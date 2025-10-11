Prev
ટ્રમ્પનું હેલ્થ રિપોર્ટ કાર્ડ વાયરલ : અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિનું દિલ તો નાનું નીકળ્યું!

Donald Trump Age : યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો સ્વાસ્થ્ય રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. તેમના ડોકટરોએ તેમના હૃદયના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 11, 2025, 03:50 PM IST

ટ્રમ્પનું હેલ્થ રિપોર્ટ કાર્ડ વાયરલ : અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિનું દિલ તો નાનું નીકળ્યું!

US President Donald Trump Health Report : વ્હાઇટ હાઉસના એક અહેવાલ મુજબ, 79 વર્ષીય ટ્રમ્પની "કાર્ડિયાક ઉંમર" તેમની વાસ્તવિક ઉંમર કરતા 14 વર્ષ નાની છે. ડોકટરોએ તેમની શારીરિક, માનસિક અને ન્યુરોલોજીકલ ક્ષમતાઓને અત્યંત મજબૂત ગણાવી છે. આનો અર્થ એ થયો કે ટ્રમ્પ વૃદ્ધ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ હૃદયથી મજબૂત રહે છે.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તબીબી તપાસ અહેવાલમાં તેમને "અસાધારણ સ્વાસ્થ્ય" તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. શુક્રવારે વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ટ્રમ્પની "કાર્ડિયાક ઉંમર" તેમની વાસ્તવિક ઉંમર કરતા 14 વર્ષ નાની છે. આ મૂલ્યાંકન વ્હાઇટ હાઉસના ચિકિત્સક સીન બાર્બેબેલા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટ દ્વારા અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હાલમાં 79 વર્ષના છે, અને જ્યારે તેમણે જાન્યુઆરીમાં વ્હાઇટ હાઉસ ફરીથી સંભાળ્યું, ત્યારે તેઓ અમેરિકન ઇતિહાસમાં સૌથી વૃદ્ધ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. જો કે, તેમનો ફિટનેસ રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે તેમનું શરીર અને હૃદય તેમની ઉંમર કરતા ઘણા નાના છે.

ડો. બાર્બેબેલાએ અહેવાલમાં લખ્યું છે, "ટ્રમ્પનું કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર, પલ્મોનરી, ન્યુરોલોજીકલ અને શારીરિક પ્રદર્શન ઉત્તમ સ્થિતિમાં છે." તેમણે ઉમેર્યું કે રાષ્ટ્રપતિએ તેમના આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ પહેલા જરૂરી આરોગ્ય તપાસ, તેમની વાર્ષિક ફ્લૂ રસી અને અપડેટેડ COVID-19 બૂસ્ટર રસીકરણ કરાવ્યું છે.

ટ્રમ્પની "હૃદયની ઉંમર" તેમની ઉંમર કરતા 14 વર્ષ નાની 
વ્હાઇટ હાઉસના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ECG પરીક્ષણમાં ટ્રમ્પની "હૃદયની ઉંમર" લગભગ 14 વર્ષ નાની હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ડોકટરોના મતે, આ હૃદયના કાર્ય અને એકંદર સ્વાસ્થ્યનું સૂચક છે. ટ્રમ્પની તબીબી તપાસ વોલ્ટર રીડ નેશનલ મિલિટરી મેડિકલ સેન્ટર (બેથેસ્ડા, મેરીલેન્ડ) ખાતે થઈ હતી, જે પરંપરાગત રીતે યુએસ રાષ્ટ્રપતિઓ માટે પ્રાથમિક તબીબી કેન્દ્ર છે. ગયા એપ્રિલમાં તેમની વ્યાપક આરોગ્ય તપાસના છ મહિના પછી આ મુલાકાત આવી હતી.

ટ્રમ્પે તેમના સ્વાસ્થ્યને ચૂંટણીનો મુદ્દો બનાવ્યો 
એપ્રિલના અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે ટ્રમ્પ 6 ફૂટ 3 ઇંચ (190 સેમી) ઊંચા છે અને તેમનું વજન 224 પાઉન્ડ (લગભગ 102 કિલો) છે, અને તેમનું કોલેસ્ટ્રોલ નિયંત્રણમાં છે. તે સમયે, ડોકટરોએ તેમની ફિટનેસ અને નિયમિત ગોલ્ફિંગ ટેવોની પ્રશંસા કરી હતી.

આ રિપોર્ટ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે જો બિડેન પોતાની ફિટનેસ અંગેના પ્રશ્નો વચ્ચે 2024ની ચૂંટણીની રેસમાંથી ખસી ગયા છે. ટ્રમ્પે ગયા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પોતાના સ્વાસ્થ્યને મુખ્ય ચૂંટણી મુદ્દો બનાવ્યો હતો, અને દાવો કર્યો હતો કે તેઓ બિડેન કરતાં વધુ ફિટ અને ઉર્જાવાન છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

donald trumpamericaઅમેરિકાડોનાલ્ડ્ર ટ્રમ્પ

