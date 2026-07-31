ગુલામોનો ટાપુ... અહીં જન્મ લેતાં જ બાળકો પર થઈ જાય છે માલિકનો હક, જ્યાં આજે પણ અસ્તિત્વમાં છે 'અતા' પ્રથા

Indonesia Slave Island: દુનિયા 21મી સદીમાં પહોંચી ચૂકી છે. ગુલામીનો અંત આવ્યાને પણ ઘણા દેશોમાં 100 વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો છે. પરંતુ ઈન્ડોનેશિયામાં એક એવો દીપ છે, જ્યાં આજે પણ કેટલાક લોકો જન્મ લેતાં જ કોઈક બીજાની સંપત્તિ ગણવામાં આવે છે. તેમણે બાળપણથી જ માલિકની સેવા કરવી પડે છે. મજૂરી વિના ખેતરોમાં કામ કરવું, ઘરનાં તમામ કામ સંભાળવા અને માલિકના દરેક આદેશનું પાલન કરવું તેમની જિંદગીનો હિસ્સો હોય છે. એટલું જ નહીં, ઘણા લોકોનો આક્ષેપ છે કે, અહીં ગુલામ મહિલાઓ સાથે યૌન શોષણ અને મારપીટ જેવી ઘટનાઓ પણ બને છે.
આ કહાની ઈન્ડોનેશિયાના સુમ્બા દીપની છે, જે બાલીના પ્રખ્યાત દરિયાકિનારાથી માંડ બે કલાકના અંતરે છે. બહારથી જોતાં આ જગ્યા સુંદર ઝરણાં, પહાડો અને સમુદ્ર વચ્ચે વસેલું એક શાંત પ્રવાસન સ્થળ લાગે છે, પરંતુ તેની અંદર સદીઓ જૂની એક એવી પરંપરા આજે પણ શ્વાસ લઈ રહી છે, જેને દુનિયા ગુલામી કહે છે.
'હું ઈચ્છું છું કે મારા બાળકો આઝાદ હોય'
સુમ્બાના એક ગામમાં રહેતો એક વ્યક્તિ, જે ખુદ આ વ્યવસ્થામાં જ જન્મ્યો હતો, પોતાની ઓળખ છુપાવતાં જણાવે છે કે, બાળપણથી જ તેને માલિકના ખેતરોમાં કામ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવતી હતી.
તે કહે છે કે, જો હું બરાબર કામ ન કરતો તો મને મારવામાં આવતો હતો. મારા પર પાણી નાખવામાં આવતું હતું. શાળાએથી પાછા ફરતાં જ ખેતરોમાં કામ કરવું પડતું હતું. ડુક્કરોને ખાવડાવવું અને માલિક માટે જમવાનું બનાવવું પણ મારી જવાબદારી હતી. આજે તે પોતાના બાળકોને માત્ર એક જ વાત કહે છે કે, હું નથી ઈચ્છતો કે તમે એ જ જિંદગી જીવો, જે મેં જીવી છે.
'ગુલામ હોવું અમારા પૂર્વજોની ઓળખ છે'
બીજી બાજુ 34 વર્ષનો કનિસિયસ કાન્યાલી હમ્બારિતા ખુદને ગુલામ એટલે કે 'અતા' માને છે. તે પોતાના માલિક ઉમ્બુ આના રારા સાથે એક જ પારંપરિક ઘરમાં રહે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, માલિક તેનાથી ઉંમરમાં ત્રણ વર્ષ નાનો છે.
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેમને પોતાની ગુલામીથી કોઈ તકલીફ થાય છે, તો તેમણે કહ્યું કે, મને આનાથી કોઈ જ ફરિયાદ નથી. આ અમારા પૂર્વજો પાસેથી મળેલી પરંપરાનો ભાગ છે. આ આપણા ખભા પર કોઈ બોજ નથી, પરંતુ આપણી ઓળખ છે. તેમના માલિકનો દાવો છે કે, તેઓ કનિસિયસને પરિવારના સભ્યની જેમ રાખે છે. તેમને મોટરસાઇકલ ટેક્સી ચલાવીને થોડા રૂપિયા કમાવાની અને થોડી જમીન પર ખેતી કરવાની પણ છૂટ છે.
