ડીલ કરો, નહીંતર... સીઝફાયર વચ્ચે મહાયુદ્ધની આહટ! ટ્રમ્પની ઈરાનને ખુલ્લી ચેતવણી
US Iran Tension: કદાચ જ કોઈ દિવસ એવો જતો હશે જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાનને લઈને કડક નિવેદન આપ્યું ન હોય, પરંતુ હવે તેમના સૂર વધુ તીખા બન્યા છે. ઈશારામાં નહીં, પરંતુ સીધા શબ્દોમાં ટ્રમ્પે સંકેત આપી દીધા છે કે, જો ડીલ નહીં થાય તો ઈરાન પર ફરીથી હુમલા શરૂ થઈ શકે છે.
- સીઝફાયર વચ્ચે પણ અમેરિકા અને ઈરાન આમને-સામને
- અમેરિકાની 9 શરતો સામે ઈરાનનો 14 શરતોનો પ્લાન
- ઈરાનની આર્થિક નાકાબંધી હટાવવા અમેરિકાનો ઇનકાર
US Iran Tension: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સીઝફાયર હોવા છતાં તણાવ ઓછો થઈ રહ્યો નથી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, જો ડીલ નહીં થાય તો ઈરાન પર ફરી હુમલા થઈ શકે છે. પરમાણુ કાર્યક્રમ, હોર્મુઝ નાકાબંધી અને સુરક્ષા ગેરંટી જેવા મુદ્દાઓ પર મડાગાંઠ યથાવત છે, જેનાથી મહાયુદ્ધની આશંકા ફરી વધી ગઈ છે.
રાજદ્વારી હલચલ અને મડાગાંઠ
આ દરમિયાન ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અરાઘચીએ તેમના ઓમાની સમકક્ષ અલબુસૈદી સાથે ફોન પર વાતચીત કરી છે. આ દરમિયાન તેમણે હાલની ઘટનાઓ પર ચર્ચા કરી છે. અરાઘચીએ તેમને ઈરાનના એવા રાજદ્વારી પ્રયાસો વિશે પણ માહિતી આપી, જેનો ઉદ્દેશ્ય અમેરિકા-ઇઝરાયેલ યુદ્ધ સમાપ્ત કરીને પ્રાદેશિક શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો છે.
જો કે, કહેવા ખાતર બન્ને દેશો વચ્ચે સીઝફાયર છે, પરંતુ જમીની હકીકત એ છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સમજૂતી પર હજુ સુધી કોઈ સહમતી બની શકી નથી. સ્થિતિ એવી છે કે, દરેક વાતચીત ત્રણ મોટા મુદ્દાઓ પર આવીને અટકી જાય છે અને આ મડાગાંઠ જ મહાયુદ્ધની આશંકાઓને ફરીથી હવા આપી રહી છે.
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેની ડીલના માર્ગમાં સૌથી મોટો અવરોધ ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ છે. પહેલો ઈરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ, બીજો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં નાકાબંધી અને ત્રીજો ભવિષ્યમાં હુમલા ન કરવાની ગેરંટી. અમેરિકા આ ત્રણેય પર પોતાની શરતોથી પાછળ હટવા તૈયાર નથી, જ્યારે બીજી તરફ ઈરાન પણ પોતાનું પરમાણુ મિશન છોડી રહ્યું નથી.
