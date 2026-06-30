/માસૂમ બાળકને ફક્ત જંક ફૂડ ખવડાયે રાખ્યું, 7 વર્ષની ઉંમરે 115 કિલોનો કરી દીધો, દર્દનાક મોત નિપજ્યું

દુનિયામાં ભગવાન પછી બીજુ નામ માતાનું આવતું હોય છે. માતા બાળકના ઉછેરમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. પરંતુ આ તે કેવી માતા છે જેણે એક સાત વર્ષના બાળકનો ઉછેર એવી રીતે કર્યો કે તેને ભોજનમાં કોઈ પૌષ્ટિક ખૌરાક નહીં પરંતુ જંક ફૂડ અને ફાસ્ટ ફૂડ ખવડાવ્યા રાખ્યું જેને કારણે છોકરાનું વજન માત્ર 7 વર્ષની ઉંમરે 255 પાઉન્ડ એટલે કે 115 કિલોગ્રામથી પણ વધી ગયું હતું. યોગ્ય ખોરાકના અભાવે તથા મોટાપા અને માતા પિતાની ભયાનક બેદરકારીના પગલે આ માસૂમ ગત વર્ષ નવેમ્બરમાં તડપી તડપીને મોતને ભેટ્યો.
માતા પિતા પર લાગ્યા ગંભીર આરોપ
બાળકની કફોડી સ્થિતિ થઈ હતી
કચરાના ઢગલામાં પડ્યો રહેતો હતો બાળક
વીમો છતાં ન કરાવી સારવાર
ફરિયાદ મુજબ ઓબ્રાયન પરિવાર સારી સ્વાસ્થ્ય વીમા સુવિધા પણ ધરાવતો હતો આમ છતાં બાળકને ક્યારેય ડોક્ટર પાસે યોગ્ય સારવાર કરાવવા માટે લઈ ગયા નહીં. મેડિકલ રેકોર્ડ મુજબ કેસ્પર છેલ્લે ફેબ્રુઆરી 2024માં ડોક્ટર પાસે ગયો હતો. ત્યારે તેનું વજન 47 કિલો હતું અને મેટાબોલિક બીમારી અને ઉધરસની તકલીફ હતી. તે સમયે ડોક્ટરે માતાને ચોખ્ખા શબ્દોમાં ચેતવી હતી કે બાળકને હેલ્ધી ડાયેટ અને કસરત કરાવો. આ સાથે જ પીડિયાટ્રિક એન્ડોક્રિનોલોજિસ્ટ પાસે રેફર કર્યો હતો. પરંતુ આમ છતાં આ કસાઈ માતા પિતાએ ડોક્ટરની શીખામણ ગણકારી નહીં.
જેલમાં ગયા માતા પિતા, બાળકીને રેસ્ક્યૂ કરી
પોલીસે માતા પિતાને ગયા અઠવાડિયે ધરપકડ કરી કોર્ટમાં રજૂ કર્યા. જ્યાંથી તેમને જેનેસી કાઉન્ટી જેલમાં કોઈ પણ જામીન વગર બંધ કરી દેવાયા. આ કેસની આગામી સુનાવણી હવે ગુરુવારે છે. ડેમિયનના વકીલનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી કોર્ટમાં આરોપ સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી મારો અસીલ નિર્દોષ છે. જ્યારે જેસિકાના વકીલે હજુ સુધી કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું કે ચાઈલ્ડ અબ્યુઝનો એક મામલો તેમની 5 વર્ષની દીકરી સાથે પણ જોડાયેલો છે. જેને હવે આ નરક જેવા ઘરમાંથી રેસ્ક્યૂ કરીને સુરક્ષિત ફોસ્ટર કેરમાં મોકલી દેવાયા છે.