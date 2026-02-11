Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ઈરાન-અમેરિકા તણાવ વચ્ચે મોટો ધડાકો, આ મુસ્લિમ દેશે બનાવી લીધો પરમાણુ બોમ્બ? ઈરાની કમાન્ડરના દાવાથી દુનિયામાં ખળભળાટ!

Saudi arabia: પરમાણુ બોમ્બ ઉપયોગના માત્ર સમાચારથી જ દુનિયામાં ધ્રુજારી મચી જાય છે. તેના અંગે એક ગંભીર દાવો કરવામાં આવ્યો છે. RT આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં ઈરાનના એક પૂર્વ કમાન્ડરે કહ્યું કે, સાઉદી અરેબિયા પાસે હાલમાં પરમાણુ બોમ્બ છે અને આ વાતની અમેરિકા અને ઇઝરાયલ પાસે તેના વિશે નક્કર જાણકારી છે. આ જાણકારી એવી છે જેનાથી મધ્ય પૂર્વની સમગ્ર સમીકરણ પલટી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:28 PM IST
  • સાઉદી અરેબિયા અંગે ઈરાની કમાન્ડરનો સનસનીખેજ દાવો
  • ઈરાની કમાન્ડરના આ ઘટસ્ફોટથી શું મિડલ ઈસ્ટમાં સમીકરણો બદલાશે?
  • ઈરાની કમાન્ડરે એવો પણ દાવો કર્યો કે, અમેરિકા-ઈઝરાયેલને પણ જાણકારી છે

Trending Photos

ઈરાન-અમેરિકા તણાવ વચ્ચે મોટો ધડાકો, આ મુસ્લિમ દેશે બનાવી લીધો પરમાણુ બોમ્બ? ઈરાની કમાન્ડરના દાવાથી દુનિયામાં ખળભળાટ!

Saudi arabia: પશ્ચિમ એશિયાના ગરમ રેતી પર ફરી એકવાર પરમાણુ બોમ્બનો પડછાયો મંડરાઈ રહ્યો છે. ફેબ્રુઆરી 2026માં જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ચરમસીમાએ છે. ઈરાન પર અમેરિકાના ફાઈટર જેટ ગમે ત્યારે બોમ્બમારો કરી શકે છે અને ઓમાનમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ગુપ્ત વાતચીત ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે એક પૂર્વ ઈરાની કમાન્ડરે એક એવો દોવો કર્યો છે કે, જે આખી દુનિયાને હચમચાવી શકે છે.

ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સના પૂર્વ વરિષ્ઠ કમાન્ડર હુસૈન કનાનીએ રશિયન મીડિયા RT આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં દાવો કર્યો છે કે, સાઉદી અરેબિયાએ પરમાણુ બોમ્બ બનાવી લીધો છે અને અમેરિકા-ઇઝરાયલ પાસે તેના વિશે જાણકારી પણ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

હુસૈન કાનાનીએ આ નિવેદન એવા સમયે આપ્યું છે, જ્યારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર ઈરાન પર "નો ન્યુક્લિયર વેપન્સ"ની શરત લાદી રહ્યું છે, પરંતુ ઈરાની કમાન્ડર અનુસાર, અમેરિકાએ સાઉદી અરેબિયાના સિવિલિયન ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામને લીલી ઝંડી આપી દીધી છે.

સાઉદીએ બનાવી લીધો છે પરમાણુ બોમ્બ
ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સના પૂર્વ વરિષ્ઠ કમાન્ડર હુસૈન કાનાનીએ RT આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે, "સાઉદી અરેબિયા પાસે હાલમાં પરમાણુ બોમ્બ છે અને તેની એક્ટિવિટીઝ અંગે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને સારી રીતે વાકેફ છે." જ્યારે તેમણે આ અંગે વધુ તપાસ કરી ત્યારે તેમણે કન્ફર્મ કર્યું કે, "હા, તે હવે સાચું છે." હુસૈન કાનાનીએ ઉમેર્યું કે, ઇઝરાયલ અને યુએસ બન્ને આ બાબતથી સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે.

