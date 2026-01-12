40,000 વર્ષ બાદ ગુફાના 'ગુપ્ત ઓરડા'નો દરવાજો ખુલ્યો તો મચ્યો હડકંપ, વૈજ્ઞાનિકોના હોશ ઉડ્યા
Cave Sealed for 40000 Years: સ્પેનમાં આવેલા જિબ્રાલ્ટરમાં વેનગાર્ડ ગુફા આવેલી છે જે યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટ પણ છે. વૈજ્ઞાનિકોએ એક એવી વસ્તુ શોધી છે જે છેલ્લા 40000 વર્ષથી ગુપ્ત રૂમમાં હતી. જ્યારે તેઓ અંદર ગયા તો અંદરનો નજારો જોઈને આંખો ફાટી ગઈ.
ભૂમધ્ય સાગરના કાંઠે એક એવી ગુફા છે જે જીવન, મૃત્યુ અને અસ્તિત્વની એક રસપ્રદ કહાની રજૂ કરે છે. પુરાતત્વવિદોએ જ્યારે આ સ્થળે ખોદકામ કર્યું તો તેમને નિએન્ડરથલ જીવનનો એક જીવંત સંગ્રહાલય મળ્યો. જેમાં તેમની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ, અને દૈનિક આદતોવાળી ભૌતિક કળાકૃતિઓનું અસ્તિત્વ હતું. રસપ્રદ વાત એ છે કે આ ગુફામાં એક એવો ગુપ્ત રૂમ હતો જે લગભગ 40,000 વર્ષ સુધી બંધ હતો.
જિબ્રાલ્ટરની વેનગાર્ડ ગુફામાં વૈજ્ઞાનિકોને જે ગુપ્ત રૂમ મળ્યો તેમાં બધુ સુરક્ષિત જોવા મળ્યું. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે આ ગુપ્ત રૂમમાં નિએન્ડરથલ રહેતા હતા. પહેલા એવું માનવામાં આવતું હતું કે આ લોકો બહુ પહેલા ખતમ થઈ ગયા હતા પરંતુ હવે આ શોધથી જાણવા મળે છે કે તેઓ કદાચ અપેક્ષાથી વધુ સમય સુધી જીવતા રહ્યા. આ ગુફા તેમના રહેવાની જગ્યા હતી. જ્યારે દુનિયા મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે તેમણે આ ગુફાને પોતાનું ઘર બનાવ્યું.
ગુફામાંથી શું મળ્યું
આ શોધ ફક્ત એક રૂમ સુધી સિમિત નથી પરંતુ તેમાંથી જૂના જમાનાના માણસોની રહેણી કરણીના અનેક રહસ્યો ખુલ્યા છે. ગુફામાં થયેલા ખોદકામથી જાણવા મળે છે કે આ લોકો ખુબ હોશિયાર હતા અને ઔજારોનો ઉપયોગ કરવાનું જાણતા હતા. ગુફાની અંદર એક જંગલી બિલાડી, ઝરખ અને ગીધ જેવા જાનવરોના હાડકાં મળ્યા છે. આટલા બદા જાનવરોના હાડકાં મળે એ ખુબ ચોંકાવનારું છે.
વૈજ્ઞાનિકોને ગુફાની અંદર એક દરિયાઈ ગોકળગાયનું કવચ પણ મળ્યું છે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે ગુફા સમુદ્રથી ઘણી દૂર છે. જેનાથી ખબર પડે છે કે આ લોકો સમુદ્રના કિનારેથી ખાવાનું શોધીને ગુફા સુધી લાવતા હતા. જે સાબિત કરે છે કે તેઓ આજના માણસોની જેમ જ યોજના બનાવીને કામ કરતા હતા.
આ શોધ શું સાબિત કરે છે
અત્યાર સુધી વૈજ્ઞાનિકોનું એવું માનવું હતું કે નિએન્ડરથલ માણસોની પ્રજાતિ લગભગ 40,000 વર્ષ પહેલા જ ખતમ થઈ ગઈ હતી અને તેમની જગ્યાએ આપણા જેવા આધુનિક માણસો આવી ગયા હતા. પરંતુ ગુફામાં મળેલી વસ્તુઓથી એવા સંકેત મળે છે કે આ લોકો 40,000 વર્ષ બાદ પણ અહીં રહેતા હતા. કેટલાક પુરાવા તો સંકેત આપે છે કે તેઓ કદાચ 24,000 વર્ષ પહેલા સુધી પણ જીવતા હતા. તેનો અર્થ એ થયો કે તેઓ આપણા માનવા કરતા વધુ સમય સુધી ધરતી પર અસ્તિત્વમાં રહ્યા હતા.
આ ગુફાઓની શોધ આમ તો સૌથી પહેલા 1907માં થઈ હતી. જો કે તેની અંદર નિએન્ડરથલ કે હોમો સેપિયન્સના કોઈ કંકાળ અવશેષ મળ્યા નથી. પરંતુ 100,000 વર્ષ સુધી ફેલાયેલી માનવીય ગતિવિધિઓના પ્રચુર પ્રમાણ મળ્યા છે. આ પશ્ચિમ યુરોપમાં આધુનિક મનુષ્યોના આગમનથી લગભગ 40000 વર્ષ પહેલાના છે જે દર્શાવે છે કે તે નિએન્ડરથલ લોકોનું કામ છે.
