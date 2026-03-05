શ્રીલંકા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે બીજુ ઈરાની જહાજ, અધિકારીઓ ચિંતામાં, કહ્યું- નિશાન બનાવી શકાય છે
US Iran War Updates: ઈરાની યુદ્ધપોત IRIS Dena ડૂબી ગયા બાદ રાષ્ટ્રપતિ અનુરા કુમારા દિસાનાયકેએ વરિષ્ઠ અને સુરક્ષા અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી અને સુરક્ષા માટે જહાજને શ્રીલંકાના પાણીમાં પ્રવેશ આપવાની ઈરાનની વિનંતી પર ચર્ચા કરી છે. કારણ કે અમેરિકાએ કબૂલી લીધું છે કે એમની સબમરિને હુમલો કર્યો છે.
- IRIS Denaમાં 32 નાવિકોને બચાલી લેવાયા પણ 87 લોકોનાં થયા છે મોત
- ઈરાનની વિનંતીને કારણે શ્રીલંકાને ટેન્શન, અમેરિકા થઈ શકે છે નારાજ
- ગઈકાલે અમેરિકન સબમરિને હુમલો કરી ઈરાની જહાજને ડૂબાડી દીધું હતું.
- આ જહાજ વિશાખાપટ્ટનમમાં ભારતની મહેમાનગતિ માટે આવ્યું હતું.
2nd Iranian Ship Attack in Sri Lanka: ઈરાની યુદ્ધપોત IRIS Dena ના શ્રીલંકન સીમામાં ડૂબી ગયા બાદ શ્રીલંકાના અધિકારીઓએ ફરી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, કારણ કે ગુરૂવારે એક બીજી ઈરાની સબમરીન દેશના સમુદ્રી વિસ્તાર તરફ આગળ વધી છે. એક દિવસ પહેલા અમેરિકાની સબમરીને એક ઈરાની ફ્રિગેટને તબાહ કરી દીધું હતું, જેમાં ઓછામાં ઓછા 87 લોકોના મોત થયા છે. અધિકારીઓને ડર છે કે પહેલા થયેલા હુમલા બાદ નવા જહાજને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી શકે છે. ગઈકાલે થેલા હુમલામાં 87 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે.
આ ઘટનાક્રમ એવા સમયમાં થયો છે, જ્યારે ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝરાયલના સંયુક્ત હુમલા બાદ શરૂ થયેલો સંઘર્ષ હવે મિડલ ઈસ્ટથી આગળ વધી રહ્યો છે.
ઈરાન શ્રીલંકાના પાણીમાં ઘૂસવા ઈચ્છે છે
AFP ના હવાલાથી અધિકારીઓ પ્રમાણે રાષ્ટ્રપતિ અનુરા કુમારા દિસાનાયકેએ સીનિયર અધિકારીઓ અને સુરક્ષા વિભાગ સાથે મુલાકાત કરી અને જહાજને શ્રીલંકાના પાણીમાં ઘૂસવા દેવાની ઈરાનની વિનંતી પર ચર્ચા કરી.
મીડિયા મંત્રી નલિન્ડા જયતિસાએ સંસદને જણાવ્યું કે જહાજ શ્રીલંકાના પાણીની બહાર હતું, પરંતુ તેમણે ઓપરેશનની વિગતો આપી નહીં. અધિકારીઓએ કહ્યું કે જહાજ પર 100થી વધુ ક્રૂ મેમ્બર હતા, જેની સુરક્ષાને લઈ ડર વધી ગયો છે.
ફ્રિગેટ ડૂબ્યા બાદની સ્થિતિ
US મિલિટ્રીના ટોરપીડો હુમલામાં માર્યા ગયેલા 87 ઈરાની ખલાસીઓના મૃતદેહને સોંપવા માટે દક્ષિણી પોર્ટ શહેર ગાલેમાં તૈયારી ચાલી રહી છે. બુધવારે સવારે એક ડિસ્ટ્રેસ કોલ જારી કર્યા બાદ વોરશિગ ગાલેથી લગભગ 40 કિલોમીટર દક્ષિણમાં ડૂબી ગઈ હતી.
શ્રીલંકન નેતાના પ્રવક્તા બુદ્ધિકા સંપતે કહ્યુ કે નેવીના જહાજમાં લાપતા લોકોને બચાવવા સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું હતું. જ્યાં સુધી બચાવ દળ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યું, ત્યાં સુધી જહાજ ડૂબી ગયું હતું.
ઈજાગ્રસ્તોની સારવાર
ગાલેમાં હોસ્પિટલના અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી કે બચાવવામાં આવેલા 32 ખલાસીઓની હજુ પણ પોલીસ અને એલીટ કમાન્ડોની કડક સુરક્ષા વચ્ચે સારવાર ચાલી રહી છે. ઈજાગ્રસ્ત ક્રૂ માટે એક અલગ વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો છે.
