Baba Vanga Predictions: શું બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી રહી છે? એલિયન યાનને લઈને મચી ગયો ખળભળાટ
Baba Vanga Predictions: 2025 ના અંતમાં અવકાશમાંથી આવેલા એક ચોંકાવનારા સમાચારે દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. નાસાના વૈજ્ઞાનિકોએ એક રહસ્યમય ઇન્ટરસ્ટેલર ઑબ્જેક્ટ, 3I/ATLAS શોધી કાઢ્યું છે, જે મેનહટન જેટલું હોવાનું કહેવાય છે.
Baba Vanga Predictions: વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે તે કોઈ સામાન્ય ઑબ્જેક્ટ નથી, પણ એલિયન ટેકનોલોજીથી સજ્જ અવકાશયાન હોઈ શકે છે. આ શોધે માત્ર ખગોળશાસ્ત્રની દુનિયાને હચમચાવી નાખી છે, પરંતુ 2026 માટે બાબા વાંગાની ભવિષ્યવાણીને વિશે પણ ચર્ચાઓ ફરી શરૂ કરી છે, જેમાં તેમણે એલિયન્સના આગમનની ચેતવણી આપી હતી.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીની ચર્ચા
જેમ જેમ 2026 નજીક આવી રહ્યું છે, તેમ તેમ બલ્ગેરિયના રહેવાસી અને રહસ્યવાદી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ વિશે ચર્ચા ફરી એકવાર તીવ્ર બની છે. વેંગાએ વર્ષ 2026માં સોનાના ભાવમાં વધારો, ગૃહયુદ્ધ, આર્થિક કટોકટી, રોકડની અછત અને એલિયન્સના આગમનની ચેતવણી આપી હતી.
આ દરમિયાન, નાસાના તાજેતરના અહેવાલે વૈજ્ઞાનિકો અને જનતા બંનેને ચોંકાવી દીધા છે. ખરેખર, આપણી આકાશગંગામાં એક રહસ્યમય અવકાશ પદાર્થ છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી વૈજ્ઞાનિકોને મૂંઝવણમાં મૂકી રહ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આ ઇન્ટરસ્ટેલર ઑબ્જેક્ટને 3I/ATLAS નામ આપ્યું છે. હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના ખગોળશાસ્ત્રીઓએ દાવો કર્યો છે કે તે કોઈ સામાન્ય ઑબ્જેક્ટ નથી, પરંતુ એલિયન ટેકનોલોજીથી સજ્જ અવકાશયાન હોઈ શકે છે.
આશરે 33 અબજ ટન વજન
વૈજ્ઞાનિકોના મતે, આ રહસ્યમય ઑબ્જેક્ટ મેનહટન જેટલું કદ ધરાવે છે અને તેનું અંદાજિત વજન આશરે 33 અબજ ટન છે. સૌથી આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે તે નિકલ ટેટ્રાકાર્બોનિલ ઉત્સર્જન કરી રહ્યું છે, એક તત્વ જે અગાઉ કોઈપણ ધૂમકેતુમાં શોધાયું ન હતું.
પૃથ્વીથી ન્યૂનતમ અંતર આશરે 240 મિલિયન કિલોમીટર
ધૂમકેતુઓ સામાન્ય રીતે ઓપ્ટિકલ પૂંછડી બનાવે છે, પરંતુ 3I/ATLASના કિસ્સામાં, તે આગળની દિશામાં પ્રકાશ ઉત્સર્જન કરી રહ્યું છે, જાણે કે તે કોઈ અવકાશયાન હોય. નાસાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ પદાર્થ 19 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પૃથ્વીની સૌથી નજીક હશે.
જોકે, પૃથ્વીથી તેનું લઘુત્તમ અંતર આશરે 240 મિલિયન કિલોમીટર હશે, જેના કારણે તે કોઈ અથડામણ કે ખતરો પેદા કરે તેવી શક્યતા ઓછી છે. તેમ છતાં, આ રહસ્યમય પદાર્થની શોધથી ઉત્સુકતા જગાવી છે, અને ઘણા લોકો તેને બાબા વેંગાની એલિયન્સ વિશેની ભવિષ્યવાણી સાથે જોડી રહ્યા છે. જ્યારે વૈજ્ઞાનિકો આ પદાર્થના રહસ્યને ખોલવા માટે કામ કરી રહ્યા છે, ત્યારે તે સામાન્ય લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે.
