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"આપ્યો ને દગો ?" ઈરાન સાથેના તણાવ વચ્ચે, અમેરિકાએ એક એવું પગલું ભર્યું કે જેનાથી ખુશ થઈ ગયું ચીન

Iran America War: ઈરાન સાથેના તણાવ વચ્ચે, અમેરિકાએ ઈન્ડો-પેસિફિકમાંથી તેનું છેલ્લું એરક્રાફ્ટ કેરિયર પાછું બોલાવી લીધું છે. તે હવે મધ્ય એશિયામાં યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકનનું સ્થાન લેશે. આ પગલાથી ચીન ખુશ થયું છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 16, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:55 AM IST
"આપ્યો ને દગો ?" ઈરાન સાથેના તણાવ વચ્ચે, અમેરિકાએ એક એવું પગલું ભર્યું કે જેનાથી ખુશ થઈ ગયું ચીન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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