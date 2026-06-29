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નવી જંગ પાછળ Article 5નો હાથ? અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના કરારની એ શરત, જેણે યુદ્ધની આગ લગાવી

Article 5: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ફરી એકવાર સંઘર્ષ વધ્યો છે. MoU પર સહી કર્યાના થોડા દિવસો પછી, બંને પક્ષોએ સપ્તાહના અંતે પર્સિયન ગલ્ફમાં હુમલાઓ શરૂ કર્યા છે. ડીલની કલમ 5 હવે મોટા વિવાદમાં છે. જાણો Article 5ના કારણે કેમ શરૂ થઈ આ જંગ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 29, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:33 AM IST
નવી જંગ પાછળ Article 5નો હાથ? અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના કરારની એ શરત, જેણે યુદ્ધની આગ લગાવી
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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