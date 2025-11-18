અમેરિકાથી ભારત લાવવામાં આવી રહ્યો છે લોરેન્સ બિશ્નોઈનો ભાઈ, બાબા સિદ્દીકીની હત્યાકાંડમાં છે આરોપી
Baba Siddique Murder Case: ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના નાના ભાઈ અનમોલ બિશ્નોઈને અમેરિકાએ ડિપોર્ટ કરી દીધો છે. NIAએ તેની ધરપકડ માટે 10 લાખનું ઈનામ જાહેર કર્યું હતું.
Baba Siddique Murder Case: પૂર્વ મંત્રી અને NCP નેતા બાબા સિદ્દીકીની હત્યાનો મુખ્ય સૂત્રધાર માનવામાં આવતા ગેંગસ્ટર અનમોલ બિશ્નોઈને બુધવારે (19 નવેમ્બર 2025) ભારત લાવવામાં આવશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે, અમેરિકાના અધિકારીઓ દ્વારા ડિપોર્ટ કર્યા બાદ તેને સવારે 10 વાગ્યે દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર લાવવામાં આવશે.
દિલ્હી એરપોર્ટ પર તૈનાત રહેશે પોલીસ ટીમો
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી પોલીસની અનક ટીમો એરપોર્ટ પર તૈનાત રહેશે, જેથી સુરક્ષા, કાગળકામ અને કાનૂની પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી શકાય. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "દિલ્હી પોલીસ મુખ્યાલયમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે, તેની ઔપચારિક રીતે ધરપકડ કરીને કઈ એજન્સી વધુ કસ્ટડી લેશે. કોર્ટમાં રજૂ કર્યા પછી જ તેનો નિર્ણય લેવામાં આવશે."
તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, અનમોલ બિશ્નોઈ સામે દેશભરમાં 32 થી વધુ ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલા છે, જેમાં 20 કેસનો રાજસ્થાનમાં નોંધાયેલા છે. આ કેસોમાં ખંડણી, અપહરણ, હત્યાનો પ્રયાસ અને ટાર્ગેટ કિલિંગ જેવા ગંભીર ગુનાઓ સામેલ છે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે, તેને સૌથી પહેલા કઈ એજન્સીની કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવશે, તેનો નિર્ણય કેન્દ્ર સરકાર કરશે.
ઝીશાન સિદ્દીકીની પ્રતિક્રિયા
બાબા સિદ્દીકીના પુત્ર ઝીશાન સિદ્દીકીને મંગળવારે અમેરિકાના અધિકારીઓ તરફથી એક ઇમેઇલ મળ્યો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "અનમોલ બિશ્નોઈને અમેરિકામાંથી ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે." ઝીશાને કહ્યું કે, "મને ખબર નથી કે તે હાલમાં ક્યાં છે, પરંતુ તેઓએ જાણ કરી છે કે, તેને અમેરિકામાંથી મોકલવામાં આવ્યો છે અને આગળની પ્રક્રિયા ભારતમાં થશે."
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુંબઈ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અનમોલને ડિપોર્ટ અને કસ્ટડી માટે બે વાર સત્તાવાર અરજીઓ સબમિટ કરી હતી. હાલમાં જ ઇન્ટરપોલે તેની ઓળખ સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો પણ માંગ્યા હતા, જે મુંબઈ પોલીસે ઉપલબ્ધ કરાવ્યા હતા. અનમોલ બિશ્નોઈ 14 એપ્રિલ 2024ના રોજ અભિનેતા સલમાન ખાનના બાંદ્રા સ્થિત ઘરની બહાર થયેલા ગોળીબારના સંદર્ભમાં પણ વોન્ટેડ છે. તેણે ઓનલાઈન આ હુમલાની જવાબદારી લેવાનો દાવો કર્યો હતો.
બાબા સિદ્દીકીની હત્યાનો માસ્ટરમાઇન્ડ
અનમોલ બિશ્નોઈ 12 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ બાબા સિદ્દીકીની હત્યા પાછળ મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે સામે આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન પોલીસે ધરપકડ કરાયેલા શૂટરો પાસેથીવોઇસ ક્લિપ્સ મેળી હતી, જે અનમોલના અવાજ સાથે મેળ ખાય છે. જેમાં તે હુમલાખોરોને સૂચના આપતો અને ઉશ્કેરતો સાંભળ્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, અનમોલ ઘણા વર્ષો પહેલા નકલી પાસપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને ભારતથી ભાગી ગયો હતો અને કેનેડા, અમેરિકા અને કેન્યામાં વારંવાર મુસાફરી કરતો હતો.
અનમોલ બિશ્નોઈની ગયા વર્ષે કેલિફોર્નિયામાં અટકાયત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પ્રક્રિયાગત ખામીઓને કારણે તેને છોડી મૂકવામાં આવ્યો હતો. તેની પાસે એક રશિયન પાસપોર્ટ પણ હોવાની જાણકારી સામે આવી છે, જે નકલી હોવાની શંકા છે. તે પંજાબી ગાયક સિદ્ધુ મૂસેવાલાની હત્યાના આંતરરાષ્ટ્રીય કાવતરા સાથે પણ જોડાયેલો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
NIAએ તેની ધરપકડ માટે 10 લાખ રૂપિયાનું ઈનામ જાહેર કર્યું હતું. ગેંગની આંતરરાષ્ટ્રીય ગતિવિધિઓ સાથે સંબંધિત બે કેસમાં NIAએ તેની સામે ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે. અમેરિકાના અધિકારીઓ દ્વારા ડિપોર્ટેશન પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા બાદ હવે ભારતીય એજન્સીઓ IGI એરપોર્ટ પર સંયુક્ત ઓપરેશનની તૈયારી કરી રહી છે.
