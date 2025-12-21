'આ જમીનનો માલિક ઈસુ છે...' બાંગ્લાદેશ બાદ આ દેશમાં ભારત વિરોધી પ્રદર્શન, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?
Anti India Protests in New Zealand: 'ટ્રુ પેટ્રિયોટ્સ ઓફ ન્યુઝીલેન્ડ' નામના એક ગ્રુપના લગભગ 30થી 50 સભ્યોએ ગ્રેટ સાઉથ રોડ પર ગુરુદ્વારાથી પરત ફરી રહેલા શીખ 'નગર કીર્તન'નો રસ્તો રોક્યો હતો. આ પ્રદર્શનકારીઓ વિવાદાસ્પદ ધાર્મિક અને રાજકીય હસ્તી બ્રાયન તમાકીની આગેવાની હેઠળના 'ડેસ્ટિની ચર્ચ' સાથે જોડાયેલા હતા.
Trending Photos
Anti India Protests in New Zealand: ન્યુઝીલેન્ડમાં વધુ એક 'ભારત વિરોધી' વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું છે. સાઉથ ઓકલેન્ડમાં શનિવારે (20 ડિસેમ્બર) શીખ સમુદાયના ધાર્મિક સરઘસને એક ખ્રિસ્તી કટ્ટરપંથી સંગઠન સાથે જોડાયેલા પ્રદર્શનકારીઓના એક જૂથે અટકાવ્યું હતું. 'ટ્રુ પેટ્રિયોટ્સ ઓફ ન્યુઝીલેન્ડ' નામના એક ગ્રુપના લગભગ 30થી 50 સભ્યોએ ગ્રેટ સાઉથ રોડ પર ગુરુદ્વારાથી પરત ફરી રહેલા શીખ 'નગર કીર્તન'નો રસ્તો રોક્યો હતો. આ પ્રદર્શનકારીઓ વિવાદાસ્પદ ધાર્મિક અને રાજકીય હસ્તી બ્રાયન તમાકીની આગેવાની હેઠળના 'ડેસ્ટિની ચર્ચ' સાથે જોડાયેલા હતા.
શીખ સમુદાયના આ નગર કીર્તનને રોકવા માટે પ્રદર્શનકારીઓએ 'આ ભારત નથી ન્યુઝીલેન્ડ છે...' અને 'ન્યુઝીલેન્ડને ન્યુઝીલેન્ડ જ રહેવા દો...' જેવા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. આ ઉપરાંત તેઓએ એકબીજાના હાથ પકડીને 'એક સાચો ભગવાન' અને 'જીસસ' (ઈસુ)ના નારા પણ લગાવ્યા હતા.
આ પ્રદર્શનકારીઓએ વાદળી રંગના શર્ટ પહેર્યા હતા, જેના પર 'કીવી સૌથી પહેલા' અને 'સાચા દેશભક્ત' જેવા સૂત્રો લખેલા હતા. આ ઉપરાંત તેઓએ બહુસાંસ્કૃતિકવાદ અને ઇમિગ્રેશન પર ન્યુઝીલેન્ડની ઓળખને ખતરો પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. વિરોધ પ્રદર્શનનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં પોલીસ બન્ને જૂથો વચ્ચેના સંઘર્ષને રોકતી જોવા મળે છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, શીખ સરઘસ શાંતિપૂર્ણ રીતે આગળ વધી રહ્યું હતું ત્યારે બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ પ્રદર્શનકારીઓએ રસ્તો રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો.
Strongly condemn the disruption of the peaceful ‘Nagar Kirtan’ procession in South Auckland, New Zealand, yesterday by local protesters.
Nagar Kirtan is a sacred Sikh tradition—a joyous religious parade involving the singing of hymns from Sri Guru Granth Sahib Ji, promoting… pic.twitter.com/DnCwX0XO5b
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) December 21, 2025
શિઅદ નેતા સુખબીર સિંહ બાદલે કરી નિંદા
શિરોમણી અકાલી દળ (SAD)ના નેતા સુખબીર સિંહ બાદલે આ ઘટનાની સખત શબ્દોમાં નિંદા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "હું ગઈકાલે ન્યુઝીલેન્ડના સાઉથ ઓકલેન્ડમાં સ્થાનિક પ્રદર્શનકારીઓ દ્વારા શાંતિપૂર્ણ 'નગર કીર્તન' સરઘસમાં ખલેલ પહોંચાડવાની ઘટનાની કડક નિંદા કરું છું. નગર કીર્તન એ એક પવિત્ર શીખ પરંપરા છે - આ એક આનંદદાયક ધાર્મિક સરઘસ છે જેમાં શ્રી ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ જીના ભજન ગાવામાં આવે છે, જે ભક્તિ, એકતા અને માનવતાના આશીર્વાદને પ્રોત્સાહન આપે છે. મને એ જાણીને આનંદ થયો કે ઉશ્કેરણી છતાં શીખ સમુદાયે નોંધપાત્ર સંયમ અને શાંતિ જાળવી રાખી. જે ગુરુ સાહેબ 'ચઢદી કલા' અને 'સરબત દા ભલા'ના ઉપદેશો સાથે અનુરૂપ છે."
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરને અપીલ
બાદલે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "આ પ્રકારની ધમકીઓ ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અને સાર્વત્રિક ભાઈચારાની ભાવના માટે ખતરો છે. હું માનનીય વિદેશ મંત્રી @DrSJaishankarને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આ મામલે ન્યુઝીલેન્ડ સરકાર સામે ઉઠાવે અને સુનિશ્ચિત કરે કે, ભારતીય પ્રવાસીઓના અધિકારોની રક્ષા માટે કડક પગલાં લેવામાં આવે તથા આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે