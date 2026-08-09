/પાકિસ્તાન સરકારની પીછેહઠ! જેમને ભારતના એજન્ટ ગણાવ્યા, હવે તેમની સામે જ ઘૂંટણીએ

Pakistan News : પીઓકેમાં ચાલી રહેલી સ્થાનિક ચૂંટણીઓ અને મોટાપાયે વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે સરકારના સૂર અચાનક બદલાઈ ગયા છે. પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શેહબાઝ શરીફની પાર્ટી પીએમએલ-એન હવે વિરોધીઓ પ્રત્યે પોતાનું વલણ નરમ પાડતી દેખાય છે.
તાજેતરમાં એક વરિષ્ઠ સરકારી સલાહકારે આંદોલનકારીઓને દેશભક્ત ગણાવ્યા હતા. તેમણે વચન આપ્યું હતું કે ચૂંટણી પછી સરકાર આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે તેમની સાથે વાતચીત કરશે. આ અચાનક પરિવર્તનથી બધાને આશ્ચર્ય થયું છે, કારણ કે થોડા દિવસો પહેલા જ, તે જ સરકાર આ વિરોધીઓને દેશના દુશ્મનો ગણાવી રહી હતી.
અગાઉના નિવેદનોથી અચાનક યુ-ટર્ન
શેહબાઝ શરીફના રાજકીય સલાહકાર રાણા સનાઉલ્લાહે એક ચૂંટણી રેલીમાં જણાવ્યું હતું કે વિરોધ કરી રહેલી સંયુક્ત આવામી એક્શન કમિટિના 99 ટકા લોકો આપણા દેશભક્ત ભાઈઓ છે. તેમણે વચન આપ્યું હતું કે જો તેમની પાર્ટી બે તૃતીયાંશ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવે છે, તો પહેલું પગલું આ પ્રતિનિધિઓ સાથે બેસીને મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવાનું રહેશે.
જોકે, આ એ જ રાણા સનાઉલ્લાહ છે જેમણે થોડા દિવસો પહેલા જ પ્રદર્શનકારીઓ પર મુઝફ્ફરાબાદ અને મીરપુર પર બળજબરીથી કબજો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે પ્રદર્શનકારીઓની કાર્યવાહીની તુલના ભારત દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલા સાથે પણ કરી હતી.
રક્ષા મંત્રીએ તેમને દુશ્મન ગણાવ્યા હતા
સરકારનું આ નવું નિવેદન તેની અગાઉની નીતિથી તદ્દન વિપરીત છે. થોડા દિવસો પહેલા જ પાકિસ્તાનના રક્ષા મંત્રી ખ્વાજા આસિફે આ પ્રદર્શનકારીઓની તુલના ભારત જેવા દુશ્મન સાથે કરી હતી. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે આંદોલનકારીઓ સાથે કોઈ વાતચીત થશે નહીં અને તેમને દેશના દુશ્મન ગણવામાં આવશે. દરમિયાન, ભારતે પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવેલા આ દાવાઓને ફગાવી દીધા છે.
ભારતનું કહેવું છે કે પીઓકેમાં અશાંતિ પાકિસ્તાની શાસન દ્વારા સ્થાનિક વસ્તી પર કરવામાં આવતા આર્થિક શોષણ, અધિકારોના ઉલ્લંઘન અને દમનનું સીધું પરિણામ છે.
મોત અને હિંસા પર ગતિરોધ
પીઓકેમાં ચાલી રહેલા આ આંદોલન દરમિયાન થયેલી હિંસા અને જાનહાનિ આસપાસ પણ નોંધપાત્ર વિવાદ છે. સંયુક્ત આવામી એક્શન કમિટીનો આરોપ છે કે પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળોએ તેના કાર્યકરો પર ગોળીબાર કર્યો હતો.
તેમનો દાવો છે કે ચૂંટણી શરૂ થઈ ત્યારથી મહિલાઓ અને બાળકો સહિત 40થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. સમિતિ અનુસાર, જૂનથી આશરે 400 વિરોધીઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન સરકાર નાગરિકોના મૃત્યુ અંગેના દાવાઓને ફગાવી દીધા છે અને તેના બદલે વિરોધીઓ પર સુરક્ષા કર્મચારીઓ પર ગોળીબાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
ચૂંટણીઓ વચ્ચે મોટાપાયે હેરાફેરીનો આરોપ
આ સૂરમાં ફેરફાર એવા સમયે થયો છે જ્યારે પીએમએલ-એન પ્રદેશમાં સરકાર બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. પીઓકેમાં થઈ રહેલી આ ચૂંટણીઓમાં મોટાપાયે હિંસા અને હેરાફેરીનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.
ચૂંટણીના પહેલા બે તબક્કામાં પીએમએલ-એન 45માંથી 25 બેઠકો જીતીને બહુમતીનો આંકડો પાર કર્યો છે. તેઓ તેમના પોતાના કેન્દ્રીય સાથી, પીપીપી સાથે સીધી સ્પર્ધામાં છે. અંતિમ તબક્કા માટે મતદાન સોમવારે થવાનું છે, જ્યારે સાત બેઠકો માટે ચૂંટણી અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવી છે.