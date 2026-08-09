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પાકિસ્તાન સરકારની પીછેહઠ! જેમને ભારતના એજન્ટ ગણાવ્યા, હવે તેમની સામે જ ઘૂંટણીએ

Pakistan News : પીઓકેમાં ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો અને ચૂંટણીઓ વચ્ચે પાકિસ્તાન સરકારે અચાનક પોતાનું વલણ બદલ્યું છે. પ્રદર્શનકારીઓને રાજ્યના દુશ્મન ગણાવવાને બદલે તેમને દેશભક્ત કહેવાનું શરૂ કર્યું છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 09, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:19 PM IST
પાકિસ્તાન સરકારની પીછેહઠ! જેમને ભારતના એજન્ટ ગણાવ્યા, હવે તેમની સામે જ ઘૂંટણીએ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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