કાનૂનમાં ગુલામી ખતમ, પરંતુ પરંપરામાં હજુ પણ જીવંત
ઈન્ડોનેશિયામાં ગુલામી પર લગભગ 160 વર્ષ પહેલાં રોક લગાવી દેવામાં આવી હતી. દેશના 1945ના બંધારણમાં પણ સ્પષ્ટ લખેલું છે કે, કોઈપણ પ્રકારની ગુલામી ગેરકાયદેસર છે. છતાં સુમ્બા દીપના કેટલાક વિસ્તારોમાં સદીઓ જૂની જાતિ વ્યવસ્થા આજે પણ કાયમ છે.
અહીં સમાજ મુખ્યત્વે ત્રણ વર્ગોમાં વહેંચાયેલો છે. પહેલો વર્ગ છે - મરામ્બા, એટલે કે કુલીન અને મોટા જમીનદારો. બીજો છે કબીહુ, જેમાં સામાન્ય લોકો આવે છે અને ત્રીજો છે અતા એટલે કે ગુલામ. એક રિપોર્ટ અનુસાર, માનવાધિકાર કાર્યકર્તા માર્થા હેબી જણાવે છે કે, આ સામાજિક ઢાંચો જ પેઢી દર પેઢી ગુલામીને જીવંત રાખી રહ્યો છે.
જન્મથી જ નક્કી થઈ જાય છે કિસ્મત
આ વ્યવસ્થામાં જો માતા-પિતા ગુલામ છે, તો તેમના બાળકો પણ ગુલામ જ ગણવામાં આવે છે. ઘણીવાર લગ્ન સમયે પણ ગુલામોને બીજી જગ્યાએ મોકલી દેવામાં આવે છે. એટલે કે માનવીઓનું જીવન પણ એક પ્રકારે સંપત્તિની જેમ જોવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઘણા લોકો પોતાની આખી જિંદગી માલિકના ઘરે કે તેની જમીન પર કામ કરતાં-કરતાં વિતાવી દે છે.
મહિલાઓની હાલત વધુ દયનીય
માનવાધિકાર સંગઠનોનું કહેવું છે કે, આ વ્યવસ્થામાં મહિલાઓની સ્થિતિ સૌથી ખરાબ છે. ઈસ્ટ સુમ્બાના પ્રોટેસ્ટન્ટ ચર્ચના પ્રમુખ પાદરી માર્લિન લોમીનું કહેવું છે કે, લાંબા સમય સુધી અહીં એવું માનવામાં આવતું રહ્યું કે, માલિક પોતાની મહિલા ગુલામનો કોઈપણ પ્રકારે ઉપયોગ કરી શકે છે અને આને ખોટું માનવામાં આવતું નહોતું.
મહિલા અધિકાર કાર્યકર્તા એન્ડી યેન્ટ્રિયાની કહે છે કે, જો કોઈ છોકરી ગુલામ છે, તો તેને માલિકની સંપત્તિ સમજવામાં આવે છે. આવા સંજોગોમાં બળજબરીથી બાંધવામાં આવેલા શારીરિક સંબંધોને પણ ઘણા લોકો બળાત્કાર માનતા નથી.
13 વર્ષની ઉંમરથી થતું રહ્યું રેપ...
આ અમાનવીય વ્યવસ્થાનું સૌથી દર્દનાક ઉદાહરણ 18 વર્ષની એક છોકરીનું છે. તેણે આક્ષેપ લગાવ્યો કે, જ્યારે તે 13 વર્ષની હતી, ત્યારથી જ તેના માલિક અને માલિકના પુત્રએ અનેકવાર તેની સાથે રેપ કર્યું. વર્ષ 2024માં બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ તેણે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પરંતુ બે વર્ષ વીતી જવા છતાં મામલાની તપાસ પૂરી થઈ શકી નથી. બાળ અધિકાર આયોગ અને સામાજિક સંગઠનો સતત આ મામલામાં કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે.
