અમેરિકા પાકિસ્તાન સાથે પોતાના સંબંધો વધારવા માંગે છે, પણ... ભારત સાથેના સંબંધો વિશે USએ શું કહ્યું?

US say about relations with India: રુબિયોએ કહ્યું કે આ એક પરિપક્વ, વ્યવહારુ વિદેશ નીતિનો ભાગ છે. મને નથી લાગતું કે આપણે પાકિસ્તાન સાથે જે કંઈ કરી રહ્યા છીએ તે ભારત સાથેના આપણા સંબંધો અથવા મિત્રતાના ભોગે થાય છે, જે ઊંડો, ઐતિહાસિક અને આવશ્યક છે.
 

Oct 26, 2025

અમેરિકા પાકિસ્તાન સાથે પોતાના સંબંધો વધારવા માંગે છે, પણ... ભારત સાથેના સંબંધો વિશે USએ શું કહ્યું?

US say about relations with India: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળ દરમિયાન પાકિસ્તાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેની મિત્રતામાં વધારો થયો છે. જ્યારે અમેરિકાએ ભારત સામે ટેરિફ યુદ્ધ છેડ્યું છે, ત્યારે તેણે પાકિસ્તાની પીએમ શાહબાઝ શરીફ અને આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરનું વ્હાઇટ હાઉસમાં સ્વાગત પણ કર્યું છે, જેનાથી તે વિશ્વભરમાં નિશાને આવી ગયા છે. 

ભારત સાથે વોશિંગ્ટનના સંબંધોનો ભોગ

હવે, અમેરિકા બંને દેશો સાથેના તેના સંબંધો સ્પષ્ટ કરી રહ્યું છે. બ્લૂમબર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો કહે છે કે અમેરિકા પાકિસ્તાન સાથે તેના વ્યૂહાત્મક સંબંધોને વિસ્તારવા માંગે છે, પરંતુ આ સંબંધ ભારત સાથે વોશિંગ્ટનના સંબંધોના ભોગમાં આવતો નથી.

જેની સાથે અમેરિકાના સંબંધો નથી

રૂબિયોએ શનિવારે દોહા જતી ફ્લાઇટમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે જેમ ભારતના એવા દેશો સાથે સંબંધો છે જેની સાથે અમેરિકાના સંબંધો નથી, તેવી જ રીતે વિપરીત પણ છે. રુબિયોએ કહ્યું કે, આ એક પરિપક્વ, વ્યવહારિક વિદેશ નીતિનો ભાગ છે. મને નથી લાગતું કે અમે પાકિસ્તાન સાથે જે કંઈ કરી રહ્યા છીએ તે ભારત સાથેના અમારા સંબંધો અથવા મિત્રતાના ભોગે થઈ રહ્યું છે, જે ઊંડા, ઐતિહાસિક અને આવશ્યક છે.

વધુ આગળ લઈ જવા માંગીએ છીએ

રુબિયોએ કહ્યું કે, જુઓ, અમે ભારત અને અન્ય તમામ બાબતો સાથે સંકળાયેલા પડકારોથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છીએ, પરંતુ અમારું કામ શક્ય હોય ત્યાં દેશો સાથે ભાગીદારી માટે તકો ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરવાનું છે અને આતંકવાદ વિરોધી અને તેના જેવી બાબતોમાં પાકિસ્તાન સાથે ભાગીદારી કરવાનો અમારો લાંબો ઇતિહાસ છે. જો શક્ય હોય તો અમે તેને વધુ આગળ લઈ જવા માંગીએ છીએ.

અમેરિકામાં નિકાસ પર 50 ટકા ટેરિફ

તેમણે કહ્યું કે ભારત સાથે સંઘર્ષ શરૂ થાય તે પહેલાં તેમણે પાકિસ્તાન સાથે વાત કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે અમેરિકા એક જોડાણ, વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ફરીથી બનાવવામાં રસ ધરાવે છે. ટ્રમ્પે ભારતની અમેરિકામાં નિકાસ પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે, જ્યારે પાકિસ્તાન પર 19 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે. 

પાકિસ્તાન સાથે કર્યા અનેક કરાર

આ ઉપરાંત, અમેરિકાએ આવશ્યક ખનિજો અને તેલની માઈનિંગ માટે પણ પાકિસ્તાન સાથે પણ કરાર કર્યા છે. રુબિયો રવિવારે ટ્રમ્પ સાથે એસોસિએશન ઓફ સાઉથઇસ્ટ એશિયન નેશન્સ સમિટમાં હાજરી આપવા માટે મલેશિયા પહોંચ્યા હતા.
 

