ભારત પર ટ્રમ્પની ટિપ્પણીથી ગુસ્સે થઈ અમેરિકન ગાયકા, ખુલ્લેઆમ PM મોદીને આપ્યો ટેકો, જાણો
US India Relations: અમેરિકન ગાયિકાએ ભારત વિશે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓને ખોટી ગણાવી. તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ટેકો આપતા કહ્યું કે તેમને કોઈને ખુશ કરવાની જરૂર નથી, તેમની પ્રાથમિકતા ભારતીય લોકો છે.
US India Relations: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધો અંગે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રતિક્રિયાઓ ફેલાવી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, પ્રખ્યાત અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રશંસા પામેલી અમેરિકન ગાયિકા મેરી મિલબેને ખુલ્લેઆમ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ટેકો આપ્યો છે.
તેઓ જાણતા હતા કે હું ખુશ નથી: ટ્રમ્પ
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કરતા, મેરી મિલબેને જણાવ્યું હતું કે ભારત પ્રત્યે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિનું વર્તમાન વલણ ખોટી સલાહનું પરિણામ લાગે છે. એર ફોર્સ વનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતી વખતે ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, તેઓ મને ખુશ કરવા માંગતા હતા... વડા પ્રધાન મોદી ખૂબ જ સારા વ્યક્તિ છે. તેઓ જાણતા હતા કે હું ખુશ નથી. અમે વેપાર પર તેમના પર ખૂબ જ ઝડપથી ટેરિફ વધારી શકીએ છીએ.
ધમકી કે નિવેદનનો જવાબ આપવાની જરૂર નથી
આ નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા, મિલબેને લખ્યું કે, ટ્રમ્પ વડા પ્રધાન મોદીનું ખૂબ જ સન્માન કરે છે, પરંતુ કમનસીબે, ભારત પ્રત્યેના તેમના અભિગમ પર તેમને ખોટી સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. હું રાષ્ટ્રપતિ માટે પ્રાર્થના કરી રહી છું. મેરી મિલબેને વડા પ્રધાન મોદીનો મજબૂત બચાવ કરતા કહ્યું કે તેમને ભારતની અંદર વિપક્ષની દરેક ટિપ્પણીનો, કે વિદેશી નેતાના દરેક ધમકી કે નિવેદનનો જવાબ આપવાની જરૂર નથી.
ભારતીય લોકોને જવાબ આપવાની જરૂર
તેણીએ લખ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિની દરેક ટિપ્પણી કે ધમકીનો જવાબ આપવાની જરૂર નથી. વડાપ્રધાને ફક્ત ભારતીય લોકોને જવાબ આપવાની જરૂર છે. બસ એટલું જ. તેઓ લાંબા સમયથી ચાલતી રાજદ્વારીતાને ખૂબ સારી રીતે સમજે છે.
I know @POTUS in his heart respects the PM, but sadly @POTUS is being ill-advised on his approach to India. I am praying for the President on this.
Countering the remarks by the opposition in India, PM @narendramodi doesn’t need to respond to every comment or threat @POTUS… pic.twitter.com/bqSfWagFej
— Mary Millben (@MaryMillben) January 5, 2026
અમેરિકાની મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પર નજીકથી નજર
તેણીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારત વિરુદ્ધ નિવેદનો આપનારા થોડા અમેરિકન રાજકીય વ્યક્તિઓ સમગ્ર અમેરિકન જનતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી. મિલબેનના મતે, અમેરિકામાં રાજકીય પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે, અને વિશ્વભરના નેતાઓ આગામી મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે, જે અમેરિકાની વિદેશ નીતિને અસર કરી શકે છે.
વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ
પોતાના સંદેશને સમાપ્ત કરતા, મેરી મિલબેને વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, ભારતના શ્રેષ્ઠ હિતમાં કામ કરવાનું ચાલુ રાખો. તે તમારી જવાબદારી છે, અને તે જ કરવા માટે તમને ચૂંટવામાં આવ્યા છો.