બદલાઈ રહી છે વિચારસરણી, પરંતુ...
કેટલાક જમીનદાર પરિવાર હવે આ પરંપરાને બદલવાનો પ્રયાસ પણ કરી રહ્યા છે. સુમ્બાની એક કુલીન મહિલા નોરલિના રામ્બુ જોલા કાલુંગાનું માનવું છે કે, આ વ્યવસ્થામાં સુધારણાની શરૂઆત પોતાના પરિવારથી થવી જોઈએ. જો કે, તે ખુદ પોતાની દેખરેખ હેઠળ રહેતા ગુલામોને સંપૂર્ણપણે આઝાદ કરી શકી નથી, કારણ કે આવું કરવું સ્થાનિક પરંપરા વિરુદ્ધ માનવામાં આવે છે.
અન્ય એક કુલીન મહિલા મામા માર્ગરેથાએ પોતાના ત્યાં રહેતા તમામ ગુલામ બાળકોને પોતાના બાળકો સાથે શાળાએ મોકલવાનું શરૂ કરી દીધું છે. તેમનું માનવું છે કે શિક્ષણ જ ગુલામીની જંજીરો તોડી શકે છે.
સરકાર કેમ આ વ્યવસ્થા ખતમ નથી કરી શકતી?
માનવાધિકાર સંગઠન એમનેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલ અને હ્યુમન રાઇટ્સ વોચ લાંબા સમયથી ઈન્ડોનેશિયા સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે કે, બંધારણમાં રહેલા ગુલામી વિરોધી કાનૂનને કડકાઈથી લાગુ કરવામાં આવે. જો કે, સરકારનું કહેવું છે કે, ઈન્ડોનેશિયા અલગ-અલગ સંસ્કૃતિઓ અને પરંપરાઓવાળો દેશ છે. તેથી સામાજિક બદલાવ એક ઝાટકે લાવી શકાતો નથી. સરકારનું માનવું છે કે, શિક્ષણ અને જાગૃતિના માધ્યમથી ધીમે-ધીમે આ વ્યવસ્થા સમાપ્ત થશે.
આજે પણ ગુલામ, પરંતુ બાળકો માટે આઝાદીનું સપનું
જે વ્યક્તિને બાળપણમાં મારવામાં આવ્યો હતો, તેણે હાર માની નહીં. તેણે મહેનત કરીને પશુપાલન શરૂ કર્યું, સરકારી મદદથી પોતાના ચાર બાળકોમાંથી બે બાળકોને યુનિવર્સિટી સુધી ભણાવ્યા. પરંતુ આજે પણ તે જે જમીન પર ખેતી કરે છે, તે તેના જૂના માલિકની છે.
તે કહે છે કે જ્યારે માલિક બોલાવે છે, ત્યારે આપણે જવું પડે છે. પરંતુ હવે પહેલાં જેવો ડર નથી. કાનૂન આપણી સાથે છે. હું ઈચ્છું છું કે મારા બાળકો મરામ્બાના ગુલામ બનીને નહીં, પરંતુ આઝાદ વ્યક્તિ બનીને જીવે. જો વ્યક્તિ પાસે શિક્ષણ છે, તો તે જ તેની સાચી આઝાદી છે.
સુમ્બાની આ કહાની યાદ અપાવે છે કે માત્ર કાનૂન બનાવી દેવાથી ગુલામી ખતમ થતી નથી. જ્યાં સુધી સમાજની વિચારસરણી બદલાતી નથી, ત્યાં સુધી કેટલાક લોકો આજે પણ જન્મ પહેલાં જ પોતાની આઝાદી હારી જાય છે.