એક નર્સે કહ્યું કે મોટા ભાગના બચી ગયેલા લોકોને સામાન્ય ઈજા થઈ હતી, પરંતુ કેટલાકને ફ્રેક્ટર અને બળતરા થઈ હતી. ઈરાને હજુ સુધી આ મુદ્દે સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
આ મામલામાં તટસ્થ છે શ્રીલંકા
શ્રીલંકાએ આ સંઘર્ષ દરમિયાન પોતાને તટસ્થ રાખ્યું છે અને મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવને હલ કરવા માટે વારંવાર વાતચીતની અપીલ કરી છે. ઈરાન શ્રીલંકાની ચાનો મહત્વનો ખરીદદાર છે, જે દેશની મુખ્ય એક્સોપર્ટ કોમોડિટી છે.
ઈરાની યુદ્ધપોત IRIS Dena અચાનક ડૂબી ગયું
4 માર્ચના રોજ હિંદ મહાસાગારમાં ઈરાની યુદ્ધપોત IRIS Dena અચાનક ડૂબી ગયું, જેમાંથી 32 નાવિકોને બચાવી લેવાયા પણ 87 નાવિકોના મોત થયા છે. અમેરિકાએ કહ્યું છે કે હુમલા પાછળ અમેરિકન સબમરિન જવાબદાર છે. હવે સવાલ એ પણ છે કે સમુદ્રમાં સબમરિન કોઈને પણ અંદાજ પણ ન આવે એ રીતે કઈ રીતે એક યુદ્ધપોતને નિશાન બનાવી શકે છે. આ કઈ ટેકનોલોજી છે જેના કારણે એક સબમિરન યુદ્ધપોતને ટાર્ગેટ કરે છે. સબમિરન એક એવું યુદ્ધપોત છે જે પાણીની ઉપર નહીં પણ પાણીની નીચે ચાલે છે. જે સમુદ્દના ઊંડાણમાં છૂપાઈને રહે છે. આ જ એની સૌથી મોટી તાકાત છે. એ સામાન્ય રીતે દેખાતી નથી અને રડારમાં પણ પકડાતી નથી. સબમરિન દુશ્મન દેશના યુદ્ધ જહાજને ઓળખવા માટે સોનાર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ તકે છે. આ એક એવી ટેકનોલોજી છે કે અંધારામાં ચામાચીડિયાને શોધવા જેવું...
સબમિરનને દરિયાનું ચામાચીડિયું કહેવામાં આવે છે
ચામાચીડિયાને રાતના અંધારામાં ઉડતા સમયે કંઈ પણ દેખાતું ન હોવા છતાં એ ક્યારેક કોઈ વૃક્ષ કે દિવાલા સાથે ટકરાતા નથી. તમે જાણો છો કે આમ કેમ થાય છે. એ લોકો ધ્વની સાઉન્ડ છોડે છે. ચામાચીડીયું ચીક ચીક જેવો અવાજ કરે છે. આ અવાજ આગળ જતી હોય છે. જો અવાજ દીવાલ કે વૃક્ષને ટકરાઈને રિટર્ન આવે તો એ સમજી જાય છેકે આગળ ખતરો છે. અને એ કેટલે દૂર છે અને કઈ દિશામાં છે. આ જ સાયન્સનો સબમરિનમાં ઉપયોગ થાય છે. સબમરિન પાણીમાં સાઉન્ડ વેવ મોકલે છે. આ ધ્વની તંરગો જહાજને ટકરાઈને રિટર્ન આવે છે. એટલે જહાજની દિશા અને ગતિનો અંદાજ મળી શકે છે. એટલે જ સબમિરનને જહાજનું ચામાચીડિયું કહેવામાં આવે છે.
છુપાઈને કરે છે સટિક હુમલો
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમેરિકાની સબમરિન એ દરિયામાં 100થી 300 મીટર નીચે ચાલી રહી હતી. એની ઉપર ઈરાનનું યુદ્ધપોત પોતાની સામાન્ય ગતિથી ચાલી રહ્યું હતું. પાણીમાં છુપાયેલી સબમરિને સોનાર ટેકનોલોજીથી જહાજની ગતિવિધી ટ્રેક કરી હતી. સબમરિન એ બિલકુલ અવાજ કરતી નથી. એટલે એની ઉપર ચાલી રહેલા જહાજને સબમરિન નીચે ચાલી રહી હોવાનો અંદાજ હોતો નથી. અમેરિકાની વર્જિનીયા ક્લાસની સબમરિન પાણીમાં એટલો અવાજ કરે છે કે કોઈ માણસ પાણીમાં તરતો હોય એનાથી પણ ઓછો અવાજ બહાર આવે છે.
