ત જંક ફૂડ ખવડાયે રાખ્યું, 7 વર્ષની ઉંમરે 115 કિલોનો કરી દીધો, દર્દનાક મોત નિપજ્યું

અમેરિકાના મિશિગનથી એક એવો ચોંકાવનારો મામલો આવ્યો છે જેણે માતાની મમતા અને પિતાના પ્રેમ પર સવાલ ઊભા કરી નાખ્યા છે. સાત વર્ષના પુત્રની એવી હાલત કરી કે દર્દનાક રીતે મોતને ભેટ્યો. જાણીને અરેરાટી થશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 30, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:48 PM IST
માસૂમ બાળકને ફક્ત જંક ફૂડ ખવડાયે રાખ્યું, 7 વર્ષની ઉંમરે 115 કિલોનો કરી દીધો, દર્દનાક મોત નિપજ્યું
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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