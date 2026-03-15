ઇઝરાયલના PMના મોતના દાવાઓ પર આવ્યો વધુ એક Video, કહ્યું: હું મરી ગયો છું..., જાણો
Benjamin Netanyahu Video: ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાનમાં 15,000થી વધુ સ્થળો પર હુમલો કર્યો છે. યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં 2,000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. ઇરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે એક નિવેદનમાં કહ્યું છે કે જો નેતન્યાહૂ જીવતા રહેશે, તો તેઓ તેમને તેમની બધી શક્તિથી મારી નાખશે.
- ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાનમાં 15,000થી વધુ સ્થળો પર હુમલો કર્યો છે.
- યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં 2,000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે.
- ઇરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે એક નિવેદનમાં કહ્યું છે કે જો નેતન્યાહૂ જીવતા રહેશે, તો તેઓ તેમને તેમની બધી શક્તિથી મારી નાખશે.
Benjamin Netanyahu Video: ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતા તેમના મૃત્યુની અફવાઓનો મજાક ઉડાવતો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો છે. વીડિયોમાં, તેઓ એક કાફેમાં કોફી ઓર્ડર કરતા અને મજાકમાં કહેતા જોવા મળે છે, હું મરી ગયો છું... કોફી માટે. આ એક હિબ્રુ વાક્ય છે જેનો અર્થ થાય છે કે તેઓ કંઈકને ખૂબ પ્રેમ કરે છે.
અફવાઓ ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે કેટલીક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમની છેલ્લી પ્રેસ કોન્ફરન્સના એક વીડિયોમાં એક હાથ પર છ આંગળીઓ દેખાઈ હતી, જેનો લોકોએ દાવો કર્યો હતો કે તે AI દ્વારા જનરેટ થયેલ છે અને નેતન્યાહૂના મૃત્યુના પુરાવા તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવી છે.
વીડિયોમાં, બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ બંને હાથ ઉંચા કર્યા અને પોતાની આંગળીઓ બતાવતા કહ્યું કે, શું તમે મારી આંગળીઓ ગણવા માંગો છો? અહીં... અને અહીં જુઓ. તે ખૂબ સારું કરી રહ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે તે જીવિત છે અને અફવાઓ પાયાવિહોણી છે.
આ ઘટના ગયા મહિને અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલાઓથી શરૂ થયેલા ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધના 16મા દિવસે બની હતી. આ હુમલાઓમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મોત થયું હતું, ત્યારબાદ ઈરાને ઈઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં અમેરિકન ઠેકાણાઓ પર હુમલો કર્યો હતો.
ઈઝરાયલ અને અમેરિકાના હુમલાઓ ચાલુ
ઈઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઈરાનમાં 15,000થી વધુ સ્થળો પર હુમલો કર્યો છે. યુદ્ધમાં અત્યાર સુધીમાં 2,000થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, જેમાંથી મોટાભાગના ઈરાની છે. ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે રવિવારે એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું હતું કે જો નેતન્યાહૂ જીવતા રહેશે, તો તેઓ તેમને તેમની બધી શક્તિથી મારી નાખશે. આ દરમિયાન, પેન્ટાગોને યુએસએસ ત્રિપોલી જહાજ અને 2,500 મરીન સૈનિકોને આ પ્રદેશમાં તૈનાત કર્યા છે.
ઈઝરાયલી પીએમનો સંદેશ
નેતન્યાહૂએ વીડિયોમાં ઇઝરાયલી નાગરિકોને તાજી હવા મેળવવા પરંતુ સલામત સ્થળની નજીક રહેવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે જનતાની સ્થિતિસ્થાપકતા અદ્ભુત છે, જેનાથી તેમને, સરકારને, આઈડીએફને અને મોસાદને શક્તિ મળી રહી છે.
તેઓ ઈરાન પર ખૂબ જ જોરદાર હુમલાઓ કરવાનું ચાલુ રાખી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ વધુ વિગતવાર જણાવી શક્યા નહીં. તેમણે હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડની સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અને હંમેશા સલામત સ્થળની નજીક રહેવાની સલાહ આપી. તેમણે શક્ય તેટલા પ્રતિબંધો હળવા કરવાનું પણ વચન આપ્યું.
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
આ વિડિઓ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જ્યાં અગાઉ તેમના મૃત્યુની અફવાઓ ફેલાઈ હતી. નેતન્યાહૂએ રમૂજી રીતે તેને ફગાવી દીધો, તેમની જોમ અને જોમ સાબિત કરી. તેમણે કોફીની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તે ઉત્તમ હતી, પરંતુ કેલરી ખબર નહોતી. એકંદરે, આ વિડિઓ યુદ્ધની વચ્ચે નેતન્યાહૂની હિંમત અને રમૂજ દર્શાવે છે, કારણ કે પ્રદેશમાં તણાવ સતત વધી રહ્યો છે.
