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ગુલામોનો ટાપુ... અહીં જન્મ લેતાં જ બાળકો પર થઈ જાય છે માલિકનો હક, જ્યાં આજે પણ અસ્તિત્વમાં છે 'અતા' પ્રથા

Indonesia Slave Island: આજે પણ દુનિયાના કોઈક ખૂણે લોકો ગુલામ બનીને જિંદગી જીવી રહ્યા છે. આ કોઈ કલ્પના નથી, પરંતુ એક કડવી વાસ્તવિકતા છે. આજે પણ લોકો અને આવી પરંપરાઓ નિભાવવામાં આવી રહી છે અને ત્યાંની સરકાર ઈચ્છીને પણ કંઈ કરી શકતી નથી. ચાલો જાણીએ આવા જ એક દીપની કહાની, જ્યાં હજુ પણ ગુલામો જીવે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 31, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:00 PM IST
ગુલામોનો ટાપુ... અહીં જન્મ લેતાં જ બાળકો પર થઈ જાય છે માલિકનો હક, જ્યાં આજે પણ અસ્તિત્વમાં છે 'અતા' પ્રથા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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