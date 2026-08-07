/‘એક પર હુમલો, બધા પર હુમલો…’ પાકિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા અને તુર્કીએ બનાવ્યું ઈસ્લામિક નાટો, જાણો શું છે મક્કા જોઈન્ટ ડિફેન્સ એગ્રીમેન્ટ?

What is Mecca Joint Defense Agreement: વેસ્ટ એશિયામાં સતત વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે એક ખૂબ જ મોટા અંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર સામે આવ્યા છે. સાઉદી અરેબિયાના પવિત્ર શહેર મક્કા સ્થિત અલ-સફા પેલેસમાં આયોજિત ‘મક્કા અલ-મુકર્રમા શિખર સંમેલન’ દરમિયાન પાકિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા અને તુર્કી વચ્ચે આજે એક મહત્વપૂર્ણ ડીલ સાઈન થઈ છે. આ ડીલને ‘મક્કા જોઈન્ટ ડિફેન્સ એગ્રીમેન્ટ’ નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ એગ્રીમેન્ટ વધતી સુરક્ષા ચિંતાના સમયે ત્રણેય દેશો વચ્ચેના સહયોગને વધુ મજબૂત કરશે. સમજૂતી અનુસાર, ત્રણેય દેશોમાંથી કોઈ એક પર હુમલો થવા પર તેને તમામ દેશો પર હુમલો માનવામાં આવશે.
બેઠકમાં સાઉદી અરેબિયાના ક્ર્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાન, તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિ રસીપ તૈયપ એર્દોગન અને પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહેબાઝ શરીફ સામેલ થયા. શહેબાઝ શરીફ પોતાના ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ અને સેના પ્રમુખ ફિલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીર સાથે ત્રણ દિવસીય પ્રવાસે સાઉદી અરેબિયા પહોંચ્યા હતા.
શું છે મક્કા જોઈન્ટ ડિફેન્સ એગ્રીમેન્ટની મુખ્ય શરતો?
આ ડીલ ત્રણેય દેશો વચ્ચેના ઐતિહાસિક સંબંધો, વ્યૂહાત્મક હિતો અને રક્ષા સહયોગને મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવી છે. આ ડીલ હેઠળ એ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે, ત્રણેયમાંથી કોઈપણ એક દેશ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલ કોઈપણ સશસ્ત્ર હુમલો, ત્રણેય દેશો પર હુમલો ગણવામાં આવશે. ડીલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કોઈપણ બાહ્ય હુમલા અથવા આક્રમકતા સામે મળીને મુકાબલો કરવાનો અને સામૂહિક પ્રતિકારને મજબૂત કરવાનો છે.
આ સમજૂતી ત્રણેય દેશો વચ્ચે લશ્કરી અને સુરક્ષા સહયોગના તમામ પાસાઓને પ્રોત્સાહન આપવાની જોગવાઈ કરે છે. ત્રણેય દેશોએ આ સમજૂતી દ્વારા ક્ષેત્ર અને તેની બહાર શાંતિ, સુરક્ષા અને સ્થિરતા જાળવી રાખવાની પોતાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે. આ સમજૂતી ત્રણેય દેશો વચ્ચે સામૂહિક સુરક્ષાને નવો આયામ આપવાની સાથે-સાથે તેમના ભવિષ્યના રક્ષા સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહી છે.
રક્ષા સમજૂતીથી ત્રણેય દેશોને શું થશે ફાયદો?
તુર્કીના હબર્તુર્ક ટેલિવિઝન અનુસાર, આ રક્ષા સમજૂતીથી ત્રણેય દેશો વચ્ચે સંયુક્ત લશ્કરી અભ્યાસ, તાલીમ, ગુપ્ત માહિતી શેર કરવાની અને આધુનિક લશ્કરી ટેકનોલોજીના હસ્તાંતરણનો માર્ગ મોકળો થશે. આ ઐતિહાસિક સમજૂતી એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે ગાઝા, ઈરાન અને લેબનોનના સંઘર્ષોના કારણે તુર્કી અને ઈઝરાઈલ વચ્ચેનો તણાવ ઘણો વધી ગયો છે. અંકારા સ્થિત થિંક ટેંકના રણનીતિકાર નિહાત અલી ઓઝકાનનું કહેવું છે કે, અમેરિકા દ્વારા આ વિસ્તારમાં માત્ર પોતાના અને ઈઝરાઈલના હિતોને પ્રાથમિકતા આપવાને કારણે, બદલાતી પરિસ્થિતિઓ દેશોને પોતાની સુરક્ષા માટે નવા મિત્રો શોધવા માટે પ્રેરિત કરી રહી છે.
આ પહેલા સપ્ટેમ્બરમાં પણ પાકિસ્તાન અને સાઉદી અરેબિયાએ એક દ્વિપક્ષીય રક્ષા સમજૂતી કરી હતી. પાકિસ્તાનના 25 લાખથી વધુ નાગરિકો સાઉદી અરેબિયામાં કામ કરે છે અને સાઉદી અરેબિયા લાંબા સમયથી પાકિસ્તાનની અર્થવ્યવસ્થાને સંભાળવામાં મદદ કરતું રહ્યું છે. હવે તુર્કીના જોડાવાથી આ ગઠબંધન વધુ મજબૂત થઈ ગયું છે.
શા માટે લેવામાં આવ્યો આ મોટો નિર્ણય?
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલે રહેલ યુદ્ધ અને અસ્થિરતાને જોતા ત્રણેય મુસ્લિમ બહુલ દેશોએ પોતાની સુરક્ષા અને લશ્કરી સહયોગ મજબૂત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ડીલ દ્વારા ત્રણેય દેશો ઈન્ટેલિજન્સ શેરિંગ, સંયુક્ત લશ્કરી અભ્યાસ અને આધુનિક રક્ષા ટેકનિકોના હસ્તાંતરણ પર મળીને કામ કરશે.
ઈરાન અને તેના ક્ષેત્રીય સહયોગીઓ જેમ કે હુતિથી અને ઈરાકી મિલિશિયા દ્વારા પોતાની ઓઈલ સુવિધાઓ અને પાયાની માળખાકીય સુવિધાઓ પર થયેલા મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ બાદ સાઉદી અરેબિયા પોતાની સુરક્ષા ભાગીદારીઓમાં વિવિધતા લાવવા માંગતો હતો.