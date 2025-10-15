Prev
"અલ્લાહુ અકબર" ના નારા વચ્ચે, હમાસે આઠ લોકોના માથામાં મારી ગોળી

Israel And Hamas War: સોમવારે સાંજના સમાચાર મુજબ હમાસનો એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. તેમાં હથિયારો સાથે હમાસ કમાન્ડરો આઠ લોકોને ઘૂંટણિયે પડીને ગોળી મારી રહ્યા છે. તેમના હાથ બાંધેલા છે અને તેમની આંખો પર પટ્ટી બાંધેલી છે. પછી તેમને ઘૂંટણિયે બેસવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 15, 2025, 03:04 PM IST

"અલ્લાહુ અકબર" ના નારા વચ્ચે, હમાસે આઠ લોકોના માથામાં મારી ગોળી

Israel And Hamas War: ગાઝા શાંતિ પ્રસ્તાવ ઇજિપ્તની ધરતી પર પસાર કરવામાં આવ્યો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, તુર્કી, ઇજિપ્ત અને કતાર તેમાં ભાગ લીધો હતો. ઇઝરાયલ સહિત અન્ય ઘણા દેશો પણ સંમત થયા છે. યુદ્ધવિરામની ઘોષણા કરવામાં આવી છે, અને હમાસે તેના શસ્ત્રો સોંપવા સંમતિ આપી છે. છતાં, જમીન પર આવું થતું દેખાતું નથી. હમાસનો એક નવો વીડિયોમાં હમાસ કમાન્ડરો આઠ લોકોને ઘૂંટણિયે બેસાડીને ગોળી મારી રહ્યો છે. તેમના હાથ અને આંખો પર પટ્ટી બાંધેલી છે. 

ઇઝરાયલ સાથે સહયોગ કરવાનો આરોપ

પછી તેમને માથામાં ગોળી મારી દેવામાં આવે છે. ગોળીબાર વચ્ચે, ભીડમાંથી "અલ્લાહ હુ અકબર" ના નારા સંભળાય છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, અને તેને શેર કરવો મુશ્કેલ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હમાસ લડવૈયાઓ આ લોકો પર ઇઝરાયલ સાથે સહયોગ કરવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. 

શરતો પર કામ કરી રહ્યું હોય તેવું લાગતું નથી

હમાસે ગાઝા પર પોતાની પકડ મજબૂત કરવા માટે આ કાર્યવાહી કરી છે. જો એમ હોય, તો તે શરતોનું ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘન છે અને ઇઝરાયલ માટે એક મોટો પડકાર ઉભો કરે છે. ઇઝરાયલે અગાઉ કહ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામ માટે હમાસને કાં તો તેના શસ્ત્રો સોંપવા પડશે અથવા ગાઝા છોડી દેવું પડશે. હાલમાં, તે આ બંને શરતો પર કામ કરી રહ્યું હોય તેવું લાગતું નથી.

અત્યંત ક્રૂર પદ્ધતિ ઇસ્લામિક સ્ટેટ

વાયરલ ફૂટેજમાં પીડિતોને રસ્તા પર ઘૂંટણિયે પડવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. પછી તેમને નિર્દયતાથી મારવામાં આવે છે અને પછી ગોળીબાર દ્વારા ફાંસી આપવામાં આવે છે. આ અત્યંત ક્રૂર પદ્ધતિ ઇસ્લામિક સ્ટેટ જેવી જ છે, જેણે પણ ફાંસી આપવાની સમાન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો. 

તેણે આના કોઈ પુરાવા આપ્યા નથી

વીડિયોમાં હમાસ કમાન્ડરો લીલા સ્કાર્ફ પહેરેલા દેખાય છે, જે હમાસ સાથે સંકળાયેલું પ્રતીક છે. જ્યારે તેઓ માર્યા જાય છે ત્યારે ભીડ "અલ્લાહુ અકબર" ના નારા લગાવે છે. હમાસે એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે માર્યા ગયેલા લોકો ગુનેગારો હતા અને ઇઝરાયલ સાથે સાંઠગાંઠ કરી હતી, જોકે તેણે આના કોઈ પુરાવા આપ્યા નથી.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

