ભારતના ખભા પર રાખી ગોળી ચલાવવા માગે છે અમેરિકા? ચીનને ઘેરવા માટે નવી દિલ્હીનો કર્યો ઉપયોગ, શું છે ટ્રમ્પનો પ્લાન ?
Trump New Plan: ફેબ્રુઆરી 2026માં યુએસ-ચીન આર્થિક અને સુરક્ષા સમીક્ષા આયોગ (USCC) મળશે. ભારત આ બેઠકનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહેશે.
Trump New Plan: અમેરિકા છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચીન વિશે વધુને વધુ ચિંતિત છે અને ભારત માટે તેને ઘણી આશાઓ છે. યુએસ-ચીન આર્થિક અને સુરક્ષા સમીક્ષા આયોગ (USCC) ફેબ્રુઆરી 2026માં તેની પ્રથમ જાહેર સુનાવણી યોજશે. ભારત એક મુખ્ય કેન્દ્ર રહેશે. આ બેઠકમાં નવી દિલ્હી અને ચીન સાથે અમેરિકાના સંબંધો અને ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં શક્તિ સંતુલન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
આ બેઠક કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે?
17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ યોજાનારી આ બેઠક અંગે, કોંગ્રેસનલ કમિટીએ જણાવ્યું હતું કે આ સુનાવણીમાં ચીન અને અમેરિકા બંને સાથે ભારતના સંબંધો સંબંધિત ભૂ-રાજકીય અને લશ્કરી મુદ્દાઓની તપાસ કરવામાં આવશે, જેમાં સરહદ વિવાદો પર તણાવ, હિંદ મહાસાગરમાં દરિયાઈ પ્રવેશ અને ઈન્ડો-પેસિફિક શક્તિ તરીકે ભારતની ભૂમિકાનો સમાવેશ થાય છે.
તે ભારત-ચીન સંબંધોના આર્થિક અને તકનીકી પરિમાણો, જેમાં વેપાર અને રોકાણનો સમાવેશ થાય છે, અને AI ઇન્ટેલિજન્સ, સેમિકન્ડક્ટર્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ સપ્લાય ચેઇન જેવા મહત્વપૂર્ણ અને ઉભરતા ટેકનોલોજી ક્ષેત્રોમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવાના ભારતના પ્રયાસોનું પણ અન્વેષણ કરશે.
ચર્ચા કરવાના વિષયો
ભારત-ચીન સંબંધો ઉપરાંત, સુનાવણી ભારત સાથે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી વધારવા માટેના યુએસ નીતિગત પ્રયાસો અને નવી દિલ્હીના ચીન સાથેના સંબંધોના ભવિષ્યના યુએસ આર્થિક અને સુરક્ષા હિતો પર પ્રભાવનું પણ વિશ્લેષણ કરશે.
મહત્વનું છે કે આ સુનાવણી એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે નવી દિલ્હી ભારતીય અર્થતંત્રને ધીમે ધીમે ચીન માટે ખોલવાનું વિચારી રહી છે. 2020માં ગાલવાન ઘાટીમાં સરહદ પર હિંસક અથડામણ પછી ભારત-ચીન સંબંધો ચાર વર્ષ સુધી તણાવપૂર્ણ રહ્યા. જો કે, ઉચ્ચ સ્તરીય દ્વિપક્ષીય મુલાકાતો પછી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો હવે સુધરવા લાગ્યા છે.
USCC શું છે?
US-China Economic and Security Review Commission (USCC) એક દ્વિપક્ષીય વિધાનસભા શાખા કમિશન છે. તે ઓક્ટોબર 2000માં કોંગ્રેસ દ્વારા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર અને આર્થિક સંબંધોના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિણામો પર દેખરેખ રાખવા, તપાસ કરવા અને રિપોર્ટ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું.
છેલ્લા દાયકામાં, ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ચીનના પ્રભાવનો સામનો કરવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ભારતમાં ભારે રોકાણ કર્યું છે. ભારતનું વ્યૂહાત્મક સ્થાન અને લશ્કરી ક્ષમતાઓ એશિયામાં ચીનના પ્રભાવને મર્યાદિત કરવાના વોશિંગ્ટનના પ્રયાસો માટે તેને મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.
