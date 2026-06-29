/નવી જંગ પાછળ Article 5નો હાથ? અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના કરારની એ શરત, જેણે યુદ્ધની આગ લગાવી

Article 5: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ફરી એકવાર યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. જો કે, બંને દેશો અટેક રોકવા માટે માની ગયા છે, અને આવનારા રાઉન્ડની વાતચીત કતરમાં થઈ શકે છે. અમેરિકા અને ઈરાન 17 જૂને પાકિસ્તાનના સાથથી સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી, બંને પક્ષોએ સપ્તાહના અંતે પર્સિયન ગલ્ફમાં હુમલાઓ શરૂ કર્યા હતા. હવે, આ કરારનો Article 5 નોંધપાત્ર વિવાદ બન્યો છે.
Article 5 હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા વાણિજ્યિક નેવિગેશન ફરી શરૂ કરવા માટેના માળખાની રૂપરેખા આપે છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ છે જે સામાન્ય સમયમાં વિશ્વના તેલ અને પ્રવાહી કુદરતી ગેસ પુરવઠાના લગભગ પાંચમા હિસ્સાનું વહન કરે છે.
સેફ રસ્તાની શર્ત
કરાર હેઠળ, ઈરાને 60 દિવસ માટે વાણિજ્યિક જહાજોને ટ્રાન્ઝિટ ફી વસૂલ્યા વિના સુરક્ષિત માર્ગ આપવાની શર્ત રાખી હતી. તે 30 દિવસની અંદર માઈન્સ સહિત મિલેટ્રી અને ટેક્નિકલ અવરોધોને દૂર કરવા માટે પણ માની ગયા હતા જેથી શિપિંગ ધીમે ધીમે ફરી શરૂ થઈ શકે.
બંને દેશોએ એક ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા
નવી જોગવાઈમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેહરાન ઓમાન અને અન્ય ખાડી દરિયાકાંઠાના દેશો સાથે સ્ટ્રેટના ભાવિ વહીવટ અને દરિયાઈ સેવાઓ પર વાતચીત કરશે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને દરિયાકાંઠાના દેશોના અધિકારોનું સન્માન કરશે. ઈરાન ઓમાન અને અન્ય ખાડી દેશો સાથે આ દરિયાઈ માર્ગના ભાવિ સંચાલન પર વાટાઘાટો કરશે. બંને દેશોએ ડીલ પર સાઈન કરી છે, પરંતુ તેનો અમલ કેવી રીતે કરવો તે અંગે તેઓ અસંમત છે.
ઈરાનની દલીલ
ઈરાન દલીલ કરે છે કે કલમ 5 હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા અને તેનું સંચાલન કરવાની એકમાત્ર જવાબદારી મૂકે છે. તેહરાનનું કહેવું છે કે વાણિજ્યિક જહાજોએ ઈરાની દરિયાકાંઠાની નજીક ઉત્તરીય શિપિંગ કોરિડોરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને ઓમાન નજીક બીજો ટ્રાન્ઝિટ રૂટ સ્થાપિત કરવાના પ્રયાસોનો વિરોધ કર્યો છે.
જહાજોએ રૂટ બદલ્યો
જો કે, તાજેતરના દિવસોમાં, ડઝનબંધ જહાજોએ ઈરાનના પસંદગીના રૂટને બદલે ઓમાન કિનારા પર જળમાર્ગના દક્ષિણ ભાગનો ઉપયોગ કર્યો છે. ઈરાન દલીલ કરે છે કે આવા પગલાં કરારને નબળો પાડે છે અને સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે ફરીથી ખોલવાના પ્રયાસોમાં વિલંબ કરી શકે છે.
શું કહે છે અમેરિકા
આ દરમિયાન, અમેરિકા તહેરાનની એકપક્ષીય દેખરેખ સ્વીકારવા માંગતું નથી. જહાજો સલામત અને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા માટે મુક્ત હોવા જોઈએ.
તણાવ કેવી રીતે શરૂ થયો?
આ કરારો પછી તરત જ હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાં અનેક વેપારી જહાજો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. અમેરિકાએ આ હુમલાઓ માટે ઈરાનને દોષી ઠેરવ્યું અને ઈરાની લશ્કરી થાણાઓ પર હુમલો કર્યો. ઈરાને કુવૈત અને બહેરીનમાં અમેરિકી થાણાઓને નિશાન બનાવીને બદલો લીધો. ત્યારબાદ, ઘણા જહાજોએ તેમના રૂટ બદલી નાખ્યા અથવા પાછા ફર્યા, જેનાથી દરિયાઈ વેપાર ખોરવાઈ ગયો. ઈરાને અમેરિકાના હુમલાઓને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટર અને સમજૂતી કરારનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું. આનાથી તણાવ વધ્યો છે.