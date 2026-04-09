દુનિયાનું સૌથી ટૂંકુ યુદ્ધ, જે માત્ર 45 મિનિટમાં થઈ ગયું ખતમ, વાંચો રસપ્રદ કિસ્સો
Shortest War In History: એંગ્લો-ઝાંઝીબાર યુદ્ધને દુનિયાનું સૌથી ટૂંકુ યુદ્ધ માનવામાં આવે છે, જે માત્ર 45 મિનિટ સુધી ચાલ્યું હતું. તેની ઝપેટમાં આવી 500 લોકોના મોત થયા કે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.
- એંગ્લો-ઝાઝીંબાર યુદ્ધને દુનિયાનું સૌથી ટૂંકુ યુદ્ધ કહેવામાં આવે છે
- 27 ઓગસ્ટ 1896ના થયું હતું વિશ્વનું ટૂંકુ યુદ્ધ
- 40-45 મિનિટના જંગમાં મહેલ અને શાહી હોડી તબાહ
-
Anglo Zanzibar War History: એંગ્લો-ઝાઝીંબાર યુદ્ધને દુનિયાનું સૌથી ટૂંકુ યુદ્ધ કહેવામાં આવે છે, જે 27 ઓગસ્ટ 1896ના થયું હતું. રસપ્રદ વાત છે કે આ યુદ્ધ સવારે આશરે 9 કલાકે શરૂ થયું અને 9 કલાક 45 મિનિટ પર સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. જ્યાં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ ચાર વર્ષ કરતા વધુ સમયથી ચાલી રહ્યું છે, મધ્ય-પૂર્વમાં પણ 7 ઓક્ટોબર 2023 બાદથી તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે, તો 130 વર્ષ પહેલા એંગ્લો-ઝાંઝીબાર યુદ્ધ માત્ર 45 મિનિટમાં સમાપ્ત થઈ ગયું હતું.
ઝાંઝીબાર સલ્તનત VS બ્રિટિશ સેનાનો જંગ
Britannica માં છપાયેલા રિપોર્ટ પ્રમાણે આ યુદ્ધ ગ્રેટ બ્રિટન અને ઝાંઝીબારની સલ્તનત વચ્ચે થયું હતું. હકીકતમાં અહીં ઉત્તરાધિકારને લઈને વિવાદ હતો. બ્રિટિશ સમર્થક સુલ્તાન હમદ બિન થુવૈનીના નિધન બાદ સુલ્તાન ખાલિદ બિન બરધાશે બ્રિટિશ રાજની મંજૂરી વગર સત્તા મેળવી લીધી. તેઓ ખુદ ઝાંઝીબારના રાજા બની ગયા હતા. તેમની આ વાત બ્રિટિશ લોકોને પસંદ આવી નહીં.
સુલ્તાનને આપ્યું પદ છોડવાનું અલ્ટીમેટમ
ત્યારબાદ ગ્રેટ બ્રિટનની સેનાએ સુલ્તાન ખાલિદ બિન બરધાશને સવારે 9 કલાક સુધી પોતાનું પદ છોડવાનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું. જ્યારે સુલ્તાને ના પાડી તો પોર્ટ પર હાજર બ્રિટિશ યુદ્ધજહાજોએ સવારે 9.02 કલાકે ગોળીબારી શરૂ કરી હતી. આ એકતરફી યુદ્ધ હતું. ઝાંઝીબારમાં આશરે 500 લોકોના મોત થયા કે ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા. જ્યારે અંગ્રેસોની સેનામાં માત્ર એક નાવિકને ઈજા થઈ હતી.
40-45 મિનિટના જંગમાં મહેલ અને શાહી હોડી તબાહ
આ યુદ્ધમાં અંગ્રેજી સેનાએ સુલ્તાન ખાલિદ બિન બરધાશના મહેલ અને તેમની એકમાત્ર શાહી હોડી એચએચએસ ગ્લાસગોને તબાહ કરી દીધી હતી. પછી સવારે 9.40 કલાકે કે કેટલાક અભિલેખો પ્રમાણે 9.45 કલાક સુધી સુલ્તાનનો ઝંડો નીચે ઉતારી લેવામાં આવ્યો અને યુદ્ધ બંધ થઈ ગયું. એટલે કે આ યુદ્ધ સવારે 9 કલાકે શરૂ થયું અને માત્ર 45 મિનિટ બાદ ખતમ થઈ ગયું હતું.
