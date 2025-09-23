Prev
બે ભાગમાં વહેચાઈ જશે અમેરિકા ! ભારતમાં પણ મોટા ઉલટ-ફેરના એંધાણ, વાયરલ થઈ ભવિષ્યવાણી, જાણો

America Prediction: ભારતીય એક ભવિષ્યવાણી કરનાર મહિલાએ અમેરિકાના ટુકડા, દિલ્હીમાં ભાજપની સરકાર, બંગાળ અને બિહાર ચુંટણી, સુરક્ષા પરિષદમાં ભારતનું કાયમી સભ્ય સહિત રેખા ગુપ્તા જે હાલના દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી છે તેમના પર ભવિષ્યવાણી કરી છે.

America Prediction: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એક પછી એક અણધાર્યા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે. તેઓ ટેરિફથી તો ક્યારેક H1B વિઝા ફી સાથે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર એક ભવિષ્યવાણી ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. 

વીડિયોમાં, એક મહિલા કહે છે કે અમેરિકા બે વર્ષમાં બે ભાગમાં વિભાજીત થશે, અને ટ્રમ્પ તેના છેલ્લા રાષ્ટ્રપતિ હશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે અમેરિકા પહેલા પણ બે ભાગમાં વિભાજીત થઈ ચૂક્યું છે? ચાલો સંપૂર્ણ વાર્તા જાણીએ, ક્યારે અને શા માટે. પરંતુ પહેલા, વાયરલ ભવિષ્યવાણી વિશે વાત કરીએ.

આ ભવિષ્યવાણી કોણ છે?

જ્યારે લોકોએ AIને આ મહિલા વિશે પૂછ્યું, ત્યારે જવાબ મળ્યો પ્રજ્ઞા મિશ્રા, જે પોતાને જ્યોતિષી અને વાસ્તુ નિષ્ણાત તરીકે વર્ણવે છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે પ્રજ્ઞા મિશ્રા એસ્ટ્રોટોક સાથે કામ કરે છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ખૂબ જ સક્રિય છે.

સંપૂર્ણ ભવિષ્યવાણી શું છે?

પ્રજ્ઞા મિશ્રા વીડિયોમાં કહેતી જોવા મળે છે કે ટ્રમ્પ અમેરિકાના છેલ્લા રાષ્ટ્રપતિ હશે. જુલાઈ 2027 પહેલા, રશિયાની જેમ અમેરિકા બે ભાગમાં વિભાજીત થઈ જશે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ઓછામાં ઓછા બે કે ત્રણ રાજ્યો તેનાથી અલગ થઈ જશે.

પ્રજ્ઞા મિશ્રાની અન્ય ચાર મુખ્ય ભવિષ્યવાણી

  • ભારત જુલાઈ 2027 સુધીમાં સુરક્ષા પરિષદનું કાયમી સભ્ય બનશે.
  • રેખા ગુપ્તા પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરતા પહેલા રાજીનામું આપશે
  • બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી જીત્યા બાદ, ભાજપ સરકાર બનાવશે
  • ભાજપ બંગાળની ચૂંટણી જીતશે 

1861માં ગુલામી પર અમેરિકા વિભાજિત થયું હતું.

1861માં, અમેરિકા બે ભાગમાં વહેંચાયેલું હતું. રિપબ્લિકન નેતા અબ્રાહમ લિંકન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ હતા. તેઓ ગુલામી નાબૂદ કરવા માંગતા હતા, પરંતુ અમેરિકાના કેટલાક શક્તિશાળી લોકોએ તેમ ન કર્યું. રાજકીય અને સામાજિક સંઘર્ષ તીવ્ર બનતા, ફેબ્રુઆરી 1861માં, અલાબામાના છ રાજ્યો યુએસએથી અલગ થયા, જેનાથી નવા દેશ, કન્ફેડરેટ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાનો પાયો નાખ્યો.

 

છ રાજ્યો કોણ હતા જે અલગ થયા?

યુએસએથી અલગ થયેલા છ રાજ્યો દક્ષિણ કેરોલિના, મિસિસિપી, ફ્લોરિડા, અલાબામા, જ્યોર્જિયા અને લ્યુઇસિયાના હતા, અને પછીથી, ટેક્સાસ પણ અલગ થયા. જેફરસન ડેવિસ આ નવા દેશના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. પાંચ વર્ષ પછી, ગૃહયુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી, અમેરિકા ફરી એક થયું. બાદમાં અલાસ્કા અને હવાઈ પણ તેમાં જોડાયા.
 