ટ્રમ્પનો દાવો- ઈરાન કમજોર, ડીલ માટે મજબૂર
આ જ કારણ છે કે દર અઠવાડિયે નવા સુધારા સાથે પ્રસ્તાવો આવે છે, પરંતુ કોઈપણ પ્રસ્તાવ પર અંતિમ મહોર લાગી શકતી નથી. ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે, ઈરાન હવે પહેલા જેવું મજબૂત રહ્યું નથી. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ (ઈરાન) ડીલ કરવા માંગે છે, તેઓ પૂરી રીતે કમજોર થઈ ગયા છે. તેમને એ પણ સમજાતું નથી કે તેમનો નેતા કોણ છે. તેઓ મજબૂર છે.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે, તેમને ડીલનો કોન્સેપ્ટ જણાવવામાં આવ્યો છે અને ટૂંક જ સમયમાં જ આખો ડ્રાફ્ટ તેમની સામે રાખવામાં આવશે. તેમને વિશ્વાસ છે કે, વહેલા કે મોડા ઈરાને ઝુકવું જ પડશે. સૌથી મોટો સવાલ એ જ છે કે, જો ડીલ નહીં થાય તો શું થશે? આ બાબતે ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, સૈન્ય કાર્યવાહી એક વિકલ્પ છે.
આર્થિક દબાણ અને હોર્મુઝ સંકટ
તેમણે કહ્યું કે, "હું અત્યારે તે કહી શકતો નહીં, પરંતુ જો તેઓ ખોટું પગલું ભરે છે તો તે સંભવ છે." એટલે કે સ્પષ્ટ છે કે, અમેરિકાએ હુમલાનો વિકલ્પ ખુલ્લો રાખ્યો છે. આ દરમિયાન હોર્મુઝને લઈને તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. અમેરિકી નાકાબંધીના કારણે ઈરાનની આર્થિક હાલત પર માઠી અસર પડી છે.
ભારે માત્રામાં ઓઈલ ઉત્પાદન હોવા છતાં તે તેને વેચી શકતું નથી, જેના કારણે તેની આવક પર દબાણ વધી રહ્યું છે. તેની અસર ચીન જેવા દેશો પર પણ પડી રહી છે, જેઓ ઈરાન પાસેથી મોટા પાયે ઓઈલ ખરીદતા રહ્યા છે. આમ છતાં અમેરિકા નાકાબંધી હટાવવા તૈયાર નથી. ટ્રમ્પે તેને 'ફ્રેન્ડલી બ્લોકેડ' ગણાવ્યું છે.
ઈરાનનો નવો પ્રસ્તાવ
ઈરાની મીડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પના 9 શરતોવાળા પ્લાનના જવાબમાં ઈરાને પાકિસ્તાન મારફતે 14 શરતોવાળો પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે. આ પ્રસ્તાવમાં તણાવ ઘટાડવા માટે તબક્કાવાર યોજના, હોર્મુઝમાં રાહત અને પરમાણુ મુદ્દે લવચીકતા સામેલ છે. ઈરાને પ્રતિબંધોમાં છૂટછાટ અને સુરક્ષા ગેરંટીની પણ માંગ કરી છે.
ઈરાનનું કહેવું છે કે, તે શાંતિ માટે તૈયાર છે, પરંતુ પોતાની શરતો સાથે. ડેપ્યુટી વિદેશ મંત્રી કાઝેમ ગરીબાબાદીએ કહ્યું કે, હવે અમેરિકાએ નક્કી કરવાનું છે કે તે કૂટનીતિનો રસ્તો પસંદ કરે છે કે સંઘર્ષનો. 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયેલો આ સંઘર્ષ ભલે 8 એપ્રિલથી અટકેલો હોય, પરંતુ પરિસ્થિતિ હજુ પણ અત્યંત નાજુક છે.
હોર્મુઝમાં તણાવ, ઓઈલ પુરવઠા પર અસર અને વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતાએ સમગ્ર દુનિયાની ચિંતા વધારી દીધી છે. હાલમાં બન્ને દેશો વચ્ચે વાતચીત ચાલુ છે, પરંતુ વિશ્વાસનો અભાવ અને કડક શરતોના કારણે સમજૂતીનો માર્ગ મુશ્કેલ બનેલો છે. હવે નજર એ વાત પર છે કે નવો પ્રસ્તાવ શાંતિ લાવે છે કે પછી યુદ્ધ નક્કી છે.
