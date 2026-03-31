Iran US War : ઈરાન સામેના યુદ્ધમાં અમેરિકા તેના સાથી દેશો તરફથી એક પછી એક નિષ્ફળતાનો સામનો કરી રહ્યું છે. પહેલા સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે શસ્ત્રો પૂરા પાડવાનો ઇનકાર કર્યા પછી સ્પેને કહ્યું કે અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે તેના હવાઈ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં અને હવે ઇટાલીએ ટ્રમ્પને એક મોટો ઝટકો આપ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:59 PM IST
  • ઈરાન સામેના યુદ્ધ વચ્ચે યુરોપિયન દેશોએ ટ્રમ્પને આપ્યો ઝટકો
  • યુદ્ધ માટે તેમના એર બેઝનો ઉપયોગ કરવાની ના પાડી
  • સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે પણ શસ્ત્રો પૂરા પાડવાનો ઇનકાર કર્યો

ઈરાન સામેના યુદ્ધ વચ્ચે યુરોપિયન દેશોએ ટ્રમ્પને આપ્યો ઝટકો, કહ્યું- યુદ્ધ માટે એર બેઝનો ઉપયોગ નહીં કરવા દઈએ

Iran US War : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઈરાન સામે યુદ્ધના નિર્ણયથી તેમના યુરોપિયન સાથીઓ ખુશ નથી. તાજેતરમાં સ્પેને જણાવ્યું હતું કે ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે તૈયાર રહેલા કોઈપણ અમેરિકી લડાયક વિમાનને સ્પેનિશ હવાઈ ક્ષેત્રમાં ઉડવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. હવે અમેરિકાના નજીકના નાટો સાથી ઇટાલીએ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. ઇટાલીએ સિસિલી સ્થિત સિગોનેલા એર બેઝ પર યુએસ લશ્કરી વિમાનોને ઉતરાણ કરવાની પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

મેલોનીએ ટ્રમ્પને આપ્યો મોટો ઝટકો 

સિગોનેલા એર બેઝ પર રોકાયા પછી યુએસ લશ્કરી વિમાન યુદ્ધગ્રસ્ત મધ્ય પૂર્વ ક્ષેત્ર તરફ આગળ વધવાનું હતું. મંગળવારે આ બાબતની વિગતો આપતા પરિસ્થિતિથી વાકેફ એક સૂત્રએ જાહેર કર્યું કે જ્યોર્જિયા મેલોનીના નેતૃત્વ હેઠળની ઇટાલીની સરકારે યુએસ વિમાનોને તેના બેઝ પર ઉતરાણ કરવાની પરવાનગી આપી નહોતી.

ઇટાલિયન સરકારે મધ્ય પૂર્વ તરફ જઈ રહેલા અમેરિકન વિમાનને સિસિલીમાં ઉતરાણ કરવાની પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. વિમાને સિગોનેલા એર બેઝ પર ઉતરાણ કરવાની પરવાનગી માંગી હતી.

તો ડાબેરી વિરોધ પક્ષોએ સરકારને અપીલ કરી છે કે ઇટાલીમાં સ્થિત યુએસ બેઝના ઉપયોગ માટે પરવાનગી રોકી દેવામાં આવે, જેનાથી દેશ ઈરાન સાથેના સંઘર્ષમાં ફસાઈ ન શકે.

ત્યારે વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીની જમણેરી સરકારે જણાવ્યું છે કે જો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા આવી કોઈ વિનંતી કરવામાં આવે તો તે સંસદીય મંજૂરી લેશે.

સ્પેને પણ હવાઈ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરવાની ના પાડી

આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં સોમવારે સ્પેનિશ સંરક્ષણ પ્રધાન માર્ગારીતા રોબલ્સે જાહેરાત કરી હતી કે સ્પેને ઈરાન સામેના હુમલાઓમાં સામેલ યુએસ વિમાનો માટે તેનું હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ કરી દીધું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, અમે ન તો લશ્કરી થાણાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપીશું અને ન તો ઈરાનમાં સંઘર્ષ સંબંધિત કામગીરી માટે અમારા હવાઈ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપીશું.

સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પણ યુદ્ધમાં સાથ આપશે નહીં

થોડા દિવસ પહેલા યુરોપિયન રાષ્ટ્ર સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે પણ ઈરાન સાથેના યુએસ સંઘર્ષથી પોતાને દૂર રાખ્યું હતું. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે જાહેરાત કરી હતી કે, ઈરાન પર ચાલી રહેલા હુમલાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તે તેની કંપનીઓને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને શસ્ત્રો વેચવા માટે લાઇસન્સ આપશે નહીં.

યુરોપિયન રાષ્ટ્રએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તે કોઈપણ રીતે સંઘર્ષને વેગ આપી રહ્યું નથી. તેના બદલે તે તટસ્થતાનું વલણ જાળવી રાખે છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને શસ્ત્રોની નિકાસ ચાલુ રાખી શકતું નથી.

ફ્રાન્સ અને જર્મનીએ શું કહ્યું ?

જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝે જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધનો અંત લાવ્યા વિના કોઈપણ પગલાં લેવા યોગ્ય રહેશે નહીં. દરમિયાન ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને ટિપ્પણી કરી હતી કે હાલમાં સૌથી તાત્કાલિક પ્રાથમિકતા તણાવ ઓછો કરવો અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું પાલન કરવું છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે યુરોપિયન રાષ્ટ્રો આ સંઘર્ષમાં સામેલ થવા માંગતા નથી. એક સંયુક્ત નિવેદનમાં સાત રાષ્ટ્રો જર્મની, બ્રિટન, ફ્રાન્સ, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ, જાપાન અને કેનેડા એ પુષ્ટિ આપી હતી કે તેઓ દરિયાઈ માર્ગોને સુરક્ષિત રાખવા માટે યોગ્ય પ્રયાસોમાં ભાગ લઈ શકે છે. જોકે, તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ માટે પહેલા યુદ્ધનો અંત આવવો જોઈએ.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

