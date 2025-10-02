Prev
અમેરિકામાં શટડાઉનના વિનાશકારી પરિણામ આવી શકે, GDPને 15 અબજ ડોલરનું નુક્સાન, હજારો લોકો બેરોજગાર

ટ્રમ્પ પ્રશાસનના આર્થિક સલાહકારોએ ચેતવણી આપી છે કે જો સરકારી શટડાઉન લાંબુ ચાલે તો અમેરિકીની જીડીપીને દર અઠવાડિયે 15 અબજ ડોલરનું નુકસાન થઈ શકે. એક મહિનામાં 43,000 લોકો બેરોજગાર થઈ શકે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 02, 2025, 08:50 AM IST

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આર્થિક સલાહકારોએ ચેતવણી આપી છે કે જો સરકારી શટડાઉન લાંબુ ખેંચાય તો તેના ગંભીર આર્થિક પરિણામો આવી શકે છે. POLITICO ને મળેલા વ્હાઈટ હાઉસના એક મેમોમાં કહેવાયું છે કે દર અઠવાડિયે શટડાઉન ચાલુ રહેવા પર અમેરિકાની જીડીપીને 15 અબજ ડોલરનું નુકસાન થઈ શકે છે. 

જો શટડાઉન એક મહિનો ચાલ્યુ તો વધુ 43,000 લોકો બેરોજગાર થશે. જેમાં એવા 19 લાખ ફેડરલ કર્મચારીઓનું નુકસાન સામેલ નથી જે કાં તો પગાર વગર કામ કરે છે અથવા તો રજા પર મોકલી દીધા છે. જેમાંથી 80 ટકા વોશિંગ્ટનમાં રહે છે. 

વ્હાઈટ હાઉસના સહયોગીઓનું કહેવું છે કે આ દસ્તાવેજ રિપલ્બિકન સાંસદોને મોકલવામાં આવશે જેથી કરીને શટડાઉન પર પોતાની રાજનીતિક રણનીતિ નક્કી કરી શકે. કોંગ્રેસ હાલ ઓબામાકેર સ્વાસ્થ્ય વીમા સબસિડીના ફંડિંગને લઈને વહેંચાયેલી છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનનો દાવો છે કે આ સબસિડી ગેરકાયદે પ્રવાસીઓને મળશે. 

વ્હાઈટ હાઉસના પ્રવક્તા કુશ દેસાઈએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે સરકારી શટડાઉનના અસલ આર્થિક પરિણાોની જવાબદારી સંપૂર્ણ રીતે સેનેટ ડેમોક્રેટ્સ પર છે જે ફેડરલ સરકાર, અર્થવ્યવસ્થા અને દેશને બંધક બનાવી રહ્યા છે જેથી કરીને ગેરકાયદે પ્રવાસીઓને મફત સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ મળી શકે. 

રિપબ્લિકન સાંસદોને દોષ આપી રહી છે જનતા
વ્હાઈટ હાઉસ હાલના સમયમાં દરેક સ્તર પર રિપબ્લિકન નેતાઓને એકજૂથ કરવા અને શટડાઉન માટે ડેમોક્રેટ્સને જવાબદાર ઠેરવવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. જો કે હાલનો સરવે એ જણાવે છે કે જનતા વધુ દોષ રિપબ્લિકન્સને આપી રહી છે. પરંતુ મોટી સંખ્યામાં લોકો બંને પાર્ટીઓને જવાબદાર ઠેરવી રહ્યા છે. 

ટ્રમ્પની નીતિઓ સવાલોના ઘેરામાં
આ વિવાદ એવા સમયમાં વધ્યો છે જ્યારે ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિઓની આર્થિક  અસર ઉપર પણ સવાલ ઉઠ્યા છે. બુધવારે પેરોલ કંપની એડીપી તરફથી જારી થયેલા આંકડાઓમાં જણાવાયું છે કે સપ્ટેમ્બરમાં અમેરિકાએ 32,000 પ્રાઈવેટ સેક્ટરની નોકરીઓ ગુમાવી. 

કાઉન્સિલ ઓફ ઈકોનોમિકસ એડવાઈઝર્સના ચાર પાનાના રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે જો શટડાઉન એક મહિના સુધી ચાલે છે તો  ગ્રાહક ખર્ચમાં 30 બિલિયન ડોલરનો ઘટાડો થશે. આ અસરનો અડધો ભાગ ફેડરલ કર્મચારીઓ પર સીધો પડશે, અને બાકીનો ભાગ અન્ય ક્ષેત્રોમાં ફેલાશે.

