બાંગ્લાદેશમાં વધુ એક હિન્દુ યુવકની હત્યા, ગોળી મારી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો
આ ઘટના સોમવાર, 29 ડિસેમ્બરના રોજ સાંજે બની હતી. મહેરાબારી વિસ્તારમાં એક ફેક્ટરીની અંદર બજેન્દ્ર બિશ્વાસની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આરોપી નોમાન મિયાની ધરપકડ કરી છે.
બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી હિન્દુઓ પર થઈ રહેલા હુમલાઓ વચ્ચે મૈમનસિંહ જિલ્લામાંથી વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. કપડાની એક ફેક્ટરીમાં સુરક્ષા ફરજ પર રહેલા બજેન્દ્ર બિસ્વાસની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેમના સાથી નોમાન મિયાની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે દેશમાં હિન્દુઓની સુરક્ષા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
આ ઘટના સોમવાર, 29 ડિસેમ્બરના રોજ સાંજે લગભગ 6:45 વાગ્યે, મહેરાબારી વિસ્તારમાં સુલતાના સ્વેટર્સ લિમિટેડ (લબીબ ગ્રુપ)ની અંદર બની હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બજેન્દ્ર બિસ્વાસ અને નોમાન મિયા બંને ફેક્ટરી પરિસરમાં અંસાર બેરેકમાં તૈનાત હતા. વાતચીત દરમિયાન, નોમાને મજાકમાં બજેન્દ્ર પર બંદૂક તાકી હતી.
મજાક પાછળ કોઈ કાવતરું ?
આ સમય દરમિયાન અચાનક ગોળી વાગી, જે બજેન્દ્રના ડાબા જાંઘમાં વાગી. તેને તાત્કાલિક ભાલુકા ઉપજિલ્લા આરોગ્ય સંકુલ લઈ જવામાં આવ્યો, પરંતુ ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો. જો કે, બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર ચાલી રહેલા હુમલાઓને જોતાં, પ્રશ્નો ઉભા થયા છે કે શું ગોળીબાર મજાક હતો કે તેની પાછળ કોઈ કાવતરું હતું ?
મૃતક બજેન્દ્ર બિશ્વાસ સિલહટ સદરના કાદિરપુર ગામના રહેવાસી હતા અને તેમનો પરિવારનો એકમાત્ર કમાઉ સભ્ય હોવાનું કહેવાય છે. આરોપી, નોમાન સુનમગંજ જિલ્લાના તાહેરપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો રહેવાસી છે. પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરી છે અને સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલી બંદૂક કબજે કરી છે. હત્યાનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
18 ડિસેમ્બરે દીપુ દાસની પણ હત્યા કરવામાં આવી હતી
આ ઘટના એકલી નથી. 11 દિવસ પહેલા 18 ડિસેમ્બરે, એ જ ભાલુકા વિસ્તારમાં દીપુ ચંદ્ર દાસ નામના એક હિન્દુ યુવકને કથિત રીતે માર મારવામાં આવ્યો હતો, કપડાં ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા અને જીવતો સળગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. વારંવાર બનતી આ ઘટનાઓએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે, શું બાંગ્લાદેશના ઔદ્યોગિક અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં હિન્દુઓ સુરક્ષિત છે ?
માનવ અધિકાર સંગઠનોનું કહેવું છે કે તાજેતરના મહિનાઓમાં હિન્દુઓ વિરુદ્ધ હિંસા, અપમાન અને હત્યાના બનાવોમાં વધારો થયો છે, પરંતુ ઘણા કિસ્સાઓમાં કડક પગલાં લેવામાં આવતા નથી. ભાલુકામાં બનેલી તાજેતરની ઘટનાએ બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી હિન્દુ સમુદાયના રક્ષણ, ન્યાયી તપાસ અને જવાબદારીની માંગ ફરી એકવાર તીવ્ર બનાવી છે.
