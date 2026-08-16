"આપ્યો ને દગો ?" ઈરાન સાથેના તણાવ વચ્ચે, અમેરિકાએ એક એવું પગલું ભર્યું કે જેનાથી ખુશ થઈ ગયું ચીન

Iran America War: યુએસ વહીવટીતંત્રે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને મધ્ય પૂર્વમાં કામગીરીને પ્રાથમિકતા આપતા એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રમાંથી તેનું છેલ્લું વિમાનવાહક જહાજ પાછું બોલાવી લીધું છે. ચીને ઉજવણી કરતી વખતે ઘણા એશિયન સાથીઓની મજાક ઉડાવતા કહ્યું કે કર્યો ને દગો?. યુએસએસ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન નામનું આ જહાજ હવે મધ્ય પૂર્વમાં તૈનાત યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકનનું સ્થાન લેશે. આ નિર્ણયથી પશ્ચિમ પેસિફિકમાં અમેરિકા પાસે વિમાનવાહક જહાજ નથી, જેના કારણે તેના એશિયન સાથીઓમાં ચિંતા વધી રહી છે.
યુએસ નૌકાદળ પર દબાણ વધ્યું
મધ્ય પૂર્વમાં લાંબા સમય સુધી લશ્કરી કાર્યવાહી યુએસ નૌકાદળના જહાજો અને કર્મચારીઓ પર ભારે દબાવ વધારી રહ્યું છે. દરિયામાં સતત તૈનાત હોવાને કારણે નૌસેનાના સૌનિકો પર માનસિક સ્વાસ્થ્યને અસર કરી રહી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે અમેરિકાનું આ પગલું એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં તેની હાજરી મજબૂત કરવાના તેના અગાઉના દાવાઓનો વિરોધાભાસ કરે છે. બીજી તરફ, ચીન આ ગેરહાજરીનો સંપૂર્ણ લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે ચીન
ચીન આ પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ તાઇવાન, જાપાન, ફિલિપાઇન્સ અને ઇન્ડોનેશિયા જેવા દેશોને સાબિત કરવા માટે કરી રહ્યું છે કે અમેરિકા હવે આ ક્ષેત્રની સુરક્ષાની ખાતરી આપી શકવાની સ્થિતિમાં નથી. ચીને તાજેતરમાં દક્ષિણ ચીન સમુદ્ર અને જાપાન નજીકના પાણીમાં લશ્કરી કવાયતો કરીને પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું છે.
યુએસ ખાતરી
યુએસ અધિકારીઓએ તેમના સાથીઓને ખાતરી આપી છે કે તેમની સુરક્ષા પ્રતિબદ્ધતા મજબૂત છે અને ટૂંક સમયમાં અન્ય વિમાનવાહક જહાજ તૈનાત કરી શકાય છે. જો કે, રક્ષા એક્સપર્ટ ચેતવણી આપી છે કે યોગ્ય આયોજન વિના લાંબા સમય સુધી યુદ્ધ જહાજો તૈનાત કરવાથી જહાજોને વ્યાપક જાળવણીની જરૂર પડશે.
લેબનોન પર ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં સાત લોકોના મોત
લેબનોન શહેર અંસાર પર ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા સાત લોકો માર્યા ગયા અને બે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. લેબનોનની સત્તાવાર રાષ્ટ્રીય સમાચાર એજન્સીએ શનિવારે વહેલી સવારે હુમલાની જાણ કરી. સંરક્ષણ દળોના જણાવ્યા અનુસાર, સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં તૈનાત ઇઝરાયલી સૈનિકો પર અલી તાહેર રિજ વિસ્તારમાં હિઝબુલ્લાહ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાના જવાબમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
UAEના તેલ ટેન્કર પર હુમલો, કોઈ જાનહાનિ નહીં
સંયુક્ત આરબ અમીરાતની સરકારી તેલ અને ગેસ કંપની, ADNOCના એક ટેન્કર પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતી વખતે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. UAEની સત્તાવાર સમાચાર એજન્સી અનુસાર, આ ઘટના શુક્રવારે સાંજે બની હતી. હુમલામાં કોઈ ઈજાગ્રસ્ત થયાના અહેવાલ નથી. UAEએ આ હુમલા માટે સીધો ઈરાનને દોષી ઠેરવ્યો છે.