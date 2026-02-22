ટ્રમ્પ પર ફરી હુમલાનું કાવતરું! શોટગન સાથે રિસોર્ટમાં ઘૂસ્યો હુમલાખોર, સિક્રેટ સર્વિસે કર્યો ઠાર
Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર ફરી એકવાર હુમલાનું કાવતરું સામે આવ્યું છે. તેમના ફ્લોરિડાના પામ બીચ સ્થિત 'માર-એ-લાગો' રિસોર્ટના સુરક્ષા ઘેરામાં એક વ્યક્તિ હથિયાર સાથે ઘૂસી ગયો હતો. જો કે, સતર્ક સુરક્ષાકર્મીઓએ બંદૂક સાથે ધૂસેલા વ્યક્તિને ત્યાં જ ઠાર કર્યો છે.
ટ્રમ્પના 'માર-એ-લાગો' રિસોર્ટમાં સુરક્ષા તોડી અંદર ઘૂસ્યો અજાણ્યો શખ્સ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના માર-એ-લાગો રિસોર્ટ પર ફરી હુમલાનું કાવતરું નિષ્ફળ
શોટગન અને ઈંધણના કેન સાથે ઘૂસેલા શખ્સને સિક્રેટ સર્વિસે ઠાર કર્યો
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ટ્રમ્પ સામાન્ય રીતે તેમનું વીકેન્ડ 'માર-એ-લાગો' રિસોર્ટમાં વિતાવે છે, પરંતુ શનિવારે રાત્રે આ ઘટના બની ત્યારે તેઓ વ્હાઇટ હાઉસમાં હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ફ્સ્ટ લેડી મેલાનિયા ટ્રમ્પ પણ ઘટના સમયે રાષ્ટ્રપતિ સાથે વ્હાઇટ હાઉસમાં જ હતા.
સુરક્ષાકર્મીઓએ ઠાર કર્યો
જો કે, અધિકારીઓએ માર્યા ગયેલા વ્યક્તિનું નામ જાહેર કર્યું નથી. ગુપ્તચર વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, "માર-એ-લાગો રિસોર્ટના ઉત્તરી ગેટ પર તૈનાત કર્મચારીઓએ એક વ્યક્તિને શોટગન અને ફ્યુલ કેન સાથે અંદર ઘૂસતા જોયો હતો." વિભાગે વધુમાં જણાવ્યું કે, ગુપ્તચર સેવાના એજન્ટો અને પામ બીચ કાઉન્ટીના શેરિફના ડેપ્યુટીએ તે વ્યક્તિને ઠાર માર્યો હતો. આ ઘટના અંગે વ્હાઇટ હાઉસ તરફથી હાલ કોઈ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી.
ટ્રમ્પ પર જીવલેણ હુમલો
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ પણ ટ્રમ્પ પર જીવલેણ હુમલો થઈ ચૂક્યો છે. 13 જુલાઈ 2024ના રોજ પેન્સિલવેનિયાના બટલરમાં એક ચૂંટણી રેલી દરમિયાન ટ્રમ્પ પર જીવલેણ હુમલો થયો હતો, જેમાં તેઓ ઘાયલ થયા હતા.
આ સિવાય 15 સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ એક અન્ય ઘટનામાં વેસ્ટ પામ બીચ સ્થિત ટ્રમ્પના ગોલ્ફ કોર્સ પાસે કથિત રીતે રાહ જોઈ રહેલા એક રાઈફલધારી વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ગોલ્ફ રમી રહ્યા હતા. આ આરોપીને આ મહિનાની શરૂઆતમાં જ આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
