બાબા વેંગાની વધુ એક ડરામણી ભવિષ્યવાણી સાચી પડી, 2026માં થશે હજું મોટી ઉથલ-પાથલ!

Baba Vanga Prediction: બાબા વેંગાની વધુ એક ડરામણી ભવિષ્યવાણી સાચી સાબિત થઈ છે. આ ભવિષ્યવાણી સાચી પડવાથી ભારે તબાહી મચી ગઈ છે અને હજુ આ તબાહી વધવાની શક્યતા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 05, 2026, 10:37 AM IST

Baba Vanga Prediction: બાબા વેંગા (Baba Vanga) તેમની ડરામણી ભવિષ્યવાણીઓ માટે જાણીતા છે. અત્યાર સુધી તેમની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થઈ ચૂકી છે અને આ જ કારણે જ્યારે પણ તેમની કોઈ નવી ભવિષ્યવાણી સામે આવે છે, ત્યારે લોકોના મનમાં ડર પેસી જાય છે અને ચિંતા વધી જાય છે. દર વર્ષ માટે બાબા વેંગાની અનેક ભવિષ્યવાણીઓ સામે આવતી હોય છે. 2026 માટે પણ બાબા વેંગાની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સામે આવી હતી, જેમાંથી કેટલીક સાચી પણ પડી રહી છે. હવે તેમની યુદ્ધ અંગેની વધુ એક આગાહી સાચી સાબિત થઈ રહી છે.

એક ભીષણ યુદ્ધને કારણે વિનાશ
બાબા વેંગાની 2026 માટેની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ જાહેર થઈ હતી, જેમાં યુદ્ધ વિશેની ભવિષ્યવાણીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. બાબા વેંગાની યુદ્ધ સંબંધિત ત્રણ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે. જાન્યુઆરીમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે વેનેઝુએલામાં હવાઈ હુમલો કર્યો અને રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની, સિલિયા ફ્લોરેસનું અપહરણ કર્યું. ત્યારબાદ, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું ત્યારે બાબા વેંગાની બીજી ભવિષ્યવાણી સાચી પડી. જોકે, બાબા વેંગાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને ચિંતાજનક યુદ્ધ સંબંધિત ભવિષ્યવાણી મધ્ય પૂર્વ માટે હતી, અને હવે તે પણ સાચી પડી છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલે ઇરાન સામે યુદ્ધ શરૂ કર્યું છે, જેના કારણે વિનાશ થયો છે. આ યુદ્ધ તેના છઠ્ઠા દિવસમાં પ્રવેશી ગયું છે અને લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે છે. આ યુદ્ધમાં ઇરાનમાં જાનમાલનું નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે, તેમજ ઇઝરાયલ અને કેટલાક મધ્ય પૂર્વીય દેશોમાં અસંખ્ય જાનહાનિ થઈ છે.

કોણ છે બાબા વેંગા?
બાબા વેંગાનું નામ કદાચ પુરુષ સૂચવે છે, પરંતુ તે સાચું નથી. બાબા વાંગા એક મહિલા હતી. તેમનું સાચું નામ વેંજેલિયા પાંડેવા ગુશ્તેરોવા હતું, અને તેમનો જન્મ 3 ઓક્ટોબર, 1911 ના રોજ ઉસ્માની સામ્રાજ્યમાં થયો હતો. તેમણે 12 વર્ષની ઉંમરે દૃષ્ટિ ગુમાવી દીધી હતી. તેમનું અવસાન 11 ઓગસ્ટ, 1996ના રોજ 84 વર્ષની ઉંમરે બલ્ગેરિયામાં થયું હતું.

