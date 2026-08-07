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‘એક પર હુમલો, બધા પર હુમલો…’ પાકિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા અને તુર્કીએ બનાવ્યું ઈસ્લામિક નાટો, જાણો શું છે મક્કા જોઈન્ટ ડિફેન્સ એગ્રીમેન્ટ?

What is Mecca Joint Defense Agreement: મક્કામાં આયોજિત શિખર સંમેલન દરમિયાન પાકિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા અને તુર્કીએ 'મક્કા જોઈન્ટ ડિફેન્સ એગ્રીમેન્ટ' હેઠળ ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ ડીલ મુજબ, કોઈપણ એક દેશ પર થયેલો હુમલો ત્રણેય દેશો પર હુમલો ગણવામાં આવશે. જાણો 'મક્કા જોઈન્ટ ડિફેન્સ એગ્રીમેન્ટ' સાથે જોડાયેલી મુખ્ય બાબતો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 07, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:34 PM IST
‘એક પર હુમલો, બધા પર હુમલો…’ પાકિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા અને તુર્કીએ બનાવ્યું ઈસ્લામિક નાટો, જાણો શું છે મક્કા જોઈન્ટ ડિફેન્સ એગ્રીમેન્ટ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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