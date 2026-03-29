ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાન યુદ્ધ અને કથળતી અર્થવ્યવસ્થા મુદ્દે ટ્રમ્પ ભરાયા! સમગ્ર અમેરિકામાં 'નો કિંગ્સ' વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા

ઈરાન યુદ્ધ અને કથળતી અર્થવ્યવસ્થા મુદ્દે 'ટ્રમ્પ' ભરાયા! સમગ્ર અમેરિકામાં ‘નો કિંગ્સ’ વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા

No Kings protests US: અમેરિકાના અનેક શહેરોમાં ઠેર-ઠેર વિરોધ પ્રદર્શનો યોજાયા હતા, જેમાં મોટા શહેરોમાં વિશાળ કૂચ અને ઉપનગરીય તથા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં નાની સભાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રદર્શનો પરંપરાગત રીતે રિપબ્લિકન અને ડેમોક્રેટિક બંને વિચારધારા ધરાવતા રાજ્યોમાં જોવા મળ્યા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:40 AM IST

No Kings protests US: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ઇમિગ્રેશન અને વિદેશ નીતિ વિરુદ્ધ અમેરિકાના લોકોમાં આક્રોશ વધી રહ્યો છે. આ સંદર્ભે સમગ્ર અમેરિકામાં મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થઈ ગયા છે. હજારો લોકો 'નો કિંગ્સ' ના બેનર હેઠળ ભેગા થયા છે અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નીતિઓ સામે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રદર્શનો એક સુનિયોજિત રાષ્ટ્રીય અભિયાનનો ભાગ હતા, જે અંતર્ગત સમગ્ર દેશમાં 3,000 થી વધુ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા.

સેન્ટ પોલ સ્થિત મિનેસોટા સ્ટેટ કેપિટલ ખાતે યોજાયેલી મુખ્ય રેલીમાં સૌથી વધુ ભીડ ઉમટી હતી, જેમાં અંદાજે 2 લાખથી વધુ લોકોએ ભાગ લીધો હતો. પ્રદર્શનકારીઓએ માર્ચ કાઢી, સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની નિંદા કરતા પોસ્ટર-બેનરો લહેરાવ્યા હતા. તેમનું મુખ્ય નિશાન વહીવટીતંત્રની ઇમિગ્રેશન સંબંધિત કડક કાર્યવાહી અને ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા વિવાદમાં તેમની ભૂમિકા હતી. અનેક શહેરોમાં પ્રદર્શનકારીઓ મુખ્ય રસ્તાઓ પર કતારબદ્ધ ઊભા રહી ગયા હતા, જ્યારે કેટલાક લોકો જાહેર ચોકો પર એકઠા થઈને એકસાથે સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા. 

કયા શહેરોમાં સૌથી વધુ અસર?
આ આંદોલનનું મુખ્ય કેન્દ્ર મિનિયાપોલિસ-સેન્ટ પોલ (મિનેસોટા) માનવામાં આવે છે, જ્યાં તાજેતરમાં ફેડરલ કાર્યવાહી દરમિયાન બે નાગરિકો, રેની ગુડ અને એલેક્સ પ્રિટીના મોત બાદ રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો. આ સિવાય નીચેના શહેરોમાં પણ મોટા પાયે રેલીઓની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જેમાં વોશિંગ્ટન ડીસી, શિકાગો, ન્યૂયોર્ક અને સેન ફ્રાન્સિસ્કોનો સમાવેશ થાય છે. જો અગાઉના આંકડા જોઈએ તો, ઓક્ટોબરમાં માત્ર વોશિંગ્ટનમાં જ 2 લાખથી વધુ લોકો એકઠા થયા હતા, જ્યારે શિકાગો અને ન્યૂયોર્કમાં પણ લાખોની ભીડ જોવા મળી હતી.

'No Kings' protests erupt across US against Trump over Iran war & crushing economy

શું છે ‘નો કિંગ્સ’ આંદોલન અને શા માટે વધી રહ્યું છે તેનું સમર્થન?
‘નો કિંગ્સ’ (No Kings) આંદોલન છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વિરોધનું એક મોટું પ્રતીક બનીને ઉભરી આવ્યું છે. આ અભિયાનનું આ ત્રીજું રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રદર્શન છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સરકારની નીતિઓ અને નિર્ણયો સામે અવાજ ઉઠાવવાનો છે. આયોજકોનો દાવો છે કે આ વખતે 50 રાજ્યોમાં 3,300 થી વધુ કાર્યક્રમો થઈ શકે છે, જે તેને અમેરિકાના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા ઘરેલું વિરોધ પ્રદર્શનોમાં સામેલ કરી શકે છે.

વિરોધ પ્રદર્શનમાં જાણીતી હસ્તીઓ રહ્યા હાજરી
સેન્ટ પોલની રેલી સૌથી મહત્વનો કાર્યક્રમ હતો. તેમાં અનેક જાણીતા રાજકારણીઓ અને સાંસ્કૃતિક હસ્તીઓ સામેલ થઈ હતી. ગવર્નર ટિમ વોલ્ઝે ભીડને સંબોધિત કરી અને સિંગર બ્રુસ સ્પ્રિંગસ્ટીનનો પરિચય કરાવ્યો, જેમણે આ કાર્યક્રમમાં એક ગીત પણ ગાયું હતું. આ ઉપરાંત સેનેટર બર્ની સેન્ડર્સ, જોન બેઝ, મેગી રોજર્સ અને જેન ફોન્ડા જેવી હસ્તીઓ પણ આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાઈ હતી. ન્યૂયોર્ક, વોશિંગ્ટન, લોસ એન્જલસ, શિકાગો અને સેન ફ્રાન્સિસ્કો જેવા મોટા શહેરોમાં પણ હજારો લોકોએ માર્ચ કાઢી સરકારી બિલ્ડિંગોની બહાર રેલીઓ યોજી હતી. પ્રદર્શનકારીઓએ ઇમિગ્રેશન નીતિઓનો વિરોધ, આર્થિક મુદ્દાઓ અને વહીવટીતંત્રની વ્યાપક ટીકા સહિતની વિવિધ માંગણીઓ રજૂ કરી હતી.

