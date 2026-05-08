/ટ્રમ્પને વધુ એક ઝટકો, અમેરિકાએ હવે પૈસા કરવા પડશે પરત, જાણો કોર્ટનો નિર્ણય

US Tarrif: કોર્ટે સરકારને 5 દિવસની અંદર નિર્ણયનું પાલન કરવા અને આયાતકારોને પૈસા પરત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે જેમણે આ ટેક્સ ચૂકવ્યો હતો.
US Tarrif: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને યુએસ કોર્ટમાં વધુ એક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ગુરુવારે, યુએસ ટ્રેડ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિના 10 ટકા વૈશ્વિક આયાત ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા અને તેને રદ કર્યા છે. 1970ના દાયકાના વેપાર કાયદાને ટાંકીને, કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે આ ટેરિફ ગેરવાજબી છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે 24 ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વભરમાંથી આયાત કરાયેલા માલ પર 10 ટકાનો નવો આયાત ટેરિફ લગાવ્યો હતો. ચોવીસ રાજ્યો અને ઘણા નાના વ્યવસાયોએ તેની સામે દાવો દાખલ કર્યો.
રાજ્યોએ દલીલ કરી હતી કે ટ્રમ્પે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને ટાળવા માટે આ પગલું ભર્યું હતું, જેણે 2025માં લગાવવામાં આવેલા તેમના અગાઉના ભારે ટેરિફને ગેરબંધારણીય ગણાવીને રદ કર્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અદાલતે 2-1 બહુમતીના ચુકાદામાં ચુકાદો આપ્યો હતો કે રાષ્ટ્રપતિએ 1974ના વેપાર કાયદાની કલમ 122નો દુરુપયોગ કર્યો છે.
કલમ 122 શું છે?
આ કાયદો રાષ્ટ્રપતિને ફક્ત ત્યારે જ ટેરિફ લગાવવાની મંજૂરી આપે છે, જ્યારે દેશ ચૂકવણી સંતુલનની ગંભીર ખાધનો સામનો કરી રહ્યો હોય અથવા ડોલરના મૂલ્યમાં તીવ્ર ઘટાડાને રોકવાની જરૂર હોય. કોર્ટે સરકારને પાંચ દિવસની અંદર આ નિર્ણયનું પાલન કરવાનો અને ટેક્સ ચૂકવનારા આયાતકારોને પૈસા પરત કરવાનો આદેશ આપ્યો.
આ ક્ષેત્રોને અસર થશે નહીં
નોંધનીય છે કે સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રો પર લગાવવામાં આવેલા ટેરિફ હાલ પૂરતા યથાવત રહેશે, કારણ કે તેઓ આ કાનૂની પડકાર અથવા સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના ચુકાદા દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા નથી.
સરકારની દલીલ?
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે આ ટેરિફનો બચાવ કરતા કહ્યું કે યુએસની વાર્ષિક વેપાર ખાધ 1.2 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ છે અને તેની ચાલુ ખાતાની ખાધ GDPના 4 ટકા છે. જો કે, અર્થશાસ્ત્રીઓ અને એક્સપર્ટ દલીલ કરે છે કે યુએસ ચુકવણી સંતુલન સંકટનો સામનો કરી રહ્યું ન હોવાથી, આ ટેરિફ માટે કોઈ કાનૂની આધાર નહોતો.
આગળ શું થશે?
યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ આ નિર્ણયને યુએસ કોર્ટ ઓફ અપીલ્સમાં પડકારી શકે છે. વર્તમાન 10 ટકા વૈશ્વિક ટેરિફ 24 જુલાઈના રોજ સમાપ્ત થવાના હતા, પરંતુ આ કોર્ટના ચુકાદાએ વહીવટની વેપાર વ્યૂહરચના અકાળે જોખમમાં મૂકી દીધી છે.