We dive into the explosive claim, covert Mossad-fueled unrest, and the… https://t.co/7vJ7jRap5b pic.twitter.com/DlAcEXVQFb

— Rick Sanchez (@RickSanchezTV) February 9, 2026

The Iranian people are facing numerous challenges—protests, riots supported by the West, and an economic crisis, all while the drums of war echo in the background.

I will be speaking… pic.twitter.com/TkRh2lFtDG

— Rick Sanchez (@RickSanchezTV) February 9, 2026

સાઉદી અરેબિયાની પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓ કોઈ રહસ્ય નથી. મધ્ય પૂર્વમાં સાઉદી અને ઈરાન લાંબા સમયથી એકબીજાને હરીફ માને છે. બન્ને દેશો વચ્ચે યમન યુદ્ધથી લઈને તેલ બજાર સુધીની દરેક બાબતમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે. ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાને 2018 અને 2023માં કહ્યું હતું કે, "જો ઈરાન પરમાણુ બોમ્બ બનાવે છે, તો સાઉદી અરેબિયા પણ એવું જ કરશે."

સાઉદી અરેબિયાનું કહેવું છે કે, આ એક ડિટરેન્સની રણનીતિ છે, કારણ કે ઈરાનનો ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રોમ સાઉદી અરેબિયા માટે એક મોટો ખતરો માનવામાં આવે છે. સાઉદીનો સત્તાવાર પ્રોગ્રામ એમ તો સિવિલિયન છે. તેમનું વિઝન 2030 કહેવામાં આવે છે, જેના હેઠળ એનર્જી સેક્ટરને વૈવિધ્યીકરણ કરવું, વીજળી ઉત્પન્ન કરવી અને પાણી શુદ્ધ કરવું શામેલ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, હજુ સુધી મુસ્લિમ દેશોમાં પાકિસ્તાન જ એકમાત્ર દેશ છે જેની પાસે પરમાણુ બોમ્બ છે.

કાયદેસર રીતે પરમાણુ બોમ્બ બનાવી શકતું નથી સાઉદી અરેબિયા
નોંધનીય છે કે, સાઉદી અરેબિયા Nuclear Non-Proliferation Treatyનું સભ્ય છે, જેના હેઠળ તેને પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવા અથવા રાખવા પર પ્રતિબંધ છે. આમ છતાં સાઉદી અરેબિયા વારંવાર કહે છે કે, તે સંપૂર્ણ ન્યુક્લિયર ફ્યૂલ સાઈકલ ઈચ્છે છે. એટલે કે યુરેનિયમ માઈનિંગ, એનરિચમેન્ટ અને ફ્યૂલ ફેબ્રિકેશન. જો કે, સાઉદી અરેબિયાનું કહેવું છે કે, તેને નાગરિક હેતુઓ માટે પરમાણુ ઊર્જાની જરૂર છે. પરંતુ નિષ્ણાતો સાઉદી અરેબિયાના આ નિવેદનને ફેસ વેલ્યુ પર લેતા નથી.

હાલમાં સાઉદી અરેબિયા પાસે કોઈ ઓપરેશનલ રિએક્ટર નથી. જો કે, 2040 સુધીમાં દેશ બે મોટા રિએક્ટર બનાવવાની યોજના પર કામ કરી રહ્યો છે. 2025માં ટ્રમ્પ અને ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાન વચ્ચે થયેલા કરાર હેઠળ અમેરિકા સાઉદી અરેબિયાને સિવિલિયન ન્યુક્લિયર રિએક્ટર બનાવવામાં મદદ કરી રહ્યું છે. જો કે, યુરેનિયમ સંવર્ધન પર વિવાદ છેે. સાઉદી અરેબિયા દાવો કરે છે કે, તે તેમની ઉર્જા જરૂરિયાતો માટે જરૂરી છે, જ્યારે અમેરિકા "નો એનરિચમેન્ટ"ની શરત રાખે છે.

