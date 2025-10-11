પાકિસ્તાનને હથિયાર આપવાનો અમેરિકાએ કર્યો ખુલ્લેઆમ ઇનકાર, શું કારણ હોઈ શકે ભારત ? જાણો
Refusal To Provide Missiles: પાકિસ્તાન ખુશ હતું કે અમેરિકા તેને ક્રુઝ મિસાઇલો પૂરા પાડવા જઈ રહ્યું છે. જોકે, તેનો આનંદ થોડા સમય જ ટકી રહ્યો હતો, કારણ કે અમેરિકાએ આ ઓફર સ્વીકારવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો છે.
Refusal To Provide Missiles: ગયા અઠવાડિયે, એવા અહેવાલો આવ્યા હતા કે અમેરિકા પાકિસ્તાનને તેની અપગ્રેડેડ ક્રુઝ મિસાઇલો સપ્લાય કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. જો અમેરિકાએ આમ કર્યું હોત, તો તે ભારત માટે ચેતવણીનો સંકેત હોઈ શકે છે, પરંતુ અમેરિકન વોર મેમોરિયલે આ અટકળોનો અંત લાવી દીધો છે. અમેરિકાએ પાકિસ્તાનને ક્રુઝ મિસાઇલો સપ્લાય કરી શકે તેવા તમામ દાવાઓને ફગાવી દીધા છે. જોકે, આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે શું અમેરિકાના ઇનકાર પાછળ ભારત કારણભૂત હોઈ શકે છે? ચાલો જાણીએ.
પાકિસ્તાનને શસ્ત્રો સપ્લાય કરવા અંગે અમેરિકાએ શું કહ્યું?
ભૂતપૂર્વ ભારતીય રાજદ્વારી કે.પી. ફેબિયનએ કહ્યું કે, મેં અમેરિકા દ્વારા જાહેર કરાયેલ સ્પષ્ટતા જોઈ છે. તેઓ અમને કહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે અમેરિકા પાકિસ્તાનને ક્રુઝ મિસાઇલો સપ્લાય કરી રહ્યું નથી. તેઓ અમને કહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે તેમણે તેમને વધુ અપગ્રેડેડ ક્રુઝ મિસાઇલો સપ્લાય કરી નથી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમેરિકા આ નિર્ણય દ્વારા ભારતને સંદેશ આપવા માંગે છે અને ભારતને સાથી તરીકે ગુમાવવા માંગતું નથી.
શું અમેરિકાએ ભારતના કારણે ઇનકાર કર્યો હતો?
નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સ્પષ્ટતા સાથે, અમેરિકા બંને દેશો વચ્ચેના થોડા તણાવગ્રસ્ત મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોને પુનર્જીવિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. અમેરિકા-ભારત સંરક્ષણ સંબંધોમાં તાજેતરમાં ઉતાર-ચઢાવ આવ્યો છે, પરંતુ હવે, પાકિસ્તાન પાસે નવી હવાઈ શક્તિનો અભાવ આ ક્ષેત્રમાં સંતુલન જાળવી રાખશે.
પાકિસ્તાન કેમ ખુશ હતું?
ગયા અઠવાડિયે, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સે રેથિયોન કંપનીને 41.6 મિલિયન ડોલરનો વધારાનો કરાર સુધારો જાહેર કર્યો હતો, જેનાથી સોદાનું કુલ મૂલ્ય 2.51 બિલિયન ડોલર થયું હતું. આ કરાર માટે ખરીદનાર દેશોની યાદીમાં પાકિસ્તાનનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આનાથી એવી અટકળોને વેગ મળ્યો છે કે પાકિસ્તાન વાયુસેના (PAF) તેના F-16 ફાઇટર જેટ માટે નવી AIM-120C8/D3 વેરિઅન્ટ મિસાઇલો ખરીદી રહી છે.
પાકિસ્તાની મીડિયાએ આને વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફની તાજેતરની અમેરિકા મુલાકાત અને મોટા-અબજ ડોલરના સંરક્ષણ સોદાની મોટી સફળતા તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે, તે સપના હવે ચકનાચૂર થઈ ગયા છે.
AMRAAM મિસાઇલની વિશેષતાઓ
અમેરિકન મિસાઇલ AMRAAM (AIM-120 એડવાન્સ્ડ મીડિયમ-રેન્જ એર-ટુ-એર મિસાઇલ)ને વિશ્વની સૌથી ખતરનાક મિસાઇલોમાંની એક માનવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ફાઇટર જેટમાંથી દુશ્મન વિમાન અથવા ડ્રોનને તોડી પાડવા માટે થાય છે.
AMRAAMમાં એક્ટિવ રડાર હોમિંગ ટેકનોલોજી છે, જે લોન્ચ પછી લક્ષ્ય પર સતત ધ્યાન આપવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે. તે 'ફાયર-એન્ડ-ફોર્ગેટ' મિસાઇલ છે. વધુમાં, તેમાં દ્રશ્ય-અંતરની બહાર (BVR) ક્ષમતા છે, જેનાથી તે દૂરથી દુશ્મન વિમાનને નિશાન બનાવી શકે છે.
