ભારતીયોને મોટો ઝટકો! ટ્રમ્પ સરકારે વિદ્યાર્થીઓની અધવચ્ચે વિઝા રદ કરવાની આપી ધમકી, જાણો અમેરિકાએ કેમ આપી ચેતવણી?
Indian Students: અમેરિકાએ બુધવારે અમેરિકામાં અભ્યાસ કરતા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને ધમકી આપી છે. ભારતમાં અમેરિકન દૂતાવાસે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, અમેરિકન કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવાથી વિદ્યાર્થી વિઝા રદ થઈ શકે છે અને દેશનિકાલ પણ થઈ શકે છે.
Indian Students: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધોમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં તિરાડ જોવા મળી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વિવિધ નિર્ણયો અને નિવેદનોએ બન્ને દેશો વચ્ચે તણાવ વધુ વધાર્યો છે. આ દરમિયાન અમેરિકાએ બુધવારે અમેરિકામાં અભ્યાસ કરતા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને ચેતવણી આપી છે. ભારતમાં અમેરિકન દૂતાવાસે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, અમેરિકાના કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવાથી વિદ્યાર્થી વિઝા રદ થઈ શકે છે અને ત્યાં સુધી કે દેશનિકાલ પણ થઈ શકે છે.
ભારતમાં અમેરિકન એમ્બેસીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે, "અમેરિકન કાયદાનો ભંગ કરવાથી તમારા વિદ્યાર્થી વિઝા માટે ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે. જો તમારી ધરપકડ કરવામાં આવે અથવા કોઈ કાયદો તોડવામાં આવે, તો તમારા વિઝા રદ થઈ શકે છે, તમને દેશનિકાલ કરવામાં આવી શકે છે અને તમે ભવિષ્યમાં અમેરિકાના વિઝા માટે અયોગ્ય થઈ શકો છો. નિયમોનું પાલન કરો અને તમારી સફરને જોખમમાં ન મુકો. અમેરિકાના વિઝા એક સુવિધા છે, અધિકાર નથી."
અમેરિકન એમ્બેસી સમયાંતરે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ચેતવણીઓ જાહેર કરતી રહે છે. તાજેતરમાં તેમણે ભારતમાંથી અમેરિકામાં મુસાફરી કરતા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને કડક જાહેર ચેતવણી જાહેર કરી હતી. ચેતવણીમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું કે, ઇમિગ્રેશન કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવાથી "ગંભીર ક્રિમિનલ સજા" થઈ શકે છે. ચેતવણીનો આ મેસેજ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવ્યો અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટ હેઠળ ઇમિગ્રેશન પર વધતા કડક પગલાં વચ્ચે આવ્યો છે.
યુએસ એમ્બેસીએ X પર લખ્યું છે કે, જો તમે યુએસ કાયદાનો ભંગ કરશો, તો તમને ગંભીર ક્રિમિનલ દંડનો સામનો કરવો પડશે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને દૂર કરવા અને તેમના દેશની સરહદો અને નાગરિકોનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. કડક વિઝા નિયમોને કારણે ગયા વર્ષે નવા ઈન્ટરનેશનલ એનરોલમેન્ટમાં અમેરિકામાં વિદ્યાર્થી વિઝા પર આવતા લોકોની સંખ્યામાં 17%નો ઘટાડો થયો હતો. આ દરમિયાન H-1B વિઝા અરજદારો, જે કુશળ ઈન્ટરનેશનલ કર્મચારીઓને અમેરિકામાં રોજગાર શોધવાની મંજૂરી આપે છે, તેઓ અભૂતપૂર્વ રાહ જોવાના સમયનો સામનો કરી રહ્યા છે.
