પાકિસ્તાનને વધુ એક મોટો ઝટકો, હવે આ દિગ્ગજ કંપનીએ કરી બિઝનેસ બંધ કરવાની જાહેરાત

Procter & Gamble: ટાઇડ ડિટર્જન્ટ અને અન્ય ઘર વપરાશની ચીજ-વસ્તુ બનાવતી દિગ્ગજ કંપની પ્રોક્ટર એનેડ ગેમ્બલે પાકિસ્તાનમાં તેમનો બિઝનેસ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ પહેલા શેલ અને ફાઇઝર જેવી કંપનીઓએ બિઝનેસ બંધ કરી દીધા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:13 PM IST

Procter & Gamble: એક પછી એક કરીને દિગ્ગજ કંપનીઓ પાકિસ્તાનમાંથી પોતાની કામગીરી બંધ કરી રહી છે. આ લિસ્ટમાં હવે નવું નામ પ્રોક્ટર એનેડ ગેમ્બલનું ઉમેરાયું છે. ટાઇડ ડિટર્જન્ટ અને અન્ય ઘર વપરાશની ચીજ-વસ્તુ બનાવતી કંપતી પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલે પાકિસ્તાનમાં પોતાનો બિઝનેસ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ દિગ્ગજ કંપનીએ થોડા મહિના પહેલા જ એક ગ્લોબલ રિસ્ટ્રક્ચરિંગ પ્રોગ્રામની જાહેરાત કરી હતી.

જિલેટ પાકિસ્તાનને પણ બંધ કરી રહી છે આ દિગ્ગજ કંપની
અમેરિકાની મલ્ટીનેશનલ કંપનીએ પી એન્ડ જી પાકિસ્તાન (Procter & Gamble Pakistan)નું મેન્યુફેક્ચરિંગ અને કમર્શિયલ પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. સાથે જ કંપની પોતાની રેઝર્સ ડિવિઝન જિલેટ પાકિસ્તાન લિમિટેડને પણ બંધ કરી રહી છે. અમેરિકાના સિનસિનાટી સ્થિત કંપનીએ એક નિવેદનમાં આ વાત કહી છે. કંપનીએ કહ્યું કે, તે રીઝનમાં બીજી ઓપરેશનલથી ગ્રાહકોને સેવા આપશે. પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલે જૂનમાં જાહેરાત કરી હતી કે, તે તેના બ્રાન્ડ્સના પોર્ટફોલિયોમાં ઘટાડો કરશે અને ઓપરેશનલ રિસ્ટ્રક્ચરિંગના ભાગ રૂપે બે વર્ષમાં 7,000 નોકરીઓ ઘટાડશે. ટ્રેડ ટેરિફની અસર અને કમજોર પડતા કન્ઝ્મ્પશન ટ્રેન્ડ્સની અસરને કારણે કંપનીએ તેમનું માર્ગદર્શન પણ ઘટાડ્યું છે.

ઘણી દિગ્ગજ કંપનીઓએ પહેલાથી જ બંધ કરી દીધો છે બિઝનેસ
વ્યાપક વ્યાપાર અને આર્થિક પડકારો, નબળી માંગને કારણે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ પાકિસ્તાનમાં તેમનો બિઝનેસ બંધ કરી રહી છે. પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ કદાચ આ કારણોસર પાકિસ્તાનમાં પોતાનો બિઝનેસ બંધ કરી રહી છે. જૂન 2025માં પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષમાં જિલેટ પાકિસ્તાનની આવક લગભગ અડધી થઈ ગઈ હતી. બે વર્ષ પહેલાં આ 3 અબજ રૂપિયાના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગઈ હતી. તાજેતરના વર્ષોમાં શેલ, ફાઇઝર, ટોટલએનર્જીઝ SE અને ટેલિનોર ASA પાકિસ્તાન માર્કેટમાંથી બહાર થઈ છે. પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલે પાકિસ્તાનમાં તેમનું સોપ મેન્યુફેક્ચરિંગ એકમ ગયા વર્ષે નિમીર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કેમિકલ્સ લિમિટેડને વેચી દીધું હતું.

પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલે 1991માં પાકિસ્તાનમાં કરી હતી એન્ટ્રી
પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલે વર્ષ 1991માં પાકિસ્તાનમાં એન્ટ્રી કરી હતી અને તે દેશની ટોપ કન્ઝ્યુમર-ગુડ્સ ફર્મોમાંથી એક બની ગઈ. કંપની પેમ્પર્સ, સેફગાર્ડ, એરિયલ, હેડ એન્ડ શોલ્ડર્સ અને પેન્ટીન જેવી બ્રાન્ડની માલિકી ધરાવે છે. કંપનીએ વર્ષ 1994માં સાબુ પ્લાન્ટ એક્વિઝિશન દ્વારા વિસ્તરણ કર્યું અને 2010માં ડિટર્જન્ટ પ્લાન્ટ શરૂ કર્યો હતો.

