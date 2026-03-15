અમેરિકા પર થઈ શકે છે 9/11 જેવો બીજો મોટો હુમલો, યુદ્ધ વચ્ચે દિગ્ગજે કર્યો દાવો, જાણો
America 9/11 Attack: ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનીના મુખ્ય સલાહકાર અલી લારજિનીએ દાવો કર્યો છે કે એપ્સ્ટેઈનના બાકીના મિત્રો અમેરિકા પર 9/11 જેવો હુમલો કરી શકે છે અને તેનો દોષ ઈરાન પર ઢોળી શકે છે. લાર્જિનીએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાન આવા કોઈપણ કાવતરાનો વિરોધ કરે છે.
America 9/11 Attack: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, ઈરાને એક મહત્વપૂર્ણ દાવો કર્યો છે. તેહરાને જણાવ્યું હતું કે તેણે સાંભળ્યું છે કે એપ્સ્ટેઈનના મિત્રો અમેરિકામાં 9/11 જેવો હુમલો કરવાનું કાવતરું ઘડી શકે છે. આ હુમલા પછી, ઈરાનને આ હુમલા માટે જવાબદાર ઠેરવી શકાય છે.
મહત્વનું છે કે ઈરાનના દાવા એવા સમયે કરવામાં આવી રહ્યા છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈઝરાયલી દળો સતત ઈરાન પર બોમ્બમારો કરી રહ્યા છે. બદલામાં, ઈરાન પણ સતત ખાડી દેશો પર હુમલો કરી રહ્યું છે. એક અઠવાડિયામાં યુદ્ધ જીતવાનું સ્વપ્ન જોનારા અમેરિકા માટે, આ એક લાંબુ યુદ્ધ સાબિત થઈ રહ્યું છે. એક્સપર્ટ માને છે કે અમેરિકા મોટો હુમલો કરી શકે છે.
યોજના ઈરાનને હુમલા માટે દોષી ઠેરવવાની
ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનીના મુખ્ય સલાહકાર અલી લારીજાનીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, મેં સાંભળ્યું છે કે એપ્સ્ટેઈનના નેટવર્કના બાકીના સભ્યો 9/11 જેવી ઘટનાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આ યોજના ઈરાનને હુમલા માટે દોષી ઠેરવવાની છે. ઈરાન મૂળભૂત રીતે આવા કોઈપણ આતંકવાદી કાવતરાનો વિરોધ કરે છે અને અમેરિકન લોકો સાથે યુદ્ધમાં નથી.
અમેરિકન નેતાઓ એપ્સ્ટેઈન ટાપુ પર રહે છે
ઉલ્લેખનીય છે કે ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી લારજિની સતત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પર હુમલો કરી રહ્યા છે. ટ્રમ્પને એપ્સ્ટેઈનના નજીકના મિત્ર તરીકે વર્ણવતા લારજિનીએ કુદ્સ પરેડ દરમિયાન અમેરિકન જનતાને સંબોધતા કહ્યું હતું કે ઈરાની નેતાઓ લોકોની વચ્ચે રહે છે, પરંતુ અમેરિકન નેતાઓ એપ્સ્ટેઈન ટાપુ પર રહે છે.
ખરેખર, કુખ્યાત અમેરિકન ફાઇનાન્સર જેફરી એપ્સ્ટેઈનની ફાઇલોમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું નામ ઘણી વખત આવ્યું છે, જેના કારણે તેમની સામે અનેક આરોપો લાગ્યા છે. ટ્રમ્પના ઘણા વિરોધીઓ માને છે કે ટ્રમ્પે એપ્સ્ટેઈન ફાઇલો પરથી લોકોનું ધ્યાન હટાવવા માટે વેનેઝુએલા અને ઈરાન પર હુમલો કરવાની રણનીતિ અપનાવી છે.
તેમણે ક્યારેય એપ્સ્ટેઈનના ટાપુની મુલાકાત લીધી નથી
જોકે, ટ્રમ્પ વારંવાર ઉલ્લેખ કરી ચૂક્યા છે કે તેમનો અને એપ્સ્ટેઈનનો કોઈ ગાઢ સંબંધ નહોતો. તેમનો એપ્સ્ટેઈન સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો, કે તેમણે ક્યારેય એપ્સ્ટેઈનના ટાપુની મુલાકાત લીધી નથી. ટ્રમ્પના વિરોધીઓ સતત આ દાવાને ફગાવી રહ્યા છે, અને દાવો કરે છે કે તેઓ એપ્સ્ટેઈનની નજીક હતા.
એપ્સ્ટેઈન, અનેક અગ્રણી વ્યક્તિઓ સાથે, જાતીય હુમલો, નાણાકીય સહાય અને સગીર છોકરાઓ અને છોકરીઓના અપહરણ સહિત અનેક ગંભીર ગુનાઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. એપ્સ્ટેઈન મૃત્યુ પામ્યા છે, પરંતુ યુએસ ગુપ્તચર વિભાગે તેમની પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરી હતી.
شنیدهام باقیمانده تیم اپستین طراحی توطئهای را کردهاند که ماجرایی نظیر ۱۱ سپتامبر خلق کنند و ایران را متهم سازند. ایران اصولا با چنین برنامههای تروریستی مخالف است و جنگی با ملت امریکا ندارد. pic.twitter.com/fQ6YkHB5Fy
— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 15, 2026
તપાસ અહેવાલ હવે ધીમે ધીમે બહાર પાડવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ બિલ ક્લિન્ટન, માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક બિલ ગેટ્સ અને બ્રિટિશ રાજાના ભાઈ પ્રિન્સ એન્ડ્ર્યુ સહિત અનેક અગ્રણી વૈશ્વિક વ્યક્તિઓનો ખુલાસો થયો છે.
સતત યુએસ અને ઇઝરાયલ પર હુમલો
બીજી બાજુ, લાર્જિની અંગે, ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનીએ તેમના મૃત્યુ પહેલા તેમને મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી અને વહીવટી જવાબદારીઓ સોંપી હતી. લાર્જિનીએ ઈરાનમાં ઇસ્લામિક શાસન સામેના બળવાને દબાવવામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ યુદ્ધની શરૂઆતથી, તેમણે સતત યુએસ અને ઇઝરાયલ પર હુમલો કર્યો છે.