લોકશાહી મૂલ્યોની રક્ષા માટે પ્રદર્શન
લોસ એન્જલસમાં સિટી હોલની બહાર સેંકડો પ્રદર્શનકારીઓએ શહેરના રસ્તાઓ પર કૂચ કરી હતી. હ્યુસ્ટનમાં પ્રદર્શનકારીઓ શહેરના મુખ્ય વિસ્તારમાંથી અમેરિકન બંધારણની એક વિશાળ પ્રતિકૃતિ લઈને નીકળ્યા હતા. આયોજકોના જણાવ્યા મુજબ, આ લોકશાહી મૂલ્યોની રક્ષાનું એક પ્રતીકાત્મક પ્રદર્શન હતું.

શું છે લોકોમાં રોષના મુખ્ય કારણો?
આ આંદોલન પાછળ મુખ્યત્વે નીચેના મુદ્દાઓ જવાબદાર માનવામાં આવે છે. આક્રમક ઇમિગ્રેશન નીતિઓ: સ્થળાંતર કરનારાઓ પ્રત્યેના કડક વલણ સામે વિરોધ. ફેડરલ એજન્સીઓની કાર્યવાહી: કેન્દ્રીય સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી આકરી કાર્યવાહી. વિરોધ દબાવવાના આરોપો: લોકશાહી ઢબે થતા વિરોધ પ્રદર્શનોને રોકવાના પ્રયાસો. આંતરરાષ્ટ્રીય સૈન્ય કાર્યવાહી: તાજેતરમાં લેવાયેલા સૈન્ય નિર્ણયો સામે નારાજગી. વિવેચકોનું કહેવું છે કે આ નિર્ણયો માત્ર રાજકીય જૂથોને જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય પરિવારો અને મધ્યમ વર્ગને પણ અસર કરી રહ્યા છે. તાજેતરના સર્વેક્ષણોમાં ટ્રમ્પની લોકપ્રિયતામાં ઘટાડો પણ આ અસંતોષને સ્પષ્ટ કરે છે.

નેતાઓના પ્રહારો
જોન લાર્સને જણાવ્યું હતું કે, "આજે અમે અહીં એ કહેવા માટે એકઠા થયા છીએ કે અમેરિકામાં કોઈ રાજા હોતો નથી." તેમણે સત્તાના દુરુપયોગ સામે ચેતવણી આપતા ઉમેર્યું કે, "જો આપણે સામાન્ય લોકો એકજૂથ રહીએ અને અવાજ ઉઠાવતા રહીએ, તો આપણને કોઈ હરાવી શકશે નહીં."  સેનેટર ક્રિસ્ટિન ગિલીબ્રાન્ડે કહ્યું કે અમેરિકામાં અમે કોઈ રાજા સામે માથું નમાવતા નથી. 

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "આપણા રાષ્ટ્રપતિએ કરિયાણાના ભાવ ઘટાડવા, આરોગ્ય સેવાઓને સસ્તી બનાવવા અને દરેક પરિવાર આગળ વધે તે સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ, નહીં કે પોતાની સ્થિતિનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત બ્રાન્ડ ચમકાવવા માટે કરવો જોઈએ." સેનેટર બર્ની સેન્ડર્સે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "આજે 2026માં અમારો સંદેશ છે - હવે વધુ કોઈ રાજા નહીં. અમે આ દેશને સરમુખત્યારશાહી તરફ જવા દઈશું નહીં. અમેરિકામાં જનતા જ શાસન કરશે."

અગાઉના પ્રદર્શનોના સંકેતો
‘નો કિંગ્સ’ આંદોલનની શરૂઆતથી જ તેમાં જનમેદનીનો ભારે પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો છે. જૂન 2025માં લગભગ 50 લાખ લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા હતા. ઓક્ટોબર 2025માં આ સંખ્યા વધીને આશરે 70 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ હતી. આ આંકડાઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે આ આંદોલન ધીમે-ધીમે એક મોટા જનઆંદોલનનું સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે.

સામાન્ય લોકો અને વિશ્વ પર શું અસર થશે?
નિષ્ણાતો માને છે કે આટલા મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો માત્ર અમેરિકાના આંતરિક રાજકારણને જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો પર પણ અસર કરી શકે છે. રાજકીય અસ્થિરતાની અસર રોકાણ, વેપાર અને નીતિવિષયક નિર્ણયો પર પડે છે, જેની અસર અન્ય દેશો સુધી પહોંચે છે. ‘નો કિંગ્સ’ આંદોલન હવે માત્ર વિરોધ નથી, પરંતુ એક મોટા રાજકીય સંદેશ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. જો અનુમાન સાચું સાબિત થશે, તો આ દિવસ અમેરિકન લોકશાહીના ઇતિહાસમાં એક મહત્વનો વળાંક બની શકે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

