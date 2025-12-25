Prev
બાંગ્લાદેશમાં વધુ એક હિન્દુ યુવકની હત્યા, ટોળાએ ઢોર માર મારતા નીપજ્યું મોત

થોડા દિવસો પહેલા બાંગ્લાદેશમાં દીપુ ચંદ્રા નામના એક હિન્દુ વ્યક્તિની હત્યા કરવામાં આવી હતી. મૈમનસિંઘના ભાલુકા વિસ્તારમાં 27 વર્ષીય હિન્દુ યુવકની ટોળાએ હત્યા કરી હતી અને ત્યારબાદ તેને જાહેરમાં સળગાવી દીધો હતો. ત્યારે વધુ એક હિન્દુ યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:55 PM IST

બાંગ્લાદેશમાં હિંસા સતત ચાલુ છે. દેશમાં વધુ એક હિન્દુ વ્યક્તિની હત્યા કરવામાં આવી છે. ટોળાએ વધુ એક હિન્દુ યુવકને માર મારીને હત્યા કરી છે, પરંતુ પોલીસનું કહેવું છે કે આ હુમલો ખંડણી સાથે જોડાયેલો છે.

મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, બાંગ્લાદેશના રાજબારી જિલ્લાના પાંશામાં બુધવારે મોડી રાત્રે ગામલોકોના એક જૂથે ખંડણીના આરોપસર એક હિન્દુ વ્યક્તિને માર મારીને હત્યા કરી દીધી. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી.

બાંગ્લાદેશ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકનું નામ અમૃત મંડલ ઉર્ફે સમ્રાટ છે, જેના પર ખંડણી અને ધાકધમકી આપવાના અનેક કેસ છે. પોલીસનું કહેવું છે કે અમૃત "સમ્રાટ બહિની"નો લીડર હતો. અમૃત મંડલ ઉર્ફે સમ્રાટ (30) હુસેનડાંગાના અક્ષય મંડલનો પુત્ર છે. પોલીસે સમ્રાટના સહયોગી મોહમ્મદ સલીમની ધરપકડ કરી છે અને પિસ્તોલ સહિત હથિયારો જપ્ત કર્યા છે.

મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, પંગશા સર્કલના સહાયક પોલીસ અધિક્ષક દેબ્રત સરકારે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક લોકો પાસેથી માહિતી મળ્યા બાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી કે એક વ્યક્તિ પર હુમલો થયો છે. પીડિતની ઓળખ અમૃત મંડલ તરીકે થઈ હતી, જેને સમ્રાટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પોલીસે તેને ગંભીર હાલતમાં શોધી કાઢ્યો હતો અને તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો હતો, જ્યાં તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસનું કહેવું છે કે સમ્રાટ વિરુદ્ધ હત્યા સહિત બે કેસ નોંધાયા છે. સ્થાનિક લોકોએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે સમ્રાટ કથિત રીતે ગુનાહિત ગેંગ ચલાવતો હતો અને ખંડણી અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતો. તેમનો દાવો છે કે તે લાંબા સમયથી ભારતમાં છુપાયેલો હતો અને તાજેતરમાં જ બાંગ્લાદેશમાં તેના ગામ પાછો ફર્યો હતો.

ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે સમ્રાટે સ્થાનિક રહેવાસી શાહિદુલ ઇસ્લામ પાસેથી પૈસાની માંગણી કરી હતી. બુધવારે રાત્રે તે અને તેના ઘણા સાથીઓ કથિત રીતે શાહિદુલના ઘરે પૈસા પડાવવા ગયા હતા. જ્યારે પરિવારે "ચોર, ચોર" બૂમો પાડવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે ગામલોકો ભેગા થઈ ગયા અને સમ્રાટને માર મારવા લાગ્યા. તેના અન્ય સાથીઓ ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા. સલીમ પાસેથી હથિયારો મળી આવ્યા હતા, જેને પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો હતો.

આ ઘટના બાંગ્લાદેશમાં દીપુ ચંદ્ર નામના હિન્દુ વ્યક્તિની ટોળા દ્વારા કરવામાં આવેલી હત્યાના થોડા દિવસો પછી બની હતી. બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારના વડા મોહમ્મદ યુનુસે લિંચિંગની નિંદા કરી અને કહ્યું કે દેશમાં ટોળાની હિંસા અને સાંપ્રદાયિક હિંસાનું કોઈ સ્થાન નથી.
 

