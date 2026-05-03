હોર્મુઝમાં વધુ એક જહાજ પર હુમલો, બોટો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું નિશાન, ક્રૂ સુરક્ષિત
Iran US News: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક જહાજ પર હુમલો થયો છે. અહેવાલો અનુસાર, ઈરાનના સિરિક નજીક હુમલા બાદ સમગ્ર ક્રૂ સુરક્ષિત છે. જહાજોને સાવધાની સાથે આગળ વધવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
Iran US News: રવિવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં બીજા એક જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. બલ્ક કેરિયર પર ઘણી નાની બોટો દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ હુમલામાં ક્રૂ સુરક્ષિત છે. બ્રિટિશ સૈન્યના યુનાઇટેડ કિંગડમ મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ સેન્ટરે જણાવ્યું હતું કે, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક એક બલ્ક કેરિયર પર ઘણી નાની બોટો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાના અહેવાલ છે.
રવિવારના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ઇરાનના સિરિક નજીક હુમલા બાદ જહાજનો સમગ્ર ક્રૂ સુરક્ષિત છે. જહાજોને સાવધાનીપૂર્વક પસાર થવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ઈરાની અધિકારીઓએ આગ્રહ કર્યો છે કે તેઓ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ જાળવી રાખે અને અમેરિકા કે ઇઝરાયલ સાથે જોડાયેલા ન હોય તેવા જહાજો ટોલ ચૂકવીને પસાર થઈ શકે.
આ હુમલો એવા સમયે થયો છે, જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે સંભવિત માળખા અંગે ડ્રાફ્ટ્સની આપ-લે કરી રહ્યા છે, જોકે હજુ સુધી સફળતાના કોઈ નક્કર સંકેતો નથી. ચર્ચાઓથી પરિચિત સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાને તાજેતરમાં 14-મુદ્દાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે, જેમાં એક મહિનાની સમયમર્યાદામાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા, યુએસ નૌકાદળ નાકાબંધી હટાવવા અને ઇઝરાયલ-હિઝબુલ્લાહ સંઘર્ષ સહિત વ્યાપક યુદ્ધનો અંત લાવવાની રૂપરેખા આપવામાં આવી છે. આ પછી ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર વાટાઘાટોનો બીજો તબક્કો શરૂ થશે.
ઇઝરાયલી જહાજોને હોર્મુઝમાંથી પસાર થવાથી સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ વધુ કડક બનાવવાની યોજનાના ભાગ રૂપે, ઈરાની કાયદા ઘડનારાઓએ એક નવો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. આ યોજના અનુસાર, ઇઝરાયલી જહાજોને આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગમાંથી પસાર થવા પર કાયમી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે, જ્યારે યુએસ જહાજોને ફક્ત ત્યારે જ મંજૂરી આપવામાં આવશે જો તેઓ યુદ્ધ દરમિયાન થયેલા તમામ નુકસાનની ભરપાઈ કરે.
12-મુદ્દા ડ્રાફ્ટ યોજનાની વિગતો આપતા, ઈરાની સંસદના પ્રથમ ડેપ્યુટી સ્પીકર અલી નિકઝાદે જણાવ્યું હતું કે આ નવો નિયમ ઇઝરાયલી જહાજોને "કોઈપણ સમયે" હોર્મુઝમાંથી પસાર થવાથી અટકાવશે. તેમણે કહ્યું કે ઈરાન જે દેશોને "દુશ્મન રાજ્યો" તરીકે વર્ણવે છે તેમના જહાજોને ફક્ત ત્યારે જ પસાર થવા દેવામાં આવશે જો તેઓ યુદ્ધના નુકસાન માટે વળતર ચૂકવે.
ટ્રમ્પ કહે છે કે જો ઈરાન "ગેરવર્તન કરશે" તો લશ્કરી હુમલા કરવામાં આવશે
અગાઉ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે જો ઈરાન ફરીથી તણાવ વધારશે અથવા "ખોટી રીતે" વર્તન કરશે તો તેઓ તેની સામે લશ્કરી કાર્યવાહીનો આદેશ આપી શકે છે. જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે સંભવિત કરાર માટે તેહરાનના રાજદ્વારી પ્રસ્તાવની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.
શનિવારે પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે લશ્કરી વિકલ્પની શક્યતા ખુલ્લી રાખી હતી, અને કહ્યું હતું કે, જો તેઓ ગેરવર્તન કરશે, જો તેઓ કંઈક ખરાબ કરશે... પરંતુ અમે જોઈશું. તે ચોક્કસપણે શક્ય છે.
