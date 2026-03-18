હોર્મુઝ જળમાર્ગ ખોલાવવા માટે અમેરિકાએ મોરચો સંભાળ્યો, 2200 કિલોનો મહાબોમ્બ ઝીંક્યો
US Bombs Strait of Hormuz: ઈરાને ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા સાથે યુદ્ધના પગલે વેપાર માટે મહત્વના ગણાતા હોર્મુઝ જળમાર્ગને બંધ કર્યો તો અનેક દેશો બૂમ પાડી ઉઠ્યા. હવે અમેરિકાએ આ હોર્મુઝ જળમાર્ગને ખોલાવવા માટે મોરચો સંભાળતા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જાણો વિગતો.
- અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડે એક્સ પર ટ્વીટ કરીને જાણકારી આપી.
- ઈરાનના કાંઠે બનેલા મજબૂત મિસાઈલ ઠેકાણા પર બંકર ક્લસ્ટર બોમ્બ પાડ્યો હોવાનો દાવો.
- અહીંથી ઈરાન હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી પસાર થતા જહાજોને બનાવતું હતું નિશાન.
US Attack Bunker Buster Bomb Near Strait Of Hormuz: 28મી ફેબ્રુઆરીએ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાન પર જે ભીષણ હુમલા કર્યા ત્યારબાદ ઈરાને પણ વળતો પ્રહાર કરીને ઈઝરાયેલ અને ખાડીમાં અમેરિકાના સાથી દેશોને બરાબર લપેટમાં લીધા. આ દરમિયાન ઈરાને જળમાર્ગથી થતા વેપારમાં અતિ મહત્વનો એવો હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા ભારત સહિત અનેક દેશો મુશ્કેલીમાં મૂકાયા. મિડલ ઈસ્ટમાં હાલ જે સ્થિતિ છે તે લંબાઈ શકે તેવા એંધાણ છે. હવે હોર્મુઝને ખોલવામાં અમેરિકા મેદાને પડ્યું છે. એવા સમાચાર છે કે અમેરિકી સેનાએ ઈરાનના એવા મિસાઈલ અડ્ડાઓ પર હુમલો કર્યો છે જ્યાંથી સમુદ્રમાં જઈ રહેલા જહાજોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવતા હતા. આ હુમલામાં અમેરિકાએ પોતાના સૌથી ખતરનાક એટલે કે 5000 પાઉન્ડના 'બંકર બસ્ટર બોમ્બ'નો ઉપયોગ કરે છે.
અમેરિકાએ આપી જાણકારી
અમેરિકાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડે એક્સ પર આ જાણકારી આપતા કહ્યું કે ઈરાનના કાંઠે બનેલા મજબૂત મિસાઈલ ઠેકાણાઓને આ ભારેભરખમ બોમ્બથી તબાહ કરવામાં આવ્યું છે. આ એ જ ઠેકાણા હતા જ્યાંથી ઈરાન જહાજો પર હુમલા માટે એન્ટી શિપ મિસાઈલો છોડતું હતું. અત્રે જણાવવાનું કે પોતાના પર હુમલા બાદ ઈરાને આ હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા અનેક દેશો માટે સમસ્યા ઉભી થઈ હી. અહીંથી દુનિયાનું લગભગ 20 ટકા ઓઈલ પસાર થાય છે. જળમાર્ગ બંધ થતા સમગ્ર દુનિયામાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ આકાશે આંબવા લાગ્યા હતા અને સમુદ્રી રસ્તાઓ પર ડરનો માહોલ હતો.
Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026
ટ્રમ્પ અલગથલગ થઈ ગયા?
આ યુદ્ધમાં એક નોંધપાત્ર વાત એ જોવા મળી રહી છે કે અમેરિકા જાણે અલગ થલગ થઈ રહ્યું છે. ટ્રમ્પ પોતાને જાણે એકલા પડી ગયા હોય તેવું મહેસૂસ કરે છે. તેમણે નાટો સહિત પોતાના જૂના સાથી દેશો પાસે મદદ માંગી હતી પરંતુ મોટાભાગના દેશોએ હાથ અધ્ધર કરી દીધા છે. ટ્રમ્પ એ વાતથી ખુબ નારાજ છે કે અમેરિકાએ જે નાટોને વર્ષો સુધી મદદ કરી અને આજે જ્યારે જરૂર પડી તો તે નાટો દેશો કોઈ નાનું અમથું જહાજ (માઈનસ્વીપર) મોકલવા પણ તૈયાર નથી. ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે દુનિયા ભલે વખાણ ન કરે પરંતુ તેઓ આ જંગ દુનિયાની ભલાઈ માટે લડે છે.
કેમ ચર્ચામાં છે ક્લસ્ટર બોમ્બ?
હવે સવાલ એ ઉઠે છે કે આ બંકર બસ્ટર બોમ્બ છે શું? સામાન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો એવો બોમ્બ જે જમીન કે કોંક્રીટની મોટી દીવાલોને ભેદીને પેટાળમાં છૂપાયેલા દુશ્મનોનો કાળ બને છે. 2022ના એક રિપોર્ટ મુજબ આવા એક બોમ્બની કિંમત લગભગ 2.88 લાખ ડોલર હોય છે. જો કે અમેરિકા પાસે તેનાથી પણ મોટા 30000 પાઉન્ડવાળા બોમ્બ છે, પરંતુ હાલ ઈરાનના આ મિસાઈલ ઠેકાણાને નષ્ટ કરવા માટે આ 5000 પાઉન્ડ એટલે કે 2200 કિલોનો બોમ્બ પૂરતો હતો.