પૂર્વ ઈરાની કમાન્ડરના દાવોમાં કેટલો દમ
પ્રશ્ન એ છે કે સાઉદી અરેબિયા દ્વારા પરમાણુ બોમ્બ બનાવી લીધા હોવાનો પૂર્વ ઈરાની કમાન્ડરના દાવામાં કેટલી વિશ્વસનીયતા છે. હુસૈન કનાનીએ કહ્યું છે કે, તેમની પાસે સાઉદી ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામના મજબૂત ગુપ્ત માહિતી છે, પરંતુ તેમણે કોઈ પુરાવા આપ્યા નથી. આ બાબત દુનિયાભરમાં યુરેનિયમ એનરિચમેન્ટ પર નજર રાખતી આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી (IAEA)એ પણે આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. નિષ્ણાતો માને છે કે આ દાવો ઈરાનની રક્ષણાત્મક વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે, ખાસ કરીને જ્યારે ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાનને "મૂર્ખતાપૂર્ણ" કંઈ ન કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ઈરાન આ દાવાઓનો ઉપયોગ દુનિયાને બતાવવા માટે કરે છે કે અમેરિકાની નારાજગી અને પરમાણુ બોમ્બ અંગેની નીતિઓ પસંદગીયુક્ત છે.

અમેરિકાનું મૌન, ઈરાનનું બ્લેકમેલિંગ
અમેરિકાનું મૌન આ કહાનીનો સૌથી રહસ્યમય ભાગ છે. વ્હાઇટ હાઉસ કે પેન્ટાગોન બનેનેમાંથી કોઈએ પણ પૂર્વ ઈરાની કમાન્ડરના આ નિવેદનનો સત્તાવાર રીતે ઇનકાર કર્યો નથી. ઈરાન પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલ માટે દબાણ કરી રહેલા ટ્રમ્પે સાઉદીના આરોપો પર મૌન રહ્યા છે. વિશ્લેષકો આને વ્યૂહાત્મક મૌન માને છે.

અમેરિકા સાઉદી અરેબિયાને એક વ્યૂહાત્મક સાથી માને છે અને ટ્રમ્પનો MBS સાથે મજબૂત વ્યક્તિગત સંબંધ છે. પરંતુ આ મૌન ઈરાનને બ્લેકમેલ કરવા માટે એક હથિયાર આપી રહ્યું છે. ઈરાન મૂળભૂત રીતે કહી રહ્યું છે કે, "જો સાઉદી અરેબિયા પાસે ન્યુક્લિયર એનરિચમેન્ટ કરવાની છૂટ છે, તો અમને કેમ નહીં?"

ઓમાનમાં ચાલી રહેલી વાતચીતમાં ઈરાને મિસાઈલ પ્રોગ્રામને ન્યુક્લિયર ડીલથી અલગ રાખવાની માંગ કરી છે. સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના સેક્રેટરી અલી લારીજાનીએ કહ્યું કે, "લશ્કરી મુદ્દાઓનો પરમાણુ શસ્ત્રો સાથે કોઈ સંબંધ નથી." આ બ્લેકમેલ રાજકારણનું ઉદાહરણ છે. ઈરાન પ્રાદેશિક અસ્થિરતાનો ભય વધારીને અમેરિકા પાસેથી છૂટછાટો માંગી રહ્યું છે. પરંતુ, જો આ રિપોર્ટમાં થોડી પણ સત્યતા હોય, તો આ ફરી એકવાર આર્મ્સ રેસને વેગ આપી શકે છે. પરિણામે તુર્કી, ઇજિપ્ત અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા દેશો પણ પરમાણુ સ્પર્ધામાં જોડાઈ શકે છે.

જો સાઉદી અરેબિયા ખરેખર પરમાણુ બોમ્બ છે, તો નોન-પ્રોલિફરેશન ટ્રીટી (NPT) બેકાર બની જશે. અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સે ચેતવણી આપી છે કે, "જો ઈરાન ન્યુક્લિયર બોમ્બ બનાવશે, તો સાઉદી અરેબિયા તરત જ તેને ફોલો કરેશે." જો કે, કાનાનીનો દાવો વિપરીત છે, સાઉદી અરેબિયા પાલે પહેલેથી જ પરમાણુ છે. આ ઈરાનને તેનીે પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓને ન્યાયી ઠેરવવાનું બહાનું આપે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Saudi ArabiaSaudi arabia nuclear bombIrani commander claimપરમાણુ બોમ્બઈરાની કમાન્ડરનો દાવો

Trending news