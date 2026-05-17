/હુમલાના ભય વચ્ચે અમેરિકાએ ઈરાન સામે રાખી આ 5 શરતો, હવે શું કરશે ખામનેઈ?

US Iran War Update: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હાલમાં યુદ્ધવિરામ ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ આ સંઘર્ષ ક્યારે સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થશે તેની કોઈ જણાવી શકતું નથી. ઈરાન પર અમેરિકાના બીજા હુમલાની શક્યતા વધી રહી છે. આ દરમિયાન, અમેરિકાએ ચાલી રહેલી વાતચીત પર પાંચ મુખ્ય શરતો લગાવી છે.
ઈરાનની ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, વોશિંગ્ટને અગાઉના પ્રતિબંધો અને નીતિગત નિર્ણયોને કારણે ઈરાનને થયેલા નુકસાન માટે કોઈ વળતર આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ શરતોએ ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેની શું કરશે તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. શું તેઓ તેમને સ્વીકારશે, કે પછી મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધુ વધશે?
અમેરિકાની એક શરત એ છે કે ઈરાન 400 કિલોગ્રામ સમૃદ્ધ યુરેનિયમ સોંપે. બીજી શરત એ છે કે ઈરાનની પરમાણુ સુવિધાઓનો માત્ર એક સેટ કાર્યરત રહે. અમેરિકાએ વિદેશમાં રાખવામાં આવેલી ઈરાનની 25% સંપત્તિ છોડવાનો પણ ઇનકાર કર્યો છે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે લેબનોન સહિત તમામ મોરચે સંઘર્ષ સમાપ્ત કરવાનો મુદ્દો વાતચીત દ્વારા ઉકેલવો જોઈએ.
અમેરિકાએ ઈરાન સામે પાંચ શરતો મુકી
ઈરાનના ફાર્સ ન્યૂઝે નામ વગરના સુત્રોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાને પણ અમેરિકા સાથે વાતચીત માટે પોતાની શરતો રજૂ કરી છે. આમાં લેબનોન અને ઈરાનને લગતા યુદ્ધોનો અંત લાવવા, પ્રતિબંધો હટાવવા, સ્થિર ઈરાની સંપત્તિઓ મુક્ત કરવા, યુદ્ધના નુકસાન માટે વળતર અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ઈરાનના અધિકારને યુએસ દ્વારા માન્યતા આપવાનો સમાવેશ થાય છે.
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે મધ્યસ્થી કરી રહ્યું છે પાકિસ્તાન
28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાઓ બાદ આ ક્ષેત્રમાં વધતા તણાવ બાદ 7 એપ્રિલે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. વ્યાપક રાજદ્વારી ઉકેલને સરળ બનાવવા માટે પાકિસ્તાન બંને પક્ષો વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે કાર્ય કરી રહ્યું છે. જો કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પાકિસ્તાનના સંદેશાવ્યવહારની નિષ્પક્ષતા અને ચોકસાઈ અંગે ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે.
જ્યારે પાકિસ્તાન શાંતિ નિર્માતા તરીકે અમેરિકા સાથે રાજદ્વારી રીતે સંકળાયેલું હતું, ત્યારે ઈરાની લશ્કરી વિમાનો કથિત રીતે તેની ભૂમિ પર ઉતરી રહ્યા હતા, જે અમેરિકાની દેખરેખ અને હવાઈ હુમલાઓથી સુરક્ષિત હતા. આ દાવાઓએ પાકિસ્તાનની નિષ્પક્ષતાની કાળજીપૂર્વક કેળવાયેલી છબીને પડકાર ફેંક્યો